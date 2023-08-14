Министр обороны Франции отчитался о выполнении плана по обучению украинских военных на 2023 год

Украинскому контрнаступлению требуется новое поколение солдат, которых необходимо обучать. В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей

Французы отчитались о выполнении плана на 2023 год по обучению украинских военнослужащих, об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню в беседе с представителями французской прессы.Франция завершила подготовку 6 тысяч украинских солдат, тем самым выполнив все обязательства в рамках помощи Украине по обучению всушников. Правда, обучили французы всего три тысячи украинцев, другую половину обучают поляки и как у них успехи пока не известно. В Европе сейчас не планируют помогать Украине в одиночку, это выходить очень накладно, поэтому все расходы делятся сразу на несколько стран.Как заявил Лекорню, подготовленные Францией украинские военные в ближайшее время присоединятся к контрнаступлению ВСУ, а Париж подумает о дальнейшей поддержке Киева. Не исключено, что французы наберут новые группы украинских новобранцев для подготовки.- заявил министр не забыв напомнить, что Франция продолжит поддерживать Украину, в том числе и поставкой дефицитных 155-мм артиллерийских снарядов, поскольку контрнаступление ВСУ "поглощает огромное количество боеприпасов".Между тем, как сообщала ранее украинская пресса, многие украинские военнослужащие критикуют подготовку западными инструкторами заявляя, что ничему хорошему они научить не могут, так как просто не имеют для этого соответствующего боевого опыта. Что американцы, что европейцы привыкли воевать с боевиками различных террористических организаций, но не участвовали в войне с армией уровня России. Единственное, что действительно оказалось полезным - это начальная медицинская, тактическая и огневая подготовка для новобранцев ВСУ.