Гиперзвуковые ракеты «Циркон» штатно войдут в комплекс вооружения многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М»

Многоцелевым атомным подводным лодкам проекта 885М "Ясень" частично поменяют вооружение, введя в арсенал новые ракеты. Об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Многоцелевые АПЛ проекта "Ясень" получат гиперзвуковые ракеты "Циркон", они войдут в штатное вооружение субмарин, такое решение принято в Минобороны. Какие-либо подробности Рахманов раскрывать не стал. На сегодняшний день многоцелевые "Ясени" вооружены торпедами типа "Физик" и ракетами "Калибр" и "Оникс".
По решению Минобороны России ракетным комплексом "Циркон" штатно будут вооружаться и многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М". Работы в этом направлении уже ведутся
- приводит РИА Новости слова главы ОСК.
Стоит отметить, что в программе испытаний гиперзвукового "Циркона" участвовала атомная подлодка "Северодвинск" проекта "Ясень", значит гиперзвуковые ракеты изначально планировалось ввести в арсенал субмарин этого проекта. По имеющейся на данный момент информации, первым штатным подводным носителем "Цирконов" станет многоцелевая АПЛ "Пермь" проекта 885М "Ясень-М", находящаяся сейчас в достройке на Севмаше. Причем, как утверждается, субмарина получит измененную конструкцию. В чем это конкретно будет заключаться, не известно.
На сегодняшний день в составе российского флота несут службу три многоцелевых атомных субмарины: головная и единственная АПЛ проекта 885 "Ясень""Северодвинск", головная АПЛ модернизированного проекта 885М "Ясень-М" "Казань" и первая серийная "Новосибирск". До конца года в строй должна войти вторая серийная АПЛ "Красноярск". Субмарины имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел.