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Экс-советник президента США по нацбезопасности: украинское контрнаступление заглохло из-за нерешительных действий Байдена

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Экс-советник президента США по нацбезопасности: украинское контрнаступление заглохло из-за нерешительных действий Байдена

Экс-советник президента США (при Дональде Трампе) по нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал политику действующего президента в отношении Украины. На страницах крупного американского издания The Wall Street Journal вышла авторская статья, в которой представлено мнение Болтона.


Экс-советник президента США пишет о том, что корень проблем украинского контрнаступления, которое идёт уже почти два с половиной месяца, кроется в «нерешительных и нестратегических» поставках оружия Западом. По словам Болтона, «постоянно идут споры по поводу предоставления той или иной помощи Украине, постоянно проявляются оглядки на то, чтобы со стороны Москвы это не привело к новой эскалации».

Болтон назвал такой подход «парализующей осторожностью», а политику НАТО – нерешительностью и нежеланием выразить полную готовность помочь Украине в восстановлении её суверенитета и территориальной целостности.

Бывший чиновник американской администрации, которого называют «ястребом»:

Украинское контрнаступление заглохло. И винить в этом нужно нерешительные действия Байдена. Проблемы украинцев с тем, чтобы добиться существенного прогресса, есть результат стратегии администрации США, которая приводит лишь к отсрочке победы России.

Болтон видит решение «проблемы» в том, чтобы не просто увеличить объёмы поставок оружия и военной техники Украине, но и сделать так, чтобы Украина получала всё, что хочет, причём в любых количествах Также Болтон призывает администрацию Байдена увеличить санкционное давление на Москву.
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15 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:58
    0
    Болтон видит решение «проблемы» в том, чтобы не просто увеличить объёмы поставок оружия и военной техники Украине, но и сделать так, чтобы Украина получала всё, что хочет, причём в любых количествах

    "Крестный отец Зеленского! " Теперь понятно, почему он "экс"
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 07:42
      0
      Лена, какой "крёстный"... обычный старик с властными замашками...
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:59
    +3
    Украинское контрнаступление заглохло из-за нерешительных действий Байдена

    ***
    — Ждали,что Байден лично возглавит "контрнаступ" ...
    ***
  3. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 07:00
    +3
    Весь мир в труху, и не будет амерзительной страны и амерзительных людей, не важно кто у руля стоит, но амерзики должны сгинуть!
  4. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 07:00
    +2
    Давно не видели. Не соскучились по этой харе.
    1. Седов
      Седов Сегодня, 07:08
      0
      Шефа скоро на четыре пожизненных закроют, пора бы уже и в отношении Болтона что-то возбуждать. Наверняка вместе веселились.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:03
    +3
    не просто увеличить объёмы поставок оружия и военной техники Украине, но и сделать так, чтобы Украина получала всё, что хочет, причём в любых количествах
    Значит проблема исключительно в нехватке оружия, которым уже завалили Украину? Тогда по Болтону если завтра Киев попросит тактическое ЯО, то Сша просто обязаны будут его поставить, чтобы любой ценой достичь своей цели - "победить Россию". Это уже не безбашенность и отмороженность отдельных американских политиков - это клиника с необходимой срочной госпитализацией в дурик.
    В Киеве после таких слов Болтона наверное уже в срочном порядке готовят простынь с новыми запросами необходимого.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:37
      0
      Нет,есть еще другой вариант.Самому Байдену показать на личном примере,как надо воевать..Пустите самоходного в атаку!
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:03
    +2
    Дядя в впк перешел из политики, теперь за интересы работодателя радеет, конечно больше еще больше оружия, ведь это такие деньги и плевать на европу.
  7. Наган
    Наган Сегодня, 07:15
    0
    Болтон видит решение «проблемы» в том, чтобы не просто увеличить объёмы поставок оружия и военной техники Украине, но и сделать так, чтобы Украина получала всё, что хочет, причём в любых количествах
    У бывших нет ни бюджетных ограничений, ни необходимости пропихнуть решение через Конгресс, а пенсия, если она есть, то ее уже не отберут ни за какие высказывания.
  8. Sith
    Sith Сегодня, 07:19
    +2
    Украина получала всё что хочет

    Так она быстро разорит даже США и переедет к ним жить)
  9. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Сегодня, 07:19
    0
    Может, на него болт забить На то оно и Болтон
  10. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 07:31
    +1
    Бывший чиновник американской администрации, которого называют «ястребом»:

    Этого нехорошего дядю не просто "ястребом" называют, а конкретно "Ястребом войны". У него конкретно так планочка повёрнута в сторону того, чтобы любую ситуацию решать сугубо силовыми методами.
  11. Попуас
    Попуас Сегодня, 07:41
    0
    Все таки красные линии существуют bully к сожалению эксы типа данного персонажа о них не осведомлены,поэтому лают больше всех laughing
  12. мазута
    мазута Сегодня, 07:51
    0
    В уме политиков в Европе не осталось,янки надеются отсидеться за океаном,мир по их мнению огромный,выжить получится.Ну ладно те за океаном,Европа на что рассчитывает?Ну нанесут они превентивный удар по нам,пусть у нас ничего не взлетит в ответ.Кто здесь будет тушить леса,АЭС,хим.предприятия?Бить нужно будет по всей России,а она не в "стоит в сторонке".Финны,норвежцы,поляки,прибалты,украинцы,белорусы,румыны,болгары,турки и все остальные "от тайги до британских морей"уверены что радиация за границы России не распространится?Тогда это очень опрометчивая самонадеянность на почве глупости.