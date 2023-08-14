Боевая машина пехоты БМП-3 получила новую динамическую защиту

Боевые машины пехоты БМП-3 получили динамическую защиту нового поколения, разработанную НИИ "Стали". С этого года все серийные БМП-3 оборудуются блоками ДЗ. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
Боевая машина пехоты БМП-3 по опыту спецоперации получила самые положительные отзывы от военнослужащих и считается самой лучшей боевой машиной пехоты в российской армии. В последнее время спрос на данную модель БМП вырос в несколько раз по сравнению с началом спецоперации. Как заявляли на Курганмашзаводе, по опыту СВО все выпускаемые БМП-3 оборудовались креплениями для установки динамической защиты в полевых условиях. Как оказалось, для бронетехники уже создана специальная ДЗ, она ставится на серийные машины.
В этом году они представляют новую динамическую защиту, то есть динамическая защита идет теперь не только на танки, но и на легкую бронетехнику - на БМП-3 идет серийное оснащение. Эти объемы постоянно расширяются, чтобы все БМП-3 выпускаемые оснащались динамической защитой
- заявил Лушников.
Новая ДЗ для БМП-3 представляет собой крупногабаритные контейнеры со спецэлементами, обеспечивающими защиту от моноблочных ручных противотанковых гранатометов, противотанковых ракет калибра 500 мм и бронебойных снарядов калибра 30 мм.
Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.