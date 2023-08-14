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Концерн «Калашников» провёл испытания в зоне СВО новой системы наблюдения «Квазимачта»

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Концерн «Калашников» провёл испытания в зоне СВО новой системы наблюдения «Квазимачта»

Беспилотник, являющийся основой новой системы



Систему наблюдения под названием "Квазимачта", разработанную для военных, показали в ходе форума "Армия-2023". Комплекс уже прошел государственные испытания и применяется в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

Беспилотная система наблюдения "Квазимачта" хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО, получив положительные отзывы от российских военных. По сути, "Квазимачта" представляет собой разведывательный квадрокоптер, соединенный с землей специальным кабелем, по которому подается питание, а также принимаются данные. Система не имеет радиоканала, на нее не действуют системы радиоэлектронной борьбы, также ей не нужно опускаться на поверхность для подзарядки.

Мы в этом году очень активно пошли в развитие беспилотников. В частности ,(...) большой комплекс "Квазимачта", большой коптер, который используется в разведке. Он очень хорошо себя показал во время практической апробации на СВО

- заявил глава концерна.

Как сообщается на сайте разработчика, система подъема аппаратуры "Квазиматчта" разработана на основе беспилотного летательного аппарата "Помощник-2", который выполняет роль подъемной платформы и способен поднимать в воздух на высоту до 100 метров нагрузку весом в 2 кг. Беспилотник имеет систему привязного питания и способен находиться в воздухе более 24 часов на рабочей высоте 70-80 метров, ведя наблюдение за противником, выступать в качестве ретранслятора и т.д. Установленная камера может работать оптическом и в инфракрасном диапазоне.

Система подъема аппаратуры (СПА) "Квазимачта" не имеет радиоканала управления и телеметрии. Связь осуществляется по кабелю

- заявили разработчики.
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20 комментариев
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  1. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 09:15
    +1
    Квазимода))) По любому солдаты так называть будут))
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:17
    +5
    Как ретранслятор на высоте, да 24 часа вообще здорово.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 09:28
      +3
      Отличный вариант!
      Напрашивалось решение уже очень давно. И даже экспериментально эксплуатировалось в том или ином виде... То есть питать дрон с земли и подолгу держать в воздухе для наблюдения - отличная идея, приходящая в голову почти любому связанному с дронами специалисту. Но в большинстве случаев гипотетически, ибо рынок хочет "дальше, выше, мощнее", что производители и пытаются в основном предоставить!

      Пока похоже, что это первый серийный военный образец. Замечательно! Для бронетехники, опорных пунктов и т.д. - просто незаменимый помощник.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 09:57
      +1
      Изобретение отличное ещё бы на нее повесить оптику как на байрактаре чтобы километров на 20 видеть!
  3. мачете
    мачете Сегодня, 09:41
    0
    А по дальности как ? Насколько близко к линии соприкосновения ? Если он висит статично , то его можно сбить пулей крупного калибра
    1. DenVB
      DenVB Сегодня, 10:03
      0
      Цитата: мачете
      А по дальности как ? Насколько близко к линии соприкосновения ? Если он висит статично , то его можно сбить пулей крупного калибра

      Если он, скажем, в километре за своими окопами, то есть в 2-3 километрах от противника, то разглядеть его не так-то просто. А сейчас часто перед противником еще "серая зона" несколько километров шириной, с минными полями. И вот как раз эту серую зону привязной дрон и может просматривать в постоянном режиме.
    2. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 10:37
      0
      Под действием ветра и термиков он все равно будет колебаться, с заметной амплитудой. Мало того, он может быть привязан к какой-либо наземной технике и находиться в движении. Ну и размер вряд-ли позволит вести по нему прицельный огонь с нескольких километров.
  4. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:43
    +1
    И чем это лучше небольшого привязного аэростата который поднимет всё те же 2 кг?
    Тем более, что образы есть.
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 09:55
      0
      И чем это лучше небольшого привязного аэростата который поднимет всё те же 2 кг?
      Тем более, что образы есть.

      Наверно тем, что дрон менее заметен?
    2. DenVB
      DenVB Сегодня, 09:57
      -1
      Цитата: vovochkarzhevsky
      И чем это лучше небольшого привязного аэростата который поднимет всё те же 2 кг?

      Бог с вами. Аэростат вблизи ЛБС заметят сразу. Прилетит по нему немедленно.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 10:30
        0
        Бог с вами. Аэростат вблизи ЛБС заметят сразу. Прилетит по нему немедленно.

        Что прилетит? Аэростат из радиопрозрачных материалов, а если его и выкрасить в подходящий цвет, то не заметишь и визуально. Кроме того, его линейные размеры не так уж и велики, запросто можно в габариты метеозонда вписать.

        Кроме того, сама привязь может быть из композитов, передача данных по оптоволокну.
        Квадрокоптеру необходим кабель питания, та ещё антенна.
        И что прилетит в аэростат? Для ракет он невидим, стрелковкой ещё попасть нужно.
    3. Умник
      Умник Сегодня, 09:58
      0
      По крайней мере в размере отличие это точно
    4. svan26
      svan26 Сегодня, 10:00
      -1
      Чем лучше? На вашей картинке все, чем лучше квадрокоптер, указано!
      коптер поднял один боец, и получает данные в блиндаже . Ему нужна только акб для питания.
      а для аэростата:
      - 50 м куб гелия
      - Наземный пункт управления на машине повышенной проходимости
      - электромеханическую лебедку
      - подвижный газозаправочный комплекс
      Самое главное , что в условиях действия дронов разведки противника, такое сооружение прийдется размещать за зону возможного обстрела артиллерии, т.е. км за 20-30 от ЛБС. Там от него мало смысла.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 10:07
        +1
        Нет смысла? Базы, склады любые объекты на земле, для ВМФ вообще находка за десятки километров любая лодка как на ладони.
        Для подъёма 1 кг требуется меньше кубометра гелия, на пару кг шарика до 10 кубов за глаза.
    5. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:01
      +1
      Наверное из-за громоздкости. Баллоны, лебёдка, более заметен, время на подъем-спуск. Может не отказались каждый найдёт свое место на фронте.
  5. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 09:43
    +1
    Интересно, а от идеи наблюдательных аэростатов отказались? Симбиоз газа и моторов можно было бы поднимать выше, гелий компенсировал бы увеличивающийся вес кабеля.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 10:05
      -1
      Интересно, а от идеи наблюдательных аэростатов отказались? Симбиоз газа и моторов можно было бы поднимать выше, гелий компенсировал бы увеличивающийся вес кабеля.


      Разве не понятно? Безусловно, привязной аэростат выгоднее, он из полностью радиопрозрачных материалов, может наполнятся более дешёвым и лёгким водородом, так как о безопасности наблюдателя заботится не надо, его на самом аэростате нет.
      Всё дело в том, что сейчас капитализм. И в приоритете не те вооружения которые нужны армии, а на которых можно больше заработать.
      Кстати, идея привязных вертолётов не нова, а квадрокоптер это и есть многовинтовой вертолёт. Ещё немцы подобным свои ПЛ оснащали во время войны, хоть и пилотируемыми.
  6. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 09:45
    +1
    Для долгосрочного наблюдения за местностью или как ретранслятор идеальный вариант. Современное переосмысление идеи аэростата.
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:49
    -2
    Ну где тут умник который писал что аппарат по кабелю не сможет, типа не поднимет вес кабеля. Диванный спец, и полно таких образованных, а потом удивляемся почему так живём.
  8. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 09:51
    +2
    С высоты 100м будет "видеть" достаточно далеко и сам останется малозаметным - он же размером не с вертолет. Хороший аппарат, нужный