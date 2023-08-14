Советник главы офиса Зеленского Подоляк пригрозил России «оптимальным ответом» за досмотр сухогруза, следовавшего в Измаил

Украина пообещала ответить России за остановку в Черном море сухогруза, шедшего в украинский порт Измаил. С соответствующим заявлением выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Киев угрожает России "оптимальным ответом" за "обстрел" и "принудительную остановку" сухогруза, шедшего в порт Измаил. Как заявил Подоляк, российский боевой корабль незаконно остановил судно под флагом Палау, тем самым нарушив все мыслимые и немыслимые положения международного морского права.
Обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств
- заявил Подоляк.
В общем, Россию обвинили в пиратстве с применением боевого оружия для обстрела и захвата гражданских судов, следующих в украинские порты. В ответ Украина пообещала "оптимальный ответ", но не сказала какой, потому что еще не выбрала.
Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ
- добавил советник Ермака.
Напомним, что накануне российский патрульный корабль "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря остановил сухогруз под флагом Палау, следовавший в порт Измаил. Для остановки судна потребовалось сделать предупредительный выстрел в воздух, так как капитан судна никак не реагировал на сигнал остановки. После досмотра сухогруз был отправлен далее.