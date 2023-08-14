Концерн «Калашников» провёл испытания в зоне СВО новой системы наблюдения «Квазимачта»

Беспилотник, являющийся основой новой системы

Мы в этом году очень активно пошли в развитие беспилотников . В частности ,(...) большой комплекс "Квазимачта", большой коптер, который используется в разведке. Он очень хорошо себя показал во время практической апробации на СВО

Система подъема аппаратуры (СПА) "Квазимачта" не имеет радиоканала управления и телеметрии. Связь осуществляется по кабелю

Систему наблюдения под названием "Квазимачта", разработанную для военных, показали в ходе форума "Армия-2023". Комплекс уже прошел государственные испытания и применяется в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава концерна "Калашников" Алан Лушников.Беспилотная система наблюдения "Квазимачта" хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО, получив положительные отзывы от российских военных. По сути, "Квазимачта" представляет собой разведывательный квадрокоптер, соединенный с землей специальным кабелем, по которому подается питание, а также принимаются данные. Система не имеет радиоканала, на нее не действуют системы радиоэлектронной борьбы, также ей не нужно опускаться на поверхность для подзарядки.- заявил глава концерна.Как сообщается на сайте разработчика, система подъема аппаратуры "Квазиматчта" разработана на основе беспилотного летательного аппарата "Помощник-2", который выполняет роль подъемной платформы и способен поднимать в воздух на высоту до 100 метров нагрузку весом в 2 кг. Беспилотник имеет систему привязного питания и способен находиться в воздухе более 24 часов на рабочей высоте 70-80 метров, ведя наблюдение за противником, выступать в качестве ретранслятора и т.д. Установленная камера может работать оптическом и в инфракрасном диапазоне.- заявили разработчики.