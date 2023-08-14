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Украинские источники сообщают о «некоторых успехах» ВСУ в Урожайном

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Украинские источники сообщают о «некоторых успехах» ВСУ в Урожайном

Украинская армия смогла добиться некоторого успеха в районе населенного пункта Урожайное. Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр.


Также, как утверждает Маляр, боевики киевского режима достигли "определенных успехов" южнее и юго-восточнее населенного пункта Старомайорское, где подразделениям ВСУ, по словам украинского замминистра, удалось закрепиться на определенных участках.

Согласно сообщениям российских военкоров, в районе Времьевского выступа продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Урожайное. Не считаясь с существенными потерями, подразделения украинской армии стремятся расширить зону контроля в северной части села.

Также сообщается, что в результате попытки украинских боевиков по приказу командования частей ВСУ заснять на видео пропагандистские кадры с установкой желто-голубого флага в центре села, противник потерял одну из своих колонн. Ситуация в Урожайном постоянно меняется, поэтому говорить об успехах либо неудачах на этом участке явно преждевременно.

Киев стремится продемонстрировать своим западным кураторам хоть какой-то успех в ходе широко разрекламированного "контрнаступления" ВСУ. Значительные потери в живой силе нисколько не смущают ни украинское руководство ни его западных хозяев. Как недавно заявил считающийся ближайшим союзником Киева польский президент Анджей Дуда, Западу выгодно расходовать в противостоянии с Россией недорогих украинских военнослужащих.
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:29
    +1
    Как говорится, еще не вечер. Будем посмотреть, брешут али нет.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:31
    +1
    Вчера на форуме панику разводили по поводу Работино. Вот новость от Рогова:
    Российские разведчики провели контратаку в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области, взяв штурмом окопы противника, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
    И с Урожайным также будет.
  3. Rassamaha
    Rassamaha Сегодня, 10:32
    0
    Ситуация для нас здесь осложняется.
    Противник зацепился за северную часть Урожайного. Часть села — фактически в серой зоне. Если наших оттуда выдавят окончательно, то тогда противник сможет установить более прочный контроль над Старомайорским и спрямить фронт, после чего попытаться усиливать давление в районе Новодонецкого и Приютного, а также пытаться развивать наступление на Старомлыновку. Ресурсы для дальнейших атак на этом участке у противника пока еще есть, поэтому эту активность нельзя недооценивать.
    Принято решение удерживать Урожайное и Клещеевку, произведена ротация подразделений и подкинуты резервы.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:39
      0
      В смысле осложняется?! У нас вроде как заявлена оборона об которую стачиваются ВСУ. Т.е даже если вынуждены отойти это всё равно победа т.к для этого ВСУ понесли потери. Или я не в той реальности?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:32
    +1
    ВСУ считает успехом если на фарш отправит своих побратимов больше чем вчера.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:33
    +1
    Все ясно.. Закрепились в двух свинарниках и " держат оборону".
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 10:37
    0
    -Как недавно заявил считающийся ближайшим союзником Киева польский президент Анджей Дуда, Западу выгодно расходовать в противостоянии с Россией недорогих украинских военнослужащих.
    Он сам заявил ,что рад тому,что Иван убивает Ивана.
    О "некоторых успехах" ВСУ заявляет,кстати, и российская пресса.
  7. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 10:37
    0
    Чисто интересно: это какая полоса обороны? Военкоры, на прошлой неделе, все как один продолжали повторять, что противник не добрался ещё даже до первой.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 10:38
    0
    Как это не прискорбно, но Урожайное наши войска потеряли, мало того, противнику удалось форсировать речку Мокрые Ялы и захватить на нашем берегу плацдарм, сейчас идут бои за него...