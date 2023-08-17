Только наступая, можно побеждать

Буквально сегодня утром закончил писать материал о том, как на Западе ищут причину побед Российской армии и тотального проигрыша ВСУ. События, которые сейчас происходят в районе Купянска, заставили меня бросить другие дела и с головой погрузиться в то, что там происходит.
А происходят там действительно важные события.
Я писал о том, что лучшим вариантом защиты наших объектов в глубоком тылу было бы контрнаступление. Так вот, под Купянском мы наблюдаем, как распиаренное украинское контрнаступление плавно перетекает в замалчиваемое Киевом контротступление.
Иначе расценивать принудительную эвакуацию мирного населения из 53 (!) городов, поселков, сел и деревень я не могу. Значит – подгорает у хохлов серьезно. Выходит, те 7 км, о которых сегодня пишут в «Телеграм»-каналах – это рубежи, на оборону которых сил и средств у Киева просто не хватает. Не далек тот день, когда мы выйдем на окраины Купянска…
Даже в натовских штабах понимают, что военная инициатива перешла к Российской армии. Я уже писал о том, почему сегодня так много политиков и аналитиков на Западе говорят о путях остановки этой войны, о вариантах этой остановки. Особенно интересно, что даже украинцы уверены в том, что президент Путин спит и видит как американцы предложат нам «корейский вариант» окончания конфликта.
Читаешь выступление представителя Киева или НАТО и удивляешься. Они знают, о чем думает Путин, а мы нет. И главное – как-то наш президент интересно выступает. Украинцы его слышат, а россияне нет. Я один раз попытался добиться от одного в общем-то не глупого хохла объяснения этой метаморфозы Путина. Оказывается, любой украинец понимает, что российский президент говорит одно, а подразумевает совсем противоположное… Правда, примеров мне привести не смогли.
Нам просто необходима наступательная операция!
Не наступление на отдельных участках, а именно наступательная операция. Момент для проведения такой операции, по моему мнению, самый подходящий. Только так мы сможем изменить характер войны. Только стратегическое поражение ВСУ расставит все по своим местам. И в Москве, и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Брюсселе, и в других мировых столицах.
Наступление, которое может стать началом конца фашистского режима
Министерство обороны России осторожно сообщает о том, что на купянском направлении в ходе ведения наступательных действий наши войска улучшили свои позиции. Надо понимать это так, что ситуация для ВСУ в Харьковской области достаточно сложная, и украинцы будут откатываться до Купянска, где собираются устроить нам второй Бахмут.
Даже официальный представитель МО РФ генерал Игорь Конашенков прозрачно намекает на серьезность наших намерений на этом направлении:
«На купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Запад» в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю».
Понятно, что ВСУ сейчас в ускоренном режиме готовят оборону. Главная задача выиграть время. Нужно любым способом не допустить начало штурма Купянска до осенней распутицы. Традиционно, осенью и весной серьезных продвижений на ЛБС не наблюдается. За исключением БД в городах. Это понимают все.
Многие читатели не понимают смысла массовой эвакуации, которую проводят ВСУ. Зачем, если в традициях ВСУ прикрываться мирными жителями. А между тем такая эвакуация прекрасно вписывается в общую картину подготовки оборонительных рубежей.
Не секрет, что мирное население с обеих сторон состоит не только из сторонников, но и из противников армии. Добавим сюда некий процент идиотов, которые ради увеличения числа подписчиков сообщают в Сети районы дислокации подразделений, места, где расположены позиции ПВО и т. д. Выловить всех таких явных и не явных сторонников противной (в нашем случае российской) стороны практически невозможно. А так: нет населения – нет данных для разведки противника.
И ещё одно. Осень в окопах – это серьезно. Грязь, дожди, листопад и прочее. Для бойцов это очень сложный период. После проведения эвакуации мирных жителей освобождается жилая площадь, где можно скрытно разместить особо ценных специалистов и наемников. Да и боевая техника, как показал Мариуполь и Бахмут, вполне хорошо маскируется в городской застройке.
Смогут ли ВСУ долго оборонять Купянск?
Честно говоря, я очень в этом сомневаюсь. Хотя на войне чего только не бывает.
Почему сомневаюсь?
Да все просто. Рельеф местности! Если внимательно смотреть на карту БД, то становится понятным, что наши позиции в большинстве случаев находятся на господствующих высотах. А это намного облегчает окружение и разгром подразделений ВСУ. Это же касается и Купянска.
Что дальше?
ВСУ упорно заваливает трупами своих солдат запорожское и южно-донецкое направления. Именно там сегодня сосредоточены основные силы хохлов. Думаю, понятно, что именно там Киев надеется добиться хоть каких-то ощутимых успехов. Но, благодаря стойкости наших частей, надежды так и остаются надеждами.
Купянское же направление пока не считается опасным, и потому там задействуют лишь оперативные резервы. Штабы ВСУ надеются, что и Российская армия будет считать именно запорожское направление главным. Однако события развиваются довольно быстро и, как мне кажется, вполне возможно скорое введение в бой уже стратегических резервов на этом направлении.
Но сделать это будет довольно проблематично из-за действий наших ВКС и артиллерии. Украинское ПВО на этом направлении не способно противодействовать нашей авиации. В частности нашим самолетам, применяющим планирующие бомбы. Поэтому резервов будет явно недостаточно для организации полноценной обороны. Придется снимать какие-то подразделения с других направлений.
Рассматривать дополнительные варианты нейтрализации российского наступления я не буду. Любой из вариантов будет заведомо проигрышным для ВСУ. Так что остается только одно. Сколько можно, сдерживать нашу армию, не считаясь с потерями. Дотянуть до осени.
Кстати, в американских закрытых каналах уже активно обсуждается... весеннее наступление ВСУ следующего года! Учитывая то, что в обсуждении принимают активное участие и действующие военнослужащие американской армии, вполне возможно, что эти планы, в той или иной степени, обсуждаются и в американских штабах.
Если добавить к этому активизацию дипломатов-«миротворцев», которые активно проталкивают идею «корейского варианта» замораживания конфликта, складывается довольно интересная ситуация. Запад ищет способы сохранить киевский режим.
Именно режим, а не Зеленского. Я об этом уже писал. Зеленский стал «врагом самому себе». Этот человек во главе Украины с его взглядами на ситуацию уже не сможет как-то способствовать установлению мира и сохранению режима. Тот вариант, на который он сделал ставку, уничтожение России за счет военных побед, провалился. А перестроиться он не сможет…
Таким образом, у нас два варианта.
Опять проявить «доброту и человеколюбие» и продолжать утилизировать украинских солдат, чтобы война снова перетекла в окопный вариант, а с наступлением весны мы получили новый «контрнаступ».
Либо наплевать на «человеколюбие» и продолжить освобождение Левобережья. Без эйфории, спокойно, активно используя артиллерию и авиацию, двигаться к Днепру «на плечах отступающего противника».