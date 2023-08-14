Американский эксперт: Закупленные немецким концерном для Украины бельгийские танки Leopard 1A5BE являются «проблемными»

Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках Leopard 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии

Выкупленные немецким концерном Rheinmetall у Бельгии танки Leopard 1A5 для Украины являются "проблемными", об этом пишет американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для Forbes.Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land System 50 танков Leopard 1A5 для их ремонта с модернизацией и последующей передачи Киеву. Как оказалось, немцы купили бельгийскую модификацию танка Leopard 1A5BE с внесенными в конструкцию "уникальными" изменениями, которые привели к проблемам с системой управления огнем. Бельгийцы установили на Leopard 1A5 свою собственную СУО SABCA, требующую особого ухода и технической поддержки. По задумке танки должны были улучшить точность, но получились проблемы, уж очень капризной оказалась установленная СУО.- пишет эксперт.Именно плохое состояние танков и стало причиной того, что из 50 закупленных единиц Украина получит всего лишь 30, потому что остальные будут разобраны на запчасти для ремонта, в том числе и бельгийской СУО. Однако, как подчеркнул Экс, проблемы с системой управления огнем не будут для украинских танкистов главными, больше заботить их должна броня этих танков, которая не защищает ни от чего, "крупнее крупнокалиберного русского пулемета". Все дело в том, что танки имеют тонкую стальную броню без каких-либо дополнительных элементов и не обеспечивают соответствующей защиты экипажу.Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall готовит к передаче ВСУ партию немецких танков Leopard 1A5BE, выкупленных в Бельгии. О сроках поставки пока ничего не сообщалось.