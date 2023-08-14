Экс-советник президента США по нацбезопасности: украинское контрнаступление заглохло из-за нерешительных действий Байдена

Украинское контрнаступление заглохло. И винить в этом нужно нерешительные действия Байдена. Проблемы украинцев с тем, чтобы добиться существенного прогресса, есть результат стратегии администрации США, которая приводит лишь к отсрочке победы России.

Экс-советник президента США (при Дональде Трампе) по нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал политику действующего президента в отношении Украины. На страницах крупного американского издания The Wall Street Journal вышла авторская статья, в которой представлено мнение Болтона.Экс-советник президента США пишет о том, что корень проблем украинского контрнаступления, которое идёт уже почти два с половиной месяца, кроется в «нерешительных и нестратегических» поставках оружия Западом. По словам Болтона, «постоянно идут споры по поводу предоставления той или иной помощи Украине, постоянно проявляются оглядки на то, чтобы со стороны Москвы это не привело к новой эскалации».Болтон назвал такой подход «парализующей осторожностью», а политику НАТО – нерешительностью и нежеланием выразить полную готовность помочь Украине в восстановлении её суверенитета и территориальной целостности.Бывший чиновник американской администрации, которого называют «ястребом»:Болтон видит решение «проблемы» в том, чтобы не просто увеличить объёмы поставок оружия и военной техники Украине, но и сделать так, чтобы Украина получала всё, что хочет, причём в любых количествах Также Болтон призывает администрацию Байдена увеличить санкционное давление на Москву.