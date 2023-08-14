Американский политолог: Решение президента США передать Киеву кассетные боеприпасы вполне оправдано

Заявление Белого дома о том, что США отправят кассетные боеприпасы на Украину, одновременно получило как поддержку, так и критику. Между тем решение президента Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы вполне оправдано, пишет в своей статье для LAWFARE американский политолог Шон Зиглер, который в 2018 году руководил исследованиями некоммерческой организации RAND в области применения данного вооружения.
В материале говорится, что консервативная редакция Wall Street Journal одобрила этот шаг как необходимый с военной точки зрения, отметив, что «единственная ошибка администрации заключается в том, что решение могло принести больше пользы, если бы его приняли раньше». В свою очередь, New York Times раскритиковала это решение, обвинив администрацию Байдена в «ошибочной и вызывающей беспокойство логике», поскольку кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность в долгосрочной перспективе, в первую очередь, для гражданского населения.
Как бы там ни было, решение принято, и вышеупомянутое вооружение уже начало поступать в распоряжение ВСУ. Со слов Зиглера, это абсолютно оправдано, и эксперт пояснил почему.
Во-первых, с его слов, это оружие «площадного действия» работает на удивление хорошо, покрывая площадь размером примерно с футбольное поле. ВСУ передадут усовершенствованный боеприпас двойного назначения (DPICM), который представляет собой артиллерийский снаряд, содержащий суббоеприпасы или бомбы и способный поражать как бронетехнику, так и пехоту. По мнению политолога, такое вооружение должно сыграть важную роль в ходе украинского контрнаступления.
Во-вторых, конфликт на Украине превратился в артиллерийское сражение. В итоге, у ВСУ начал ощущаться дефицит боеприпасов.
Это прискорбный факт, особенно для сил, которые недавно начали свое долгожданное контрнаступление
- пишет Зиглер.
В то же время со слов эксперта, поскольку российские войска серьезно окопались и держат оборону, кассетные боеприпасы - это именно тот тип оружия, который необходим, чтобы выбить их из построенных укреплений. Американский политолог пояснил, что хотя кассетные боеприпасы более эффективны против войск и артиллерии на открытой местности, они также обеспечивают подавляющий огонь, не позволяя противнику применить свое собственное оружие. Сотни тысяч боеприпасов, обещанных Соединенными Штатами, потенциально могут изменить нынешний статус-кво до тех пор, пока Киев не сможет изготовить и закупить больше обычных снарядов.
Наконец, в-третьих, эксперт отметил, что эти боеприпасы могут быть выпущены из существующих украинских пусковых установок, таких как гаубицы и реактивные системы залпового огня. Они не требуют никаких новых артиллерийских платформ и могут быть немедленно применены украинскими силами.
В завершение, Зиглер подчеркнул, что главный аргумент у критиков данного решения заключается в том, что вооружение Украины кассетными боеприпасами может негативно повлиять на способность Соединенных Штатов противостоять другим противникам. Как пишет эксперт, Пентагон в настоящее время обладает огромными запасами этого оружия, накопленными за несколько десятилетий и насчитывающими миллионы единиц. Следовательно, передача нескольких сотен тысяч таких снарядов Украине окажет незначительное влияние на готовность американской армии сражаться с любым противником.