Военное обозрение
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Появились кадры высадки десанта с вертолета на следовавший в Измаил сухогруз

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Появились кадры высадки десанта с вертолета на следовавший в Измаил сухогруз

В украинский порт Измаил следовал сухогруз «Сукра Окан» под флагом небольшого тихоокеанского государства Палау. Капитаном российского патрульного корабля «Василий Быков», контролирующего безопасность в черноморской акватории, было решено провести досмотр неизвестного судна, но его команда проигнорировала требование остановиться. Нашим военным морякам пришлось открыть предупредительный огонь из стрелкового оружия и высадить с воздуха на борт сухогруза досмотровую группу.


В сети интернет появились кадры высадки десанта с вертолета Ка-29 на следовавший в Измаил сухогруз.



На данный момент не существует свободного коридора для прохода иностранных судов в украинские порты на Черном море, так как Россия приостановила действий так называемой «зерновой сделки». Теперь любое из них может подлежать досмотру российскими военными.

Не знать об этом на борту «Сукра Окан» не могли, так как российские власти предупредили мировую общественность о своих намерениях заблаговременно. Несмотря на это, капитан решил не обратить внимание на требование остановки, сделанное с патрульного корабля. Команду сухогруза смог «привести в чувство» только предупредительный огонь с военного корабля, после которого судно остановилось.

Разумеется, игнорирования командой судна требований россиян возбудило подозрения в том, что на борту находится запрещенный груз. Досмотр позволил убедиться в обратном, поэтому сухогрузу разрешили продолжить следовать прежним курсом.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:28
    +10
    Красота!!!! Четко, слаженно!!!!
    Молодцы ребята молодцы!!!!!
    Но и врагов не надо недооценивать!!
    Сегодня нет на судне оружия и взрывчатки, завтра будет!!
    Почаще кошмарить надо небратьев!
    1. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 09:33
      +3
      С времен СССР контрабанда вваривалась в переборки . Поверху красилось . На месте вырезали обшивку , контрабанду - мотоциклы и т.д. - забирали
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 09:37
        +5
        Цитата: Гималайский
        С времен СССР контрабанда вваривалась в переборки . Поверху красилось . На месте вырезали обшивку , контрабанду - мотоциклы и т.д. - забирали

        Думаете Леопарды/Пэтриоты заварили?? fool
        Вы ж не путайте частную инициативу с государственными поставками..
        И да- ваш мотоцикл ловили таможенники в порте достаточно легко....
        1. Гималайский
          Гималайский Сегодня, 09:45
          0
          Да, одним махом побивахом ! Все ловили ! Так , что написал я тут . А уж ракеты и пвны , и т.д. - этож так ... Только 1.5 года война . Народу много , всем хватит !
    2. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Сегодня, 10:23
      0
      Любитель показух и танковых биатлонов??!!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:28
    +4
    При досмотре нужно было закладку сделать, чтоб у причала в Измаиле притопить.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:31
      +4
      Не переживайте, будут и закладки и прочие провокации с жертвами. Эта тема с "досмотром" и провокациями коварного запада ещё в советских фильмах была богато представлена.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:45
        +2
        Дааа, были фильмы советские... Шлюзовые камеры специальные на вражеских "мирных посудинах", фальшивые двигательные установки в которые злодеи прятали порножурналы, жвачку, подрывную литературу и т.д. Даже про фальшивые советские подводные лодки были фильмы - там супостаты советскую форму носили даже, а вот невнимательный подобранный ими советский летчик не сразу их раскусил.... Помню-помню...

        зы особенно жвачка считалась особо растлевающим признаком "загнивающего Запада". Хотя потом и наши вроде в Москве наладили производство апельсиновой. Ну и в Армении тоже клепать потом начали (или в Грузии - не помню точно).
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:49
      +4
      Если таможня ручная ,порт Поти при СССР ,то она сама и поможет ещё выгрузить контрабандный груз и по домам развезёт но и себя конечно не забудет.
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: Uprun
      При досмотре нужно было закладку сделать, чтоб у причала в Измаиле притопить.

      В Измаиле можно и без всяких закладок притопить. Всем известно, что на укротерритории идут военные действия, по инфраструктуре регулярно наносятся удары и "Калибрам с "Геранями" по барабану чьё судно в этом порту стоит. Капитан знал куда шел.
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:31
    +8
    Летчик ас 80го левела, смотреть даже страшно
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:47
    +1
    ***
    — « ͟А͟ ͟Д͟ъ͟н͟е͟п͟р͟ь͟ ͟в͟ъ͟т͟е͟ч͟е͟т͟ь͟ ͟в͟ ͟П͟о͟н͟т͟ь͟с͟к͟о͟е͟ ͟м͟о͟р͟е͟ ͟т͟р͟ь͟м͟и͟ ͟ж͟е͟р͟е͟л͟ы͟,͟ ͟е͟ж͟е͟ ͟м͟о͟р͟е͟ ͟с͟л͟о͟в͟е͟т͟ь͟ ͟Р͟у͟с͟ь͟к͟о͟е͟…» ...
    ---
    (Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ)
    ***
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ***
      — « ͟А͟ ͟Д͟ъ͟н͟е͟п͟р͟ь͟ ͟в͟ъ͟т͟е͟ч͟е͟т͟ь͟ ͟в͟ ͟П͟о͟н͟т͟ь͟с͟к͟о͟е͟ ͟м͟о͟р͟е͟ ͟т͟р͟ь͟м͟и͟ ͟ж͟е͟р͟е͟л͟ы͟,͟ ͟е͟ж͟е͟ ͟м͟о͟р͟е͟ ͟с͟л͟о͟в͟е͟т͟ь͟ ͟Р͟у͟с͟ь͟к͟о͟е͟…» ...
      ---
      (Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ)
      ***

      Так было , и так будет . Русское море .. И пускай болгары с турками не ерепенятся ... Ибо женилка у них не выросла ... А у некоторых ещё и обрезана ...Да , главное о чём не сказано в этой статье - Транспорт не пошёл на жидоукраЫну .. Дошёл до румынов и повернул восвояси ... И ещё нет на боевых кораблях русского флота капитанов . Есть Командир корабля !!! [b][/b]И есть капитан -лейтенанты ... звание это такое у военных моряков ... Капитаны служат в армии и милиции .
  5. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 09:50
    +2
    А коклы вчера укакивались, что не было такого)). Сегодня уже молчат свидомые)))
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:07
      0
      Не, их пиляка уже казав, шо мстить будут за поруганную честь Палау.
  6. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 10:08
    -1
    Команду сухогруза смог «привести в чувство» только предупредительный огонь с военного корабля, после которого судно остановилось.
    Надо заявлять, что предупредительный огонь открывался в первый и последний раз. А далее, в случае немедленного неподчинения - торпеда в борт. И неукоснительно выполнять заявленное. Только так слух всех будет максимально острый и правильные действия быстры.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 10:20
      0
      Так на "Быкове" и ему подобных торпед нет от слова вообще...:))) Флотские сработали чётко, но лучше, чтобы они так же чётко взяли Змеиный, и Одессу с Николаевым и Измаилом... ну и "Черноморнефтегазу" вернули возможность добывать газ с морских месторождений...
  7. flSergius
    flSergius Сегодня, 10:12
    +1
    То, что не стали опять жевать сопли с "международным левом" и "уважаемыми партнёрами", а предприняли действия против судна это очень хорошо. good Я даже удивлён. Но есть вопрос технический: реально ли за короткий срок досмотреть целый сухогруз, который по площади всех отсеков как маленький город? Может там снаряды между переборками заварены?
    1. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Сегодня, 10:26
      +1
      Та херня что снаряды и ракеты для каких птуров,и пзрк в переборку заварены.Главное красиво и слаженно показать красивую картинку,,Пипл схавает,,
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:19
    0
    Кстати,ВО и ряд местных урапатриотов не хотят признаться,что видео с Томовым было постановочным? А то меня меня лично мразью паникующей один тут назвал..а оказалось,что Томов и правда в плену,показания дает...ну так и кто в итоге то слово на М? Может хотя бы спустя 1,5 года тяжелейшей СВОйны пора перестать делать вид,что армия воюет с сельскими дурачками,у нас все хорошо и прочие маркизы...в том числе от такого персонажа,как некий Сальдо,который своим языком уничтожил десант и продолжает слать на верх героийские отчёты...