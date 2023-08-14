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Экс-губернатор одного из штатов Нигерии: События в Нигере связаны с борьбой за контроль над ураном

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Экс-губернатор одного из штатов Нигерии: События в Нигере связаны с борьбой за контроль над ураном

Новое правительство Нигера, сформированное после свержения прозападных властей, готовится официально предъявить обвинение Мохаммеду Базуму. Напомним, что Базум находился в должности президента Нигера до военного переворота. На данный момент он отстранён от власти, а страны Запада и ЭКОВАС (экономическое содружество стран Западной Африки) требуют восстановить его в должности, угрожая Нигеру войной. Это притом, что около 80% не поддерживают Базума и выступают за новые власти.


Как стало известно, Мохаммеду Базуму готовятся выдвинуть обвинения в государственной измене и создании угрозы госбезопасности. Базума обвиняют в подстрекательстве к иностранному вмешательству – фактически к войне.

На этом фоне в Нигерии, которая на данный момент председательствует в ЭКОВАС, продолжают вести подготовку к военной интервенции в Нигер. Но в этой стране далеко не единодушие по поводу целесообразности ведения боевых действий в стране соседней. Есть те, кто выступает за отказ «немедленного подавления военного переворота военными же методами». Среди таких бывший губернатор штата Энугу (Нигерия) Оквесилиезе Нводо. По его словам, госпереворот в Нигере может перерасти в 3-ю мировую войну, если в Нигер ввести иностранные войска.

Нводо, ранее возглавлявший Народно-демократическую партию Нигерии, заявляет, что события в Нигере связаны с «борьбой за контроль над ураном, которая вывела на авансцену Россию и Китай».

Экс-губернатор:

США и Франция не хотят уступать русским и китайцам в этом вопросе.

По словам Нводо, ЭКОВАС должно добиваться политико-дипломатического урегулирования ситуации в Нигере, иначе может разразиться такая война, в которой участвовать будут далеко не только страны Африки.

Нводо:

Нашему президенту нужно для начала решить проблемы в самой Нигерии. Это безопасность, энергетика, многое другое. И ведение войны в Нигере я точно не считаю нашим государственным приоритетом.
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6 комментариев
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 07:43
    +1
    А то.. request ...за что,если не за уран!? request за демократию что ли lol
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:01
    0
    Вот! Правильно глаголит товарищ! ))) Сначала у себя в стране порядок навести надо, а потом уже к соседям лезть! )))
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:04
    0
    К сожалению, это губернатор и лидер партии В ПРОШЛОМ. Соответственно, сейчас это слова человека, а не влиятельного в Нигерии, политика.
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 08:18
    0
    Да это беда многих Эксов. Пока в системе, пользуется плюшками, они поддерживают ее. Как только система их выкидывает они начинают любым способом напоминать о себе, говоря то или иное, лишь бы их либо взяли обратно во власть либо богатенькая оппозиция подобрала.
  5. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:28
    0
    интересно среднестатистический Нигериец почтет за честь умереть за интересы США и Франции или вопрос только в цене, т.е. сиколько ему за это заплатят , а личная мотивация кроме денежной не интересует ?
    а кстати заплатят ли ? за чей счет планируется войнушка ? боливар вывезт двоих ?
  6. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:32
    0
    Скоро начнётся борьба стран Африки за окончание колонизации.
    И начнётся война ща освобождение Нигерия от таких людей как этот губернатор и прочих.
    А также от Боко харам.
    Нигерия и Нигер - ваабще одни племена.