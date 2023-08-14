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Гиперзвуковые ракеты «Циркон» штатно войдут в комплекс вооружения многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М»

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Гиперзвуковые ракеты «Циркон» штатно войдут в комплекс вооружения многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М»

Многоцелевым атомным подводным лодкам проекта 885М "Ясень" частично поменяют вооружение, введя в арсенал новые ракеты. Об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.


Многоцелевые АПЛ проекта "Ясень" получат гиперзвуковые ракеты "Циркон", они войдут в штатное вооружение субмарин, такое решение принято в Минобороны. Какие-либо подробности Рахманов раскрывать не стал. На сегодняшний день многоцелевые "Ясени" вооружены торпедами типа "Физик" и ракетами "Калибр" и "Оникс".

По решению Минобороны России ракетным комплексом "Циркон" штатно будут вооружаться и многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М". Работы в этом направлении уже ведутся

- приводит РИА Новости слова главы ОСК.

Стоит отметить, что в программе испытаний гиперзвукового "Циркона" участвовала атомная подлодка "Северодвинск" проекта "Ясень", значит гиперзвуковые ракеты изначально планировалось ввести в арсенал субмарин этого проекта. По имеющейся на данный момент информации, первым штатным подводным носителем "Цирконов" станет многоцелевая АПЛ "Пермь" проекта 885М "Ясень-М", находящаяся сейчас в достройке на Севмаше. Причем, как утверждается, субмарина получит измененную конструкцию. В чем это конкретно будет заключаться, не известно.

На сегодняшний день в составе российского флота несут службу три многоцелевых атомных субмарины: головная и единственная АПЛ проекта 885 "Ясень""Северодвинск", головная АПЛ модернизированного проекта 885М "Ясень-М" "Казань" и первая серийная "Новосибирск". До конца года в строй должна войти вторая серийная АПЛ "Красноярск". Субмарины имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел.
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1 комментарий
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  1. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:34
    -1
    Это- конечно не новость! Давно известно, что на АПЛ Северодвинск, провели серию успешных пусков гиперзвуковых ракет Циркон. Изначально планировали устанавливать на Ясене М, ракеты Циркон. Только, зачем ТТХ Ясеня, указывать, как ТТХ Ясень М. Ясень М, иметь меньшие габариты. Лодка короче на 9 метров и осадка меньше, почти на метр. Это говорит о том, что и водоизмещение меньше.
    Лучше бы , Рахманов рапортовал, о своевременной сдаче кораблей и лодок флоту, а не сдачу со сдвигом вправо! А, еще лучше уменьшить время строительства кораблей и лодок. Есть, с кого брать пример.А, то дожились, управлением ОСК, будут заниматься банкиры ВТБ.