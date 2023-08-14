Экс-губернатор одного из штатов Нигерии: События в Нигере связаны с борьбой за контроль над ураном

США и Франция не хотят уступать русским и китайцам в этом вопросе.

Нашему президенту нужно для начала решить проблемы в самой Нигерии. Это безопасность, энергетика, многое другое. И ведение войны в Нигере я точно не считаю нашим государственным приоритетом.

Новое правительство Нигера, сформированное после свержения прозападных властей, готовится официально предъявить обвинение Мохаммеду Базуму. Напомним, что Базум находился в должности президента Нигера до военного переворота. На данный момент он отстранён от власти, а страны Запада и ЭКОВАС (экономическое содружество стран Западной Африки) требуют восстановить его в должности, угрожая Нигеру войной. Это притом, что около 80% не поддерживают Базума и выступают за новые власти.Как стало известно, Мохаммеду Базуму готовятся выдвинуть обвинения в государственной измене и создании угрозы госбезопасности. Базума обвиняют в подстрекательстве к иностранному вмешательству – фактически к войне.На этом фоне в Нигерии, которая на данный момент председательствует в ЭКОВАС, продолжают вести подготовку к военной интервенции в Нигер. Но в этой стране далеко не единодушие по поводу целесообразности ведения боевых действий в стране соседней. Есть те, кто выступает за отказ «немедленного подавления военного переворота военными же методами». Среди таких бывший губернатор штата Энугу (Нигерия) Оквесилиезе Нводо. По его словам, госпереворот в Нигере может перерасти в 3-ю мировую войну, если в Нигер ввести иностранные войска.Нводо, ранее возглавлявший Народно-демократическую партию Нигерии, заявляет, что события в Нигере связаны с «борьбой за контроль над ураном, которая вывела на авансцену Россию и Китай».Экс-губернатор:По словам Нводо, ЭКОВАС должно добиваться политико-дипломатического урегулирования ситуации в Нигере, иначе может разразиться такая война, в которой участвовать будут далеко не только страны Африки.Нводо: