Американское издание: Пока ВСУ пытаются взломать оборону русских на юге, Россия начала «незаметное» наступление на севере

Россия добилась определенного прогресса и, похоже, подступает к городу Купянск, эвакуацию которого Украина начала на этой неделе. (...) На этой неделе Россия быстро продвинулась к Купянску

Пока украинское контрнаступление "буксует" в Запорожской области на юге, российская армия начала "незаметное" наступление в Харьковской на севере страны, пытаясь сорвать наступательную операцию ВСУ. Об этом пишет The Hill.Спустя пару недель российского наступления на Купянском направлении, когда российская армия сумела значительно продвинуться к Купянску, взломав оборону ВСУ, западные медиа "вдруг" разглядели это, выдвинув предположение, что таким образом Россия хочет сорвать украинское контрнаступление на юге. Как заявляется, наступление российской армии началось "незаметно", но уже имеет "некоторые успехи".- пишет американское издание.В материале указывается, что российские войска уже подошли к Купянску "на несколько миль", а также продвигаются в сторону Лимана. Однако, по мнению западных аналитиков, России вряд ли быстро удастся взять Купянск, потому что для этого нужно форсировать Оскол. Да и вообще, на Западе скептически относятся к возможным успехам российской армии, так как у нее, оказывается, истощение живой силы, боеприпасов и ресурсов после захвата Бахмута. В общем, все успехи русских временные, сил и средств у них нет, так что победит все равно украинская армия.В то же время эксперты признают, что быстрое продвижение российской армии к Купянску создает "выгодный контраст" по сравнению с действиями украинской на южном направлении. Если Россия добьется хоть каких-то успехов в ходе своего "незаметного" наступления, это будет "серьезным ударом" по Украине.