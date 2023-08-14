Военное обозрение
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Советник главы офиса Зеленского Подоляк пригрозил России «оптимальным ответом» за досмотр сухогруза, следовавшего в Измаил

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Советник главы офиса Зеленского Подоляк пригрозил России «оптимальным ответом» за досмотр сухогруза, следовавшего в Измаил

Украина пообещала ответить России за остановку в Черном море сухогруза, шедшего в украинский порт Измаил. С соответствующим заявлением выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.


Киев угрожает России "оптимальным ответом" за "обстрел" и "принудительную остановку" сухогруза, шедшего в порт Измаил. Как заявил Подоляк, российский боевой корабль незаконно остановил судно под флагом Палау, тем самым нарушив все мыслимые и немыслимые положения международного морского права.

Обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств

- заявил Подоляк.

В общем, Россию обвинили в пиратстве с применением боевого оружия для обстрела и захвата гражданских судов, следующих в украинские порты. В ответ Украина пообещала "оптимальный ответ", но не сказала какой, потому что еще не выбрала.

Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ

- добавил советник Ермака.

Напомним, что накануне российский патрульный корабль "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря остановил сухогруз под флагом Палау, следовавший в порт Измаил. Для остановки судна потребовалось сделать предупредительный выстрел в воздух, так как капитан судна никак не реагировал на сигнал остановки. После досмотра сухогруз был отправлен далее.
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35 комментариев
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  1. ser-pov
    ser-pov Сегодня, 07:20
    +5
    Какой страшный и грозный Подляка-журналюга!!@@
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:28
      +6
      Страшный не страшный, но подлянка будет обязательно. По танкеру они ударили уже, что их остановит от удара по сухогрузу например?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:34
      +9
      Самое поганое,что угрозы свои они осуществляют в реальности.Наверное надо делать так,что бы эти угрозы некому было произносить
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 07:45
        +2
        - Это же не наш метод! Где гуманизм? Где человек человеку? Поймите, Шурик в то время как наши космические корабли бороздят…
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:11
          0
          Хорошо бы понять, как наш корабль узнал, что этот сухогруз идет именно в Измаил и только тогда решил его досмотреть? Я вчера на сайте маринтрафика посмотрел на столпотворение десятков судов в ожидании прохода в устье Дуная. Их же никто не досматривал и Дунаем пользуется половина Европы. Так где гарантия, что они не причалят у любого украинского пирса и не выгрузят нечто забавное? У большинства наших граждан, присутствует ошибочная уверенность, что с приостановкой зерновой сделки, мы останавливаем всю морскую торговлю Украины. Тут стоить напомнить, что за 10 лет войны во Вьетнаме, ни одно наше гражданское судно, даже с оружием на борту, не было остановлено США и не потоплено умышленно в порту Ханоя. А почему? А потому,.... и далее внимательно читаем, что сказал этот Подоляк про международное право и прочую ерунду. Тут только сила и воля государства позволяет вести себя так, как это выгодно государству. США боялись досматривать любые наши суда в международных водах, идущие во Вьетнам, а мы будем смелее или отважимся только на флаг Палау?
          1. okunevich_rv
            okunevich_rv Сегодня, 08:25
            0
            Вы видимо забыли как наши моряки совершали навал, как совершали облет боевых судов, как выпроваживали подлодки не стесняясь флага США, по сему считаю Вашу реплику "а мы будем смелее или отважимся только на флаг Палау?" неприемлемой.
            1. Escariot
              Escariot Сегодня, 08:37
              0
              Собираетесь осуществить навал на сухогруз? Вам наши то корабли не жалко?
  2. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 07:25
    +8
    Посмотришь на их фото, постоянно выглядят как бомжи, у меня рабочая роба и то цивильний выглядит.Или им так проще попрошайничеством заниматься
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:56
      +3
      Цитата: sanja.grw
      Или им так проще попрошайничеством заниматься

      Вы не понимаете! Так они выглядят как "скромные, как президент, суровые будни войны, не до галстуков с рубашками, и все как один на фронте!" Ну, это они так считают.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:11
      +3
      Казуал стайл. В свое время Керенский придумал фретч, чтобы ходить в типа "военной форме" не будучи при этом военным. Тут примерно такая же логика.
    3. Sergei Timofeich
      Sergei Timofeich Сегодня, 08:18
      0
      Если они будут цивильно выглядеть,кто ж им грошей то даст,всё по Станиславскому,скоморохи отжигают,и это работает,живут полностью на халяву уже полтора года....
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:26
    +3
    Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ

    Не так это не работает.
    Игра "Кто хочет стать миллионером" пан Подоляк выберет подсказку -звонок другу
    ( Эрдогану, Бидону , Макрону)
  4. Cannon
    Cannon Сегодня, 07:31
    +5
    Украина пообещала ответить России за остановку в Черном море сухогруза+++++Ну, всё , доигрались.Теперь украинцы будут останавливать и досматривать все летящие вна украину, Калибры, Кинжалы и прочие Герани.
  5. Трус
    Трус Сегодня, 07:31
    +1
    Проба пера не удалась, что вызвало раздражение у слуг и хозяев.
  6. Sith
    Sith Сегодня, 07:31
    +2
    Цитата: ser-pov
    Какой страшный и грозный Подляка-журналюга!!@@

    У них , что то все кто мелькает жутко медийные личности ... умеющие где смотреть как кот из Шрека , что то прося ... а где метать перед журналистами громы и молнии)
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:32
    +1
    Подоляк пригрозил России «оптимальным ответом» за досмотр сухогруза, следовавшего в Измаил

    ***
    — Второй "пограничный столб" на Змеином поставят...
    ***
  8. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 07:32
    +3
    Назвали бы СВО как надо и зону ведения военных действий в нужном нам месте на черном море объявить.
    Но такого не будет.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:46
      0
      Цитата: Rom8681
      нужном нам месте на черном море объявить.
      Но такого не будет.

      Ммм....вы отстали немножко от жизни- уже обьявлена и все предупреждены .....
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 07:53
        0
        Может стоило не останавливать, а просто объявить, что зона прохода к Украинским портам является заминированной? А перед этим за день-два покататься там миноносцами. С имитацией установки минного поля.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:32
    +3
    . В ответ Украина пообещала "оптимальный ответ", но не сказала какой, потому что еще не выбрала.

    Мстя моя будет страшная...
    у бандеровцев варанты самые простые, удар исподтишка беспилотниками или западными ракетами по уязвимым обьектам...нового ничего не будет...ну как вариант Буданов может организовать захват нашего гражданского судна...террорист он и в Украине террорист.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    +3
    Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ
    Пора на каждое такое заявление давать такой "оптимальный ответ", чтобы у них уши заворачивались. Угроза со стороны бандеровщины, получите ответ в виде удара. Еще одна угроза, получите двойной удар... Чтобы эти Подоляки, Даниловы и остальная мразь даже не высовывала носа из бункера, по которому тоже просто обязано прилететь.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:48
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ
      Пора на каждое такое заявление давать такой "оптимальный ответ", чтобы у них уши заворачивались. Угроза со стороны бандеровщины, получите ответ в виде удара. Еще одна угроза, получите двойной удар... Чтобы эти Подоляки, Даниловы и остальная мразь даже не высовывала носа из бункера, по которому тоже просто обязано прилететь.

      Уже прилетало по Буданову...
      А толку? 100% гарантии уничтожения нет.Кроме того, назначить нового начальника-дело 5 минут....
  11. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:41
    +1
    . Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ

    Пора уже и Подоляка отправить на правку мозгов к нейрохирургам, с Будановым как отлично сработало, его не видно не слышно.
  12. DimonSt
    DimonSt Сегодня, 07:41
    +4
    Давно я не писал на сайте. В общем я считаю что при любом раскладе судно нужно было разворачивать. Это первый воробушек, который за зерном пришел ( неважно зачем). Назад пойдет с зерном, тоже досмотрим и отпустим, раструбив на весь мир, какие мы миролюбивые и добрые?
    1. rafat
      rafat Сегодня, 07:54
      0
      Да было заявлено не пропускать ,так и следуйте сказанному, вот подоляка и возмущается мол пропустили досмотрели.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:34
      0
      А по какому праву разворачивать? Досмотреть - да, конвенция по морскому праву допускает подобное, в качестве меры по борьбе с контрабандой оружия, а вот разворачивать - нет. Ну либо надо было его задерживать и конвоировать в Севастополь, но тогда бы пришлось об'яснять Великой Морской Державе - Палау, почему так обошлись с ее суверенной собственностью
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:48
    +1
    Идет война, россия вправе проверять все что проходит по ее территории.
    Что они там распереживались, явно там не зерно. Возят непонятно что из украины.
    Может в туже Турцию возили моторы для беспилотников
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:29
      0
      С каких пор международные воды наша территория? Будут ходить по территории Турции, Румынии, Болгарии.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:29
      +1
      Судно то было далеко от России в международных водах около Босфора
  14. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 07:58
    0
    Я начал строить бункер.дрожу весь в мокром поту!!!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:31
      0
      Лично вы, думаю краине не интересны. А танкер или сухогруз атаковать спокойно смогут, сотни судов не прикроешь.
  15. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 08:23
    0
    Видосик появился https://t.me/topwar_official/76120
  16. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 08:28
    0
    Безнаказанность порождает вот таких вот смелых идиотов...
  17. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:34
    0
    Только бы этот Подоляк не успел бы уже сбежать в Канаду.
    А то его ждёт бацька Лукашенко в Белоруссии.
    Там будут с товарищами куккарекать про это и другое.
  18. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:39
    0
    Очередное сотрясение воздуха, с надуванием щек.