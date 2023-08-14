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Американское издание: Пока ВСУ пытаются взломать оборону русских на юге, Россия начала «незаметное» наступление на севере

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Американское издание: Пока ВСУ пытаются взломать оборону русских на юге, Россия начала «незаметное» наступление на севере

Пока украинское контрнаступление "буксует" в Запорожской области на юге, российская армия начала "незаметное" наступление в Харьковской на севере страны, пытаясь сорвать наступательную операцию ВСУ. Об этом пишет The Hill.


Спустя пару недель российского наступления на Купянском направлении, когда российская армия сумела значительно продвинуться к Купянску, взломав оборону ВСУ, западные медиа "вдруг" разглядели это, выдвинув предположение, что таким образом Россия хочет сорвать украинское контрнаступление на юге. Как заявляется, наступление российской армии началось "незаметно", но уже имеет "некоторые успехи".

Россия добилась определенного прогресса и, похоже, подступает к городу Купянск, эвакуацию которого Украина начала на этой неделе. (...) На этой неделе Россия быстро продвинулась к Купянску

- пишет американское издание.

В материале указывается, что российские войска уже подошли к Купянску "на несколько миль", а также продвигаются в сторону Лимана. Однако, по мнению западных аналитиков, России вряд ли быстро удастся взять Купянск, потому что для этого нужно форсировать Оскол. Да и вообще, на Западе скептически относятся к возможным успехам российской армии, так как у нее, оказывается, истощение живой силы, боеприпасов и ресурсов после захвата Бахмута. В общем, все успехи русских временные, сил и средств у них нет, так что победит все равно украинская армия.

В то же время эксперты признают, что быстрое продвижение российской армии к Купянску создает "выгодный контраст" по сравнению с действиями украинской на южном направлении. Если Россия добьется хоть каких-то успехов в ходе своего "незаметного" наступления, это будет "серьезным ударом" по Украине.
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15 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 07:48
    +2
    Под Купянском продвижение есть, но оно совсем не быстрое. В нем заняты весьма ограниченные силы, и задачи быстро выйти к этому городу, как я понимаю, не поставлено.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:34
      0
      Незаметное наступление - новое слово в современном полководческом искусстве.
      Пока противник строит коварные планы. Мы меняем ландшафт местности.... (С) laughing
  2. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:00
    -2
    Фронт у всу сыпется... Это еще месяц назад было понятно...
    С Уважением
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:07
      0
      Покажите пжста ,в каком месте сыпется?Под Лиманом и Купянском?Отнюдь.Да,наступаем,противник огрызается в обороне,но сам фронт не сыпется ну никак.Фронт посыпался,это скорее к Висло-Одрской операции Красной Армии относится.А тут,упорное бодание,как многие пишут-"за дом лесника"
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 08:22
        0
        В массовом сознании Первая мировая война была технически детерминированным оборонительным тупиком, а Вторая мировая — войной наступательного маневра с танками, самолетами и радиосвязью. Из-за таких представлений обозреватели сегодня пытаются найти очередной эпохальный сдвиг на Украине. Но в действительности прошедшие мировые войны вовсе не следовали какой-то однообразной закономерности, которую определяла техника. С одной и той же боевой техникой войска стремительно проводили наступления, захватывая территории, то застревали в оборонительном тупике, когда линия фронта почти не смещалась.
        - Foreign Affairs
        По мекрам 1917 года фронт сыпется...
        С Уважением
      2. nobody75
        nobody75 Сегодня, 08:23
        0
        А Висло - Одерской операции предшествовало "Сандомирское Побоище". Изучение операций нужно проводить в динамике!
        С Уважением.
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 08:10
      +2
      Ни кто ни где не сыпется. Либо ВС РФ воспользовались моментом, что силы ВСУ сконцентрированы на юге и начали продавливать ВУС, либо это отвлекающий маневр для раздергивания сил ВСУ. Нам при господстве в воздухе удобнее их бить на передислокациях.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 08:24
        0
        Наши успешно играют в Фоша...
        С Уважением
  3. мазута
    мазута Сегодня, 08:03
    0
    "В общем, все успехи русских временные, сил и средств у них нет, так что победит все равно украинская армия."Раз так, то и переживать особо западу и "подхрюкивающим"не о чем.
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:04
    +1
    Абсолютно не удивлён итогами обзора западных СМИ по поводу Купянского продвижения. Наши СМИ тоже обычно кормят нас "развесистой клюквой" как ВСУ не хочет воевать, дезертирует, не подготовлена и т.д. и т.п.
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 08:13
      +2
      Наше СМИ?
      Уважаемый, вся телега забита признаниями пленных ВСУшников. Это они говорят, а не СМИ
    2. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 08:18
      0
      С другой стороны, а в чем они неправы? Продвижение быстрым не назовешь, а для взятия Купянска ресурсов маловато (исходя из темпов продвижения к нему), учитывая, что южнее контрнахрюк сдерживать большими силами необходимо
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:16
    0
    А на заставке-иллюстрации конкретно виден фотошоп. Есть же и подходящие картинки, с не такой выраженной постобработкой. )))
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:27
    0
    на Западе скептически относятся к возможным успехам российской армии
    Вот это скептическое отношение их и погубит вместе с их надеждами и планами. Сегодня это ощущают ВСУ неся огромные потери, а завтра скептицизм по отношению к российской армии пропадет и у западных оптимистов поддерживающих Киев.
  7. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:38
    0
    Да там идёт движение наших.
    И это хорошо.
    Пускай думают что им нужно будет идти в Крым.
    Но если только в Военный Трибунал.
    Там есть места где можно болтать