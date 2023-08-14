Военное обозрение
Войти Регистрация

В результате ночных ударов поражены военные объекты противника в Одессе и Запорожье

6
В результате ночных ударов поражены военные объекты противника в Одессе и Запорожье

В течение ночи продолжилось нанесение ударов по объектам противника в тыловых и прифронтовых районах. Сообщается о ночном ударе по объектам киевского режима на южном направлении. Поражены цели в Одессе, включая объекты, использовавшиеся для переброски грузов военного назначения.


Украинские расчёты ПВО пытались сбить российские средства огневого поражения, в результате чего ЗУР ВСУ упали в центральной части города, например, на гипермаркет «Фоззи», в котором возник сильный пожар.

Примечательно, что как только начала работать украинская ПВО в Одесской области, в местные паблики посыпались заявления о том, что «это всего лишь учения вооружённых сил Украины». Но как только загорелся гипермаркет, поражённый обломками зенитной ракеты ВСУ, посты об «учениях» прекратились.

В результате удара по одному из военных объектов в Одессе возникла детонация, что подтверждает данные о хранении на этом объекте оружия и боеприпасов.

Известно о поражении ряда целей в оккупированном ВСУ городе Запорожье. Там украинские войска лишились более 40 человек личного состава, включая офицеров, в результате удара по одному из пунктов дислокации. Поражён узел связи ВСУ на Запорожском направлении. Пресечена переброска подразделений ВСУ из Запорожья в юго-западном и южном направлениях, включая Ореховское.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:54
    +5
    В течение ночи продолжилось нанесение ударов по объектам противника

    ***
    "Ах, зачем эта ночь
    Так была коротка!" ...
    ***
  2. kartalovkolya
    kartalovkolya Сегодня, 08:10
    +4
    Ну шо,с добрым утром "бандерлоги" !
  3. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 08:24
    +2
    Угу, в телеграме есть видео, как зенитная ракета взлетает и тут же падает куда-то на город.
    Потом, конечно, будут крики, что это мы по гражданским объектам били, а не криворукое ПВО ВСУ своими ракетами кидает куда попало...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    0
    как только начала работать украинская ПВО в Одесской области, в местные паблики посыпались заявления о том, что «это всего лишь учения вооружённых сил Украины»
    Стрельба ракетами, которые чуть ли не на вес золота на "учениях" - не слишком ли расточительно для Киева? Это не "учения", а очередные мучения украинской ПВО в попытках сбить хоть что-то летящее к ним.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:37
    0
    Продолжайте ВКС: "Работайте братья".
  6. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:39
    0
    Работают братья!!!!
    С ними Бог!!!!
    Победа будет за нами!!!!
    Одесса будет жить свободно!!!