Украинская армия смогла добиться некоторого успеха в районе населенного пункта Урожайное. Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр.Также, как утверждает Маляр, боевики киевского режима достигли "определенных успехов" южнее и юго-восточнее населенного пункта Старомайорское, где подразделениям ВСУ, по словам украинского замминистра, удалось закрепиться на определенных участках.Согласно сообщениям российских военкоров, в районе Времьевского выступа продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Урожайное. Не считаясь с существенными потерями, подразделения украинской армии стремятся расширить зону контроля в северной части села.Также сообщается, что в результате попытки украинских боевиков по приказу командования частей ВСУ заснять на видео пропагандистские кадры с установкой желто-голубого флага в центре села, противник потерял одну из своих колонн. Ситуация в Урожайном постоянно меняется, поэтому говорить об успехах либо неудачах на этом участке явно преждевременно.Киев стремится продемонстрировать своим западным кураторам хоть какой-то успех в ходе широко разрекламированного "контрнаступления" ВСУ. Значительные потери в живой силе нисколько не смущают ни украинское руководство ни его западных хозяев. Как недавно заявил считающийся ближайшим союзником Киева польский президент Анджей Дуда, Западу выгодно расходовать в противостоянии с Россией недорогих украинских военнослужащих.