Американский эксперт: Закупленные немецким концерном для Украины бельгийские танки Leopard 1A5BE являются «проблемными»

Выкупленные немецким концерном Rheinmetall у Бельгии танки Leopard 1A5 для Украины являются "проблемными", об этом пишет американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для Forbes.
Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land System 50 танков Leopard 1A5 для их ремонта с модернизацией и последующей передачи Киеву. Как оказалось, немцы купили бельгийскую модификацию танка Leopard 1A5BE с внесенными в конструкцию "уникальными" изменениями, которые привели к проблемам с системой управления огнем. Бельгийцы установили на Leopard 1A5 свою собственную СУО SABCA, требующую особого ухода и технической поддержки. По задумке танки должны были улучшить точность, но получились проблемы, уж очень капризной оказалась установленная СУО.
Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках Leopard 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии
- пишет эксперт.
Именно плохое состояние танков и стало причиной того, что из 50 закупленных единиц Украина получит всего лишь 30, потому что остальные будут разобраны на запчасти для ремонта, в том числе и бельгийской СУО. Однако, как подчеркнул Экс, проблемы с системой управления огнем не будут для украинских танкистов главными, больше заботить их должна броня этих танков, которая не защищает ни от чего, "крупнее крупнокалиберного русского пулемета". Все дело в том, что танки имеют тонкую стальную броню без каких-либо дополнительных элементов и не обеспечивают соответствующей защиты экипажу.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall готовит к передаче ВСУ партию немецких танков Leopard 1A5BE, выкупленных в Бельгии. О сроках поставки пока ничего не сообщалось.