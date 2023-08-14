Военное обозрение
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Итоги немецких санкций: Китай завершил разработку собственного двигателя для подлодок

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Итоги немецких санкций: Китай завершил разработку собственного двигателя для подлодок

В 2020 году Германия в русле общей политики Евросоюза ввела санкции в отношении Китая, отказавшись от экспорта в КНР продукции военного и двойного назначения и в связи с этим прекратила производство линейки дизельных двигателей MTU396, которыми оснащались подлодки НОАК.


Это привело к тому, что целое семейство китайских субмарин (Type 039A/B/C/D) лишилось возможности получать силовые установки MTU16V396SE84, что сказалось как на программе строительства и техническом обслуживании собственных подлодок, так и поставляемых за рубеж ДЭПЛ. Так, на базе модификации Type 039B Пакистан должен получить 4 ПЛ (еще 4 введены в строй ранее; местное обозначение – Hangor), а Таиланд 1 ПЛ (проект S26T).

В этих условиях Китай приступил к адаптации для субмарин национальных дизельных генераторов CHD620, использующихся на надводных кораблях, в частности, на авианосцах собственной постройки. Проект реализовывала компания Henan Diesel Engine Co., Ltd (HND) из судостроительного конгломерата CSIC.

Как утверждается в издании AAG, в результате проведенных работ 27 июля состоялась сертификация по военному стандарту силовой установки CHD620V16H6, предназначенной для замены немецких MTU396 на ДЭПЛ.

В связи с этим улаживается коммерческий конфликт с заказчиком в лице Таиланда, который первоначально грозился аннулировать контракт на поставку ДЭПЛ из-за отсутствия двигателя к субмарине, а затем все же решил дождаться окончания разработки китайской силовой установки. В то же время немецкая промышленность безвозвратно лишилась очередных потребителей своей высокотехнологичной продукции – как Китая, так и покупателей его ДЭПЛ.

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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:59
    +3
    Ну молодцы китайцы. Очевидно что наверно не без подглядывания, но всё-равно молодцы. Интересно, как у этой установки с моторесурсом?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:02
      0
      Чудес не бывает, само собой, он меньше, но тут уже надо читать какие условия обслуживания и гарантийного ремонта.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:04
        +3
        Ну ничего, допилят постепенно. Главное что цель есть ради чего пластаться - их национальная безопасность.

        зы Кстати читал что "китайские фантазии" на предмет советских лицензионных двигателей показывают вполне приличный моторесурс. кроме серии WS до сих пор.
        Правда есть там и любители западных двигателей - типа проще купить. Ну мы то насчет "проще купить у Запада"(с) уже в курсе чем заканчивается....
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 10:17
          +1
          Они да, допилят. У них, наверно, в их аналоге ВШЭ, не учат развороту экономики по сторонам света, а разворачиваются вовнутрь.
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 10:12
        +2
        Цитата: Копчёный
        Чудес не бывает...

        Бывает. Взгляните на КНР 1990 года и 2023 года, на эсминцы 956Э и тд...

        Цитата: Копчёный
        само собой, он меньше

        Зато свой. Импортозамещение в действии...

        Цитата: Копчёный
        надо читать какие условия обслуживания и гарантийного ремонта.

        А вот с этим, поверьте, всё будет в порядке. С "ужасными" (по версии некоторых отечественных специалистов) котлами на проекте 956Э китайцы вполне "подружились".
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 10:15
          0
          Ну вы и душнила.
          Может вон, Дагдизель!, прорыв готовит, с торсионными движками!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:01
    0
    Таки КНР тоже под гнетом санкций Запада? А чего там тогда делали шмольц с Анкой Ленкой, макарон?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:02
      +2
      Как это чего? Привезли и совращали Китай 30ю Иудиными серебрянниками - типа вы за нас будете а мы вам так и быть, часть санкций и ограничений простим.
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:10
    0
    копируй-учись-сделай сам! Должен также относиться к России.

    Общеизвестно, что немцы разрушают собственную экономику. деиндустриализация Германии.
    Россия обогнала Германию и стала пятой экономикой мира- БИП ГЧП.
    Владимир Габек wassat Когда вы делаете детскую книгу автора Министр экономики.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:24
    0
    Это привело к тому, что целое семейство китайских субмарин (Type 039A/B/C/D) лишилось возможности получать силовые установки MTU16V396SE84, что сказалось как на программе строительства и техническом обслуживании собственных подлодок
     Делай с нами!Делай лучше нас! Вот вам и разделение труда.Взяли и сами сделали.
  5. Matsur
    Matsur Сегодня, 10:30
    0
    Настоящее импортозамещение? За три года свой двигатель! И это без активного ведения боевых действий, когда нужно "уже вчера". Сколько бы наши интересно делали? ..
  6. a_2573
    a_2573 Сегодня, 10:33
    0
    Можно только порадоваться за китайцев. В отличи от наших производителей..... Кто-то знает, а Россия ведёт промшпионаж или верит в сколково и иное ? Может пора уже более жёстко подходить к вопросам ВПК и замене импорта. А то как-то западное тупо меняем на китайское, но при этом забываем, что и китай может взбрыкнуть и мы опять в лаптях. P.S. За державу обидно..
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:36
      0
      К примеру, было несколько случаев когда фанатики хотели начать выпускать полностью отечественный лодочный мотор, для рыбаков. Увы, оказалось такое могли делать в утраченной советской цивилизации.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:34
    0
    Кто знает КНР за плагиат был наказан хотя бы раз?
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:35
    0
    Итогом немецких санкций стало бегство капитала из Германии. А вместе с капиталом и предприятиями уходят и технологии. Немцы еще долго будут всплминать недобрым словом иуду Шольца и его подругу крысу Бербок...
  9. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:35
    0
    немецкая промышленность безвозвратно лишилась очередных потребителей своей высокотехнологичной продукции – как Китая, так и покупателей его ДЭПЛ.

    Осталось ли у немцев ещё место, куда они могут себе выстрелить? Думаю, осталось. Будем посмотреть...request