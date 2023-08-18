Государство обязано защищать своих граждан. Ещё раз о СМЕРШе

Увеличение количества террористических актов на территории РФ все чаще и чаще заставляет вспоминать легендарный СМЕРШ времен Великой Отечественной... Более того, количество сторонников создания подобной организации постоянно растет. Да и отношение россиян к «новым россиянам» становятся все более и более настороженным.
Уже не раз слышал от различных людей мнение о том, что необходимо проводить тотальную проверку всех россиян, которые прибыли с Украины после майдана. Не говоря уже о тех, кто живет сегодня у нас, оставаясь гражданами Украины. Правда, странно, что когда приводишь данные о пойманных диверсантах, большинство из которых россияне, такие сторонники «сильной руки» уходят от прямого ответа.
То, что в России действительно действует довольно большая сеть украинских агентов, не секрет. Как и то, что создавать эту сеть ГУР и СБУ помогает... наличие родственных связей украинцев и русских. Да и, чего греха хранить, много у нас в стране и таких, кто за смешную сумму готов стать диверсантом. ФСБ наловили таких уже достаточно. Сжечь, подорвать, уничтожить что-то за 10–15 тысяч рублей…
Так же не секрет и то, что сеть эта начала формироваться практически сразу после майдана. Ещё не было СВО, ещё не было Крыма. Ещё не было Донбасса. Но сеть уже была. Как были и будущие руководители ячеек, которые пользуясь неразберихой 2014 года даже приезжали на учебу на Украину.
Напомню скандал с презентацией новой эмблемы ГУР. Когда в конце октября 2016 года Порошенко представил нового начальника ГУР Василия Бурбу. Параллельно прошла и презентация новой эмблемы ГУР. Помните сову, которая держит в когтях над серой Россией золотой меч с украинским гербом. И девиз – «Мудрый будет властвовать над звездами» (Sapiens dominabitur astris).
И это конец октября 2016 года! Когда даже разговоров о диверсионной деятельности не велось. Да, были разведчики с обеих сторон. Но это обычная практика спецслужб всего мира. Но Украина сочла возможным даже на эмблеме спецслужбы указать главного своего врага. Это был вызов нам.
Мифы как способ запугать россиян
Мы уже привыкли, что украинцы живут в какой-то другой реальности. Реальности, где дроны сбивают бабушки. Причем сбивают банками с огурцами. В виртуале, где Россия уже давно доживает свои последние дни и скоро... Это самое «скоро» стало той самой великой украинской мечтой. Скоро победим, скоро Россия развалится, скоро Запад пойдет войной на русских. Скоро, скоро, скоро…
И вот очередная конфетка для измученных войной хохлов. Очередной «призрак Киева». Только теперь это не один человек, а целое подразделение спецназа. И название устрашающее – «Шаман». Ну чисто украинское название. Оно и понятно, что только шаманы могут выполнить особо сложное задание по ликвидации высшего руководства Российской армии!..
Как обычно, озвучил сведения, составляющие государственную тайну, советник офиса президента Михаил Подоляк. Как-то с хранением государственных секретов не все ладно в Киеве. Во-первых, какой-то простой советник знает такие секреты, а во-вторых, треплет языком как дворник метлой.
Откуда ноги растут у этой новости, тоже ясно. Стоит лишь посмотреть британскую The Times. Незадолго до публикации Подоляка именно там «родилось» спецподразделение «Шаман». И именно там рассказали о задачах этого подразделения. Понятно, что сведения из английских спецслужб от неназванного источника…
Стоит ли серьезно относиться к этому материалу? Может, и правда, прячутся где-то диверсанты из ГУР? Следует ли появление этого самого «Шамана» как-то связывать с заявлением директора ФСБ Александра Бортникова о новых террористических угрозах, исходящих от украинских спецслужб и националистических формирований?
По моему мнению, заявление Бортникова и появление «Шамана» никак не связаны между собой. Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета имел в виду тот факт, что из почти 200 (официально озвучено 188) предотвращенных терактов большая часть готовилась при участии украинских спецов. «Шаман» же – это следующий «призрак Киева».
Задача этого самого мифа и состоит в том, чтобы запугать россиян. Не солдат на передовой, не сотрудников спецслужб, не армейских офицеров и солдат, а простых обывателей. Главное – посеять панику в тылу. И вот тут видна рука британцев. Украинцы понимают, что менталитет русских таков, что террор вызовет у большинства не страх, а желание отомстить…
Кто может представлять реальную угрозу на территории России?
Я начал этот материал с того, что усиление террористической деятельности породило негативное отношение к бывшим украинцам, ставших гражданами России и беженцам, живущим на нашей территории.
Увы, но в очередной раз приходится писать о том, что на нашей территории действительно действуют диверсионные и разведывательные группы. И эти группы состоят не только из этнических украинцев. Часть этих групп составляют те самые, даже не знаю, как сказать, россияне, которые ради денег готовы даже на убийство своих сограждан.
Теперь о беженцах.
По оценкам специалистов, сейчас на нашей территории находится 6 млн украинцев. Кто-то уже получил российский паспорт, кто-то продолжает быть украинским гражданином. Понятно, что не все они любят нашу страну. Некоторые ненавидят.
Думаю, среди этой массы людей есть и те, кто стал гражданином России на законных основаниях, но по заданию спецслужб. Понятно, что для спецслужб внедрение агента официально – это большая удача. Как я указывал выше, большинство таких агентов внедрено уже после майдана. Особенно из ориентированных на диверсии.
Работы тут для спецслужб действительно много. Понятно, что большинство агентов сидят тихо и делают свою работу. Отловить быстро можно только тех, кто создает группы из граждан России (той категории, о которой я упоминал выше). Наиболее опасных нужно искать не среди диверсантов, а в среде наших агентов влияния. Таких тоже достаточно много, даже среди наших читателей.
Для этой работы одних сотрудников спецслужб мало. Необходима помощь населения. От «бдительного ока» скрыться можно, а от глаз народа нельзя. Агентура – это хорошо, толковые оперативники – тоже. Но без поддержки народа эффективность их работы минимальна. Вспомните тот же СМЕРШ. Оперативный состав действовал не в вакууме, а именно при поддержке всех и вся…
В конце материала повторю то, о чем уже упоминал.
Да, в России существует сеть агентов спецслужб Украины. Да, какая-то часть украинских агентов легализовалась в России и «затерялась» на наших просторах. Среди диверсионных групп не обязательно будут выходцы с Украины. Работа по фильтрации беженцев требует огромных ресурсов. И не только человеческих.
Все это наводит на мысль, что создание дополнительной структуры, занятой конкретно работой по украинскому направлению. Не новой спецслужбы, а нового подразделения того же ФСБ. Но подразделения, в которое были бы включены сотрудники и других силовых структур.
Это не классический СМЕРШ. Это потомок СМЕРШа, его логическое продолжение. Думаю, специалисты лучше укажут на те нюансы, которые надо учитывать при создании данного управления...
Государство обязано защищаться. Государство должно оберегать своих граждан и нашу страну...