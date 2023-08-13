«Светлые эльфы» против «варварства и дикости»: многовековое неприятие России Западом

Противостояние, которому несколько веков – противостояние Запада и России. Почему при единстве расы, христианской веры, места проживания (Европейский континент в узком смысле, Евразия – в широком), при самопозиционировании России как европейской державы Европа к России относилась как минимум настороженно, как максимум – враждебно? Десятки локальных вооружённых конфликтов, множество войн, антирусские «крестовые походы» с огнём и мечом – всё это было в прошлом и это же происходит сейчас.Запад в разные времена навешивал на Россию ярлык варварства. Причём зачастую навешивали именно те, кто сами варвары - плоть от плоти, и у кого на совести (если такое понятие есть на Западе) тысячи, десятки тысячи, сотни тысяч, а теперь уже миллионы загубленных жизней.При этом тот же Запад сам, зачастую с неподдельным удивлением, открывал для себя Россию, как открывают её сегодня те иностранцы, которые, приезжая в нашу страну, абсолютно серьёзно «рассчитывают» увидеть пустые полки магазинов, бродящие по улицам толпы нищих и голодных, ищущих «стакан запрещённого Пепси», кварталы-«гетто», расстреливающих людей на улицах в «варварской злобе» «кагэбэшников».Когда всего этого не находят, искренне удивляются, почему в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде безопаснее и зачастую комфортнее, чем в Брюсселе, Нью-Йорке и Париже. Искренне удивляются тому, что вагоны поездов в России чистые, с кондиционерами и отглаженным свежим постельным бельём. Искренне удивляются тому, что в России не готовы «бить и резать» европейцев и американцев, если те приезжают в гости.Открывают Россию для себя и, казалось бы, меняют о ней своё мнение. Но… Возвращаются к себе домой, погружаются в медиаконтент, где всё зачищено по одно мнение, и где Россия вновь «варварская», «чумазая», «злобная» и «отсталая». И всё по второму, третьему, сотому, тысячному кругу. И снова «светлые эльфы» против «варварства и дикости»...