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На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23

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На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23

В американском штате Мичиган около аэропорта Уиллоу проходило авиационного шоу под названием «Гром над Мичиганом» (Thunder Over Michigan), с участием нескольких самолётов, в том числе многоцелевого истребителя Миг-23 советского образца. Об этом накануне сообщило издание Click on Detroit. В ходе выступления этот истребитель потерпел крушение.


Как отметило издание, пилотам удалось выжить, поскольку они успели катапультироваться. В то же время, уточнил представитель мероприятия, воздушное судно, выполняя в воздухе один из манёвров, начало терять высоту, рухнув на парковку жилого комплекса недалеко от города Детройт в районе озера Бельвиль. В результате были повреждены несколько автомобилей. В момент крушения самолёта людей на парковке не было, к счастью, никто не пострадал.

Что касается экипажа истребителя, то пилот и пассажир, находящиеся на его борту, отделались лёгкими травмами. Их уже доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Из-за ЧП выступление пришлось остановить, а зрителей, ставших свидетелями авиакатастрофы, попросили покинуть территорию.

Расследованием происшествия займётся Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

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17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:58
    -7
    "В момент крушения самолёта людей на парковке не было, к счастью, никто не пострадал"...
    Почему это к счастью?
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 09:23
      +1
      Почему это к счастью?


      Потому что здесь полно общечеловеков, тех самых, которые радуются гибели населения Украины, но раболепствуют перед западом, они вам и лепят минусы.
      1. VicVic
        VicVic Сегодня, 10:36
        0
        Кто здесь радуется гибели населения украины? О чём это вы? Перепутали с высказываниями нынешних управленцев "404", видимо, призывающих уничтожать наше население ...
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:24
      +1
      Потому что они враги пока рабочий день на ТВ в СМИ, а потом когда рабочий день закончится у меня дом, дети, жена и так далее laughing
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 09:00
    +2
    Старенький, сердце не выдержало. Хотя коллекционеры с него буквально "пылинки сдували".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:04
      +1
      Советский истребитель решил прикончить на последок двух амерзцев....
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:01
    +4
    Сервис Мигарей всех типов должен проходить в России,но это будет потом когда нибудь.Жаль хозяина угробил свою игрушку.Но хотя бы живыми остались.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:01
    +4
    Боливар не выдержал двоих. Русский конь предпочел убиться, скинув двух криворуких басурман Не по седоку лошадка.
  6. Добрый
    Добрый Сегодня, 09:03
    +2
    Ждем претензии к России, по поводу случившегося. wink
  7. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 09:06
    0
    Ощущение, что лётчики специально катапультировались, самолет себя нормально вёл
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 09:15
      +2
      самолет себя нормально вёл

      Ну, об этом судить сложно, неизвестно, что там энти пайлоты в кабине видели... Может, страховка приличная была... feel Хотя, я думаю, наши лётчики в любом случае попытались бы спасти машину или хотя бы увести её от населённого пункта, как-то так hi
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:33
      +2
      Цитата: Николай Дягелев
      Ощущение, что лётчики специально катапультировались, самолет себя нормально вёл

      Летчик скорее всего владелец- ему то какой интерес достаточно уже редкий самолет гробить?второй вообще - пассажир.
  8. aprahka
    aprahka Сегодня, 09:15
    +3
    Советская техника даже через столько лет спасла пилотов.Катапульта сработала безупречно.
    1. Комментарий был удален.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:35
    +2
    Вообще то МиГ-23 - одноместный самолет. Это наверное МиГ-23УБ. Последний выпустили с завода в 1985 году.
  10. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 09:40
    +2
    В ШМАСе на АО МИГ-23 учили, стажировались в г.Стрый, а служить выпало счастье на Великом МИГ-25пдс, помнится 23-й долетел до Бельгии, вообще без лётчика, красивый самолёт
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:16
      +1
      Цитата: Sofievka
      В ШМАСе на АО МИГ-23 учили, стажировались в г.Стрый, а служить выпало счастье на Великом МИГ-25пдс, помнится 23-й долетел до Бельгии, вообще без лётчика, красивый самолёт


      " Много нам пришлось поработать над этой машиной, чтобы добиться приемлемой управляемости - про первые МиГ-23, поступившие в строевые части, летчики говорили: "Рулить на них хорошо, летать же - что комод перетаскивать..." Но последние модификации самолета - МиГ-23МЛ и МиГ-23МЛД - по управляемости оценивались летчиками достаточно высоко." (Б.А.Орлов «Записки летчика-испытателя»)
  11. Вася Васильев_3
    Вася Васильев_3 Сегодня, 10:08
    +4
    А в России МиГ-23 сгнили на стоянках , в начале сирийской компании их хотели послать в Сирию , но ужаснулись как их разворовали на консервации. теплопеленгатор ТП-23, ТП-23-1, ТИ-23М (МиГ-23МЛ, дальность обнаружения воздушной цели в задней полусфере до 35 км) или ТП-26 (60 км);
    станция наведения УР класса воздух — поверхность типа «Дельта-Н» (МиГ-23С) или «Дельта-НГ»;Самолёт для удара по наземным целям мог взять две управляемые ракеты Х-23М, или 4 бомбы или бомбовые кассеты калибром 100, 250 или 500 кг. В случае установки на самолёт многозамковых балочных держателей МБД2-67У (4 штуки) на самолёт могли подвешиваться бомбы калибром 100 кг, всего 16 штук (по 4 на каждый МБД). Предусматривалась и подвеска блоков неуправляемых ракет УБ-16-57, УБ-32, Б-8М.На самолёт можно было повесить один или три подвесных бака ПТБ-800. На доработанных самолётах пилон фюзеляжного бака имел дополнительные держатели ИК-ловушек на 16 патронов, применение которых было возможно после сброса бака (помимо двух кассет на 120 патронов на фюзеляже).В нижней части фюзеляжа, за передней стойкой находилась встроенная двуствольная пушка ГШ-23Л с боезапасом в 200 снарядов.В июне-августе 1983 года ливийские МиГ-23 поддерживали наступление на Абеше и Файа-Ларжо. В результате него чадцы, понеся тяжёлые потери, были отброшены на 200 километров.14 февраля 1986 года ливийская сторона заявила, что МиГ-23 ВВС Ливии ракетами Р-23 сбил французский ударный истребитель «Ягуар», однако заявка является неподтверждённой (даже факт пуска МиГом ракет остаётся под сомнением).15 июня 2017 года возле приграничного с Иорданией города Даръа сирийский истребитель МиГ-23МЛД, взлетевший с авиабазы Кхалкхалах, ракетой «воздух-воздух» средней дальности Р-24Р (по другому источнику Р-23) сбил иорданский разведывательный беспилотный самолёт итальянского производства Selex ES Falco. На следующий день сирийский МиГ-23МЛД ракетой «воздух-воздух» средней дальности сбил ещё один Selex ES Falco.Точной информации о потерях МиГ-23 нет; по данным World Air Forces (издание Flight International), в 2011—2014 годах число находящихся на вооружении сирийских ВВС МиГ-23 уменьшилось со 146 до 90 единиц. Вражеским огнём было сбито не менее 9 МиГ-23, остальные разбились или вышли из строя по техническим причинам.В настоящее время в 8 государствах Азии и Африки эксплуатируется 136 истребителей МиГ-23 различных модификаций. Во всех из них эти самолёты постепенно снимаются с вооружения из-за устаревания и уменьшения ресурса. Ещё при СССР МиГ-23 стоял на вооружении 27 стран. Средний возраст самолётов превышает 40 лет, а морально устаревшая конструкция и небольшой остаточный ресурс делают затруднительной и неоправданной дальнейшую модернизацию.Спирт сэкономили и заработали на цветном металле , кто то хорошо обогатился.А в прочим 90- х весь СССР, как и его жителей сдали на металлолом , и сейчас Россию сдают
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