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Трофейную военную технику и оружие натовского образца планируют показать на стартующем форуме «Армия-2023» в Кубинке

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Трофейную военную технику и оружие натовского образца планируют показать на стартующем форуме «Армия-2023» в Кубинке

В России продемонстрируют десятки образцов иностранного оружия и военной техники, которая была в качестве трофеев взята нашими военнослужащими на разных направлениях спецоперации. Трофейная техника будет представлена на форуме «Армия-2023», который сегодня, 14 августа, стартует в подмосковной Кубинке и продлится до 20 августа.


О том, что на форуме будет представлена среди прочего и захваченная у противника натовская военная техника, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По данным источников «Военного обозрения» на выставочной площадке форума посетителям планируют продемонстрировать взятые в качестве трофеев у украинской армии американские БМП Bradley, французский колёсный танк AMX-10, а также немецкий танк Leopard 2. Также будут представлены трофейные образцы натовского противотанкового оружия, включая американские Javelin, многочисленные образцы стрелкового оружия.

Напомним, что ранее в адрес российского оборонного ведомства высказывались предложения о размещении трофейной натовской техники, добытой в ходе СВО, перед зданиями посольств западных стран в Москве - тех, которые эту технику киевскому режиму поставляли. На данный момент вместо этого Минобороны РФ решило продемонстрировать военные трофеи на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который соберёт и множество иностранных делегаций.
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7 комментариев
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  1. Митяша
    Митяша Сегодня, 06:10
    +3
    Будет очень занимательное зрелище. А после окончания форума выставить образцы около посольств стран которые это все поставляли! Я думаю будет весело до холодного пота на спине у сотрудников посольств.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:14
      0
      Цитата: Митяша
      Я думаю будет весело до холодного пота на спине у сотрудников посольств.

      Конечно! Ведь все будут рваться посмотреть на "результат". Посмотрели на "новенького" и побежали сравнить, какое оно после боя. )))
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:11
    +1
    Можно было в самой Москве,в парке Горького,по старой доброй традиции
    1. Наган
      Наган Сегодня, 06:14
      +1
      В Кубинку живые экземпляры. А в парк Горького сойдут и убитые. Как-то так. И к посольствам, кстати, тоже лучше выгоревшие.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:19
        +1
        Перегородить вьезд-выезд.Сойдет.Главное,что бы москвичам неудобство для передвижения не создавать
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 06:19
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Можно было в самой Москве,в парке Горького,по старой доброй традиции

      Я всё-таки за то, чтобы техника была выставлена у зданий посольств воюющих с нами государств.
      Под окошками.
      Чтобы каждый мpaзота - посол, выглянув в окно, видел обугленный остов родной техники Фатерлянда или Мазэрленда.
      И чтобы каждая недоделанная твapь - дипломат каждое утро с трудом щемился просочиться в калитку своего учережденя, огибая груду сгоревшего металла, рискуя порвать брюки или чулки...
  3. Nikoha2010
    Nikoha2010 Сегодня, 06:12
    0
    История повторяется. Кресты оставить для наглядности.