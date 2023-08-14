Появились кадры высадки десанта с вертолета на следовавший в Измаил сухогруз

В украинский порт Измаил следовал сухогруз «Сукра Окан» под флагом небольшого тихоокеанского государства Палау. Капитаном российского патрульного корабля «Василий Быков», контролирующего безопасность в черноморской акватории, было решено провести досмотр неизвестного судна, но его команда проигнорировала требование остановиться. Нашим военным морякам пришлось открыть предупредительный огонь из стрелкового оружия и высадить с воздуха на борт сухогруза досмотровую группу.
В сети интернет появились кадры высадки десанта с вертолета Ка-29 на следовавший в Измаил сухогруз.
На данный момент не существует свободного коридора для прохода иностранных судов в украинские порты на Черном море, так как Россия приостановила действий так называемой «зерновой сделки». Теперь любое из них может подлежать досмотру российскими военными.
Не знать об этом на борту «Сукра Окан» не могли, так как российские власти предупредили мировую общественность о своих намерениях заблаговременно. Несмотря на это, капитан решил не обратить внимание на требование остановки, сделанное с патрульного корабля. Команду сухогруза смог «привести в чувство» только предупредительный огонь с военного корабля, после которого судно остановилось.
Разумеется, игнорирования командой судна требований россиян возбудило подозрения в том, что на борту находится запрещенный груз. Досмотр позволил убедиться в обратном, поэтому сухогрузу разрешили продолжить следовать прежним курсом.