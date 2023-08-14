В результате ночных ударов поражены военные объекты противника в Одессе и Запорожье

В течение ночи продолжилось нанесение ударов по объектам противника в тыловых и прифронтовых районах. Сообщается о ночном ударе по объектам киевского режима на южном направлении. Поражены цели в Одессе, включая объекты, использовавшиеся для переброски грузов военного назначения.
Украинские расчёты ПВО пытались сбить российские средства огневого поражения, в результате чего ЗУР ВСУ упали в центральной части города, например, на гипермаркет «Фоззи», в котором возник сильный пожар.
Примечательно, что как только начала работать украинская ПВО в Одесской области, в местные паблики посыпались заявления о том, что «это всего лишь учения вооружённых сил Украины». Но как только загорелся гипермаркет, поражённый обломками зенитной ракеты ВСУ, посты об «учениях» прекратились.
В результате удара по одному из военных объектов в Одессе возникла детонация, что подтверждает данные о хранении на этом объекте оружия и боеприпасов.
Известно о поражении ряда целей в оккупированном ВСУ городе Запорожье. Там украинские войска лишились более 40 человек личного состава, включая офицеров, в результате удара по одному из пунктов дислокации. Поражён узел связи ВСУ на Запорожском направлении. Пресечена переброска подразделений ВСУ из Запорожья в юго-западном и южном направлениях, включая Ореховское.