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Американский эксперт: Закупленные немецким концерном для Украины бельгийские танки Leopard 1A5BE являются «проблемными»

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Американский эксперт: Закупленные немецким концерном для Украины бельгийские танки Leopard 1A5BE являются «проблемными»

Выкупленные немецким концерном Rheinmetall у Бельгии танки Leopard 1A5 для Украины являются "проблемными", об этом пишет американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для Forbes.


Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land System 50 танков Leopard 1A5 для их ремонта с модернизацией и последующей передачи Киеву. Как оказалось, немцы купили бельгийскую модификацию танка Leopard 1A5BE с внесенными в конструкцию "уникальными" изменениями, которые привели к проблемам с системой управления огнем. Бельгийцы установили на Leopard 1A5 свою собственную СУО SABCA, требующую особого ухода и технической поддержки. По задумке танки должны были улучшить точность, но получились проблемы, уж очень капризной оказалась установленная СУО.

Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках Leopard 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии

- пишет эксперт.

Именно плохое состояние танков и стало причиной того, что из 50 закупленных единиц Украина получит всего лишь 30, потому что остальные будут разобраны на запчасти для ремонта, в том числе и бельгийской СУО. Однако, как подчеркнул Экс, проблемы с системой управления огнем не будут для украинских танкистов главными, больше заботить их должна броня этих танков, которая не защищает ни от чего, "крупнее крупнокалиберного русского пулемета". Все дело в том, что танки имеют тонкую стальную броню без каких-либо дополнительных элементов и не обеспечивают соответствующей защиты экипажу.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall готовит к передаче ВСУ партию немецких танков Leopard 1A5BE, выкупленных в Бельгии. О сроках поставки пока ничего не сообщалось.
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17 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:00
    +4
    Этим достаточно кресты намалевать и защита на 100500% процентов возрастет, пятачкам для очередной пиарперемрги сойдет и так.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:02
    0
    броня этих танков, которая не защищает ни от чего, "крупнее крупнокалиберного русского пулемета"

    А спорим, что и русский пулемет пробьет эту броню! )))
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:13
      +1
      А спорим, что и русский пулемет пробьет эту броню!
      ...в нишу башни и в корму 14.5 мм запросто..и спорить не о чём
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:18
        +1
        А СУО, да хрен с ней! Хохлопитеки и через дуло наводить сумеют...
  3. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 07:06
    0
    Мишени лучше на танки нанести нарисовать, а то проблеммы, тоже мне проблема, Главно что бы ехала, и заряжать не не надо, движущие мишени это круто!
    1. Mixweb
      Mixweb Сегодня, 07:23
      +1
      Зачем мишени рисовать? Крестов достаточно
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:06
    -1
    Leopard 1A5 для Украины являются "проблемными",
    ....ну вот и всё ...теперь обученные натовскими инструкторами хунтяиы будут ломать их сразу в тылу что б не попасть на передок..да в принципе лео-1 и так не фонтан был изначально...хотя в израиле ён есть...но палестинских голодранцев с петардами гонять сойдёт...а вот ежели...короче
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:21
      +1
      Цитата: Крымский партизан 1974
      хотя в израиле ён есть...

      С каких это пор? Источник не приведете?
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:41
        0
        С каких это пор? Источник не приведете?
        ...запросто...
        1. AUL
          AUL Сегодня, 08:16
          0
          Вообще-то это немножечко Морковка. "Учите, юноша, матчасть!"(С)
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:11
    +1
    Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках Leopard 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии... танки имеют тонкую стальную броню без каких-либо дополнительных элементов и не обеспечивают соответствующей защиты экипажу.
    Вот и прекрасно. Теперь понятно почему Бельгия без колебаний продала немецкому концерну эти танки.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 07:53
      0
      Цитата: rotmistr60
      Бельгия без колебаний продала немецкому концерну эти танки

      не совсем Бельгия.. частная компания, которая несколько лет назад их купила по-дешевке, т.к. их довольно давно списали, за старостью и выработкой ресурса.. эта компания специализируется на покупке никому не нужного старья "за копейки" и перепродаже его "индейцам", вот видно - время "индейцев" пришло..
  6. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 07:19
    0
    Похоже, НАТО под шумок обновляет и модернизирует ВВТ, прикрываясь никому не нужными "потребностями украины"
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 08:19
      0
      Какое обновление? В Европе озвучены планы Норвегии закупить малую партию Леопард-2, Поляки хотят купить около тысячи танков из Кореи и США. Всё.
      Танки что отправились на Украину наполовину или больше стояли на хранении или были записаны в учебных частях. Самые ценные танковые части берегут и обновления не предвидится hi
  7. Sith
    Sith Сегодня, 07:22
    0
    Цитата: Olddetractor
    Похоже, НАТО под шумок обновляет и модернизирует ВВТ, прикрываясь никому не нужными "потребностями украины"

    Так это с самого начала конфликта просматривается ... они избавились сначала от советской техники у "союзников"
    Теперь пошла "не нужная" старая техника НАТО, ну и для понтов разбавленная чутком новой
  8. Наган
    Наган Сегодня, 07:28
    +2
    Неплохой танк... для своего времени, вполне сравнимый с Т-55. Но даже самым ранним Т-72 он, что называется, на один укус.
    Сменить более современные танки на блокпостах вполне сойдет. А поддержать мясной штурм - экипаж сам станет мясом, и очень скоро подгоревшим.
  9. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 08:26
    0
    "Топить так топить" решили американские СМИ по поводу Германии. при этом США затягивает поставки далеко не новых Абрамсов.