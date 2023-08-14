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Министр обороны Франции отчитался о выполнении плана по обучению украинских военных на 2023 год

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Министр обороны Франции отчитался о выполнении плана по обучению украинских военных на 2023 год

Французы отчитались о выполнении плана на 2023 год по обучению украинских военнослужащих, об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню в беседе с представителями французской прессы.


Франция завершила подготовку 6 тысяч украинских солдат, тем самым выполнив все обязательства в рамках помощи Украине по обучению всушников. Правда, обучили французы всего три тысячи украинцев, другую половину обучают поляки и как у них успехи пока не известно. В Европе сейчас не планируют помогать Украине в одиночку, это выходить очень накладно, поэтому все расходы делятся сразу на несколько стран.

Как заявил Лекорню, подготовленные Францией украинские военные в ближайшее время присоединятся к контрнаступлению ВСУ, а Париж подумает о дальнейшей поддержке Киева. Не исключено, что французы наберут новые группы украинских новобранцев для подготовки.

Украинскому контрнаступлению требуется новое поколение солдат, которых необходимо обучать. В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей

- заявил министр не забыв напомнить, что Франция продолжит поддерживать Украину, в том числе и поставкой дефицитных 155-мм артиллерийских снарядов, поскольку контрнаступление ВСУ "поглощает огромное количество боеприпасов".

Между тем, как сообщала ранее украинская пресса, многие украинские военнослужащие критикуют подготовку западными инструкторами заявляя, что ничему хорошему они научить не могут, так как просто не имеют для этого соответствующего боевого опыта. Что американцы, что европейцы привыкли воевать с боевиками различных террористических организаций, но не участвовали в войне с армией уровня России. Единственное, что действительно оказалось полезным - это начальная медицинская, тактическая и огневая подготовка для новобранцев ВСУ.
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9 комментариев
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  1. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 09:48
    +1
    Лучше бы хрякузы свои мозги тренировали от амерзиков, а то много помогаторов развелось.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:09
      +1
      Украинскому наступлению требуется новое поколение солдат. laughing lol wassat
      Это что за новое поколение? Фольксштурм или гитлерюгенд?
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:48
    +2
    В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей

    Москва тоже достигала целей, обучив малийских солдат, теперь обучает солдат Нигера.
    Пусть теперь голова болт у Макрона.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:52
    +2
    Научили жгут на шею накладывать и М16 разбирать/собирать, пульнули пару раз и ладно. Бриты то же хвастались, а по итогу, кто уже в сырой земле, кто в полоне, а кого и не нашли, ни наши, ни вороги.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 09:52
    +1
    многие украинские военнослужащие критикуют подготовку западными инструкторами заявляя, что ничему хорошему они научить не могут
    В лесу что-то сдохло, раз до них начинает доходить то, о чем мы пишем уже больше года. Осталось дождаться, когда до них дойдёт, что против России воевать равно самоубийству.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:53
    +1
    Французы отчитались о выполнении плана на 2023 год по обучению украинских военнослужащих

    ***
    — В Нигере своих военных уже обучили ...
    ***
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:57
    0
    Что там из французского опыта передают? Верден? И траншейная стопа?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:00
    +1
    Министра обороны Франции в Африке ждёт сюрприз,к вагнеру присоединяется ещё и США.Вчера в Буркино Фасо в аэропорту на Флайтрадаре Чинук американский засветился- но ни куда не полетел,а в Нигере спецборт с позывным Аламо 36 чувствует себя как дома.Африка без французов - третий лишний.
  8. flSergius
    flSergius Сегодня, 10:17
    +2
    Ну, практика показала, что натовская выучка хороша больше в голливудских фильмах и в операциях, где генералитет противника уже подкуплен и нужно только нанести пару ударов по заведомо слабым подразделениям, чтобы деморализовать армию.