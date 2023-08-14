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В «НИИ Стали» сравнили защищенность стандартной американской БМП Bradley и российской БМП-3 с комплексом ДЗ

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В «НИИ Стали» сравнили защищенность стандартной американской БМП Bradley и российской БМП-3 с комплексом ДЗ

Российская БМП-3 с установленной динамической защитой значительно превосходит по уровню защищенности американскую БМП Bradley в стандартном исполнении. Об этом заявили в НИИ "Стали", говоря о созданной для боевой машины пехоты защите.


Стандартная серийная американская БМП Bradley гораздо слабее российской БМП-3 с установленной динамической защитой нового поколения, разработанной специально для боевых машин пехоты. Если американская машина не защищает от осколков гранаты, то российская выдерживает даже кумулятивный выстрел.

По защите она [БМП-3 с динамической защитой] ни в чем не будет уступать. Bradley, если в серийном варианте, то гораздо слабее, без преувеличения. Bradley не защищена от гранаты, а эта машина будет защищена в том числе от кумулятивной гранаты

- приводит ТАСС слова заместителя начальника отдела маркетинга АО "НИИ стали" Евгения Чистякова.

В НИИ "Стали" подтвердили, что в этом году войска получат новый комплект динамической защиты для БМП-3, до конца года "тройки" уже будут поставляться в новом обличьи. Как поясняется, новый комплекс ДЗ всеракурсный, позволяет защитить машину со всех сторон от всех существующих моноблочных РПГ и ПТУР с бронепробитием до 500 мм. Кроме этого, блоки защищают и от стрелкового оружия.

Новый комплекс ДЗ создан на основе элементов динамической защиты (ЭДЗ) 4С24, имеет массу 4,2 тонны и способен защитить от моноблочных кумулятивных боеприпасов, моноблочных РПГ, бронебойных пуль Б-32, 23 мм бронебойно-зажигательных трассирующих снарядов и бронебойных снарядов калибра 30 мм. Площадь перекрытия борта корпуса БМП-3 защитой составляет 62%, лба корпуса - 36%, башни - 70%.
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20 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 08:55
    +2
    Интересно ... сравнение уже идёт с учётом обстрела трофейной бредли или гипотетически всё ещё)
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:56
    +17
    А если сравнивать серийную БМП3,без динамической защиты с серийной "бредятиной"?Тогда они будут равноценны по уязвимости.Странное сравнение БМП с защитой сравнивается с серийной амерзской БМП...Тогда уже сравнивать по ТТХ будет корректнее
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:05
      +10
      Это как сказать - Рыцарь в доспехах значительно превосходит в защите рыцаря без доспехов.
      Но если так сказать, все покрутят пальцем у виска.
      Зато если написать, как в статье, читатели будут впечатлены и воодушевлены.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 10:26
        0
        Цитата: dmi.pris1
        А если сравнивать серийную БМП3,без динамической защиты с серийной "бредятиной"?Тогда они будут равноценны по уязвимости.Странное сравнение БМП с защитой сравнивается с серийной амерзской БМП...

        Как заявляли на Курганмашзаводе, по опыту СВО все выпускаемые БМП-3 оборудовались креплениями для установки динамической защиты в полевых условиях. Как оказалось, для бронетехники уже создана специальная ДЗ, она ставится на серийные машины.
        "...В этом году они представляют новую динамическую защиту, то есть динамическая защита идет теперь не только на танки, но и на легкую бронетехнику - на БМП-3 идет серийное оснащение. Эти объемы постоянно расширяются, чтобы все БМП-3 выпускаемые оснащались динамической защитой...." - заявил Лушников.
        https://topwar.ru/223702-boevaja-mashina-pehoty-bmp-3-poluchila-novuju-dinamicheskuju-zaschitu.html
        Тоесть, на Украину новые БМП-3 придут с этой защитой. Так что, вполне уместно сравнивать защищённость техники, которая в одно и то же время, находится на поле боя.
      2. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 10:27
        0
        Автор пишет о гранате . Но какая граната имеется в виду ? Противопехотная , противотанковая ? Известно ли автору , что на западе говоря о гранате называют и пушечный снаряд гранатой ? . Нет никаких доказательств , нет фотографий или видео пробных выстрелов .
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:56
    +6
    Судя по сегодняшнему видео атаки Т90 в сопровождении двух БМП -3 ,последняя может устроить море огня по бандерлогам.Впечатлило.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:57
    +1
    Всё это хорошо, но прилетает и сверху тоже и не только дрон с просто вв, кумулятивной бч, а банальные мины 80-120мм
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:06
      +1
      Миной по движущейся цели можно попасть только случайно. А случайно и танку в моторный отсек прилететь может.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 09:17
        0
        Это если война как должна быть в наставлениях, когда моторизованные части туда сюда вжух вжух, а мы сейчас видим совсем иное.
  5. A. B.
    A. B. Сегодня, 09:05
    -3
    Чего уж стесняться: сравнивали бы БМП-3 в коробе из бетона или стали, с толщиной стенки метров десять.
  6. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 09:08
    +1
    Наш БМП 3 с ДЗ лучше бронирован, чем Бредли без ДЗ? Я офигеваю
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:10
    +2
    "В «НИИ Стали» сравнили защищенность стандартной американской БМП Bradley и российской БМП-3 с комплексом ДЗ" - не корректно сравнивать в стандартной комплектации и с дополнительной защитой. Хитрит маркетолог.
  8. Грац
    Грац Сегодня, 09:19
    +4
    проблема в том что Брэдли с ДЗ уже давно и она у большинства этих машин, а ДЗ для БМП-3 только в НИИ Стали, это главная проблема. И хвалится что наше лучше не уместно, вот когда будут БМП-3 на передовой в абсолютном большинстве переодеты в эту ДЗ, вот тогда и хвалится надо не раньше
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:22
    +4
    В ВСУ янки направили стандартные варианты Брэдли, а наши парни сейчас получают БМП 3 с пакетом динамической защиты.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:39
      0
      Только "сейчас" у нас, не всегда сейчас.
  10. СержиК
    СержиК Сегодня, 09:24
    +1
    Откуда такой пессимистичный вой? Чего сравнивать броню без защиты? . Совершенно понятно без всяких сравнений что она примерно одинакова, ну плюс-минус. Это же не танк. Вот и сравнили с защитой. Дает это что то или нет, пустая трата бабла? Полвели испытания посмотрели результат , обнародовали. Доп броня эффективна. Можно и нужно использовать. Другое дело, что стиль статьи можно было бы поменять и на этом сделать акцент, а не на том , что у Брэдли этого нет, а мы вот такие крутые.
  11. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:29
    0
    нато и не будет показывать все возможности своей технике на украине. Скорее хочет все возможности российской армии увидеть.
  12. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 09:30
    +1
    Когда до людей из МО дойдёт, что пора оказываться от нелепого требования обеспечить БМП способность плавать в пользу усиления их защиты? Не навесной защиты, а встроенной в конструкцию корпуса изначально при производстве?
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:52
    0
    Цитата: Constantin N
    нато и не будет показывать все возможности своей технике на украине. Скорее хочет все возможности российской армии увидеть.

    НАТО в течении 30-ти лет не занималось подготовкой к отражению броска наших армий к Ла Маншу, опыт же компаний в Ираке и Афганистане убедил их, что и так всё хорошо; столкновение же РФ виделось в виде быстрого перерастания в обмен ЯУ. Впрочем, как и нам. Отсюда такое количество старья снятого со складского хранения. Ну, а дальше немного починили и в бой. Причём нужно понимать, что спешка со сторны Запада обуславливалась воплями с Банковой, что через час русские танки будут уже на Крещатике. Касаемо же то нового? Ну мы им показали Кинжал, пожалуй и всё...
  14. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:10
    0
    Так на стандартной бмп нет дз"""" laughing