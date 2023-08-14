Военное обозрение
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Американский политолог: Решение президента США передать Киеву кассетные боеприпасы вполне оправдано

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Американский политолог: Решение президента США передать Киеву кассетные боеприпасы вполне оправдано

Заявление Белого дома о том, что США отправят кассетные боеприпасы на Украину, одновременно получило как поддержку, так и критику. Между тем решение президента Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы вполне оправдано, пишет в своей статье для LAWFARE американский политолог Шон Зиглер, который в 2018 году руководил исследованиями некоммерческой организации RAND в области применения данного вооружения.


В материале говорится, что консервативная редакция Wall Street Journal одобрила этот шаг как необходимый с военной точки зрения, отметив, что «единственная ошибка администрации заключается в том, что решение могло принести больше пользы, если бы его приняли раньше». В свою очередь, New York Times раскритиковала это решение, обвинив администрацию Байдена в «ошибочной и вызывающей беспокойство логике», поскольку кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность в долгосрочной перспективе, в первую очередь, для гражданского населения.

Как бы там ни было, решение принято, и вышеупомянутое вооружение уже начало поступать в распоряжение ВСУ. Со слов Зиглера, это абсолютно оправдано, и эксперт пояснил почему.

Во-первых, с его слов, это оружие «площадного действия» работает на удивление хорошо, покрывая площадь размером примерно с футбольное поле. ВСУ передадут усовершенствованный боеприпас двойного назначения (DPICM), который представляет собой артиллерийский снаряд, содержащий суббоеприпасы или бомбы и способный поражать как бронетехнику, так и пехоту. По мнению политолога, такое вооружение должно сыграть важную роль в ходе украинского контрнаступления.

Во-вторых, конфликт на Украине превратился в артиллерийское сражение. В итоге, у ВСУ начал ощущаться дефицит боеприпасов.

Это прискорбный факт, особенно для сил, которые недавно начали свое долгожданное контрнаступление

- пишет Зиглер.

В то же время со слов эксперта, поскольку российские войска серьезно окопались и держат оборону, кассетные боеприпасы - это именно тот тип оружия, который необходим, чтобы выбить их из построенных укреплений. Американский политолог пояснил, что хотя кассетные боеприпасы более эффективны против войск и артиллерии на открытой местности, они также обеспечивают подавляющий огонь, не позволяя противнику применить свое собственное оружие. Сотни тысяч боеприпасов, обещанных Соединенными Штатами, потенциально могут изменить нынешний статус-кво до тех пор, пока Киев не сможет изготовить и закупить больше обычных снарядов.

Наконец, в-третьих, эксперт отметил, что эти боеприпасы могут быть выпущены из существующих украинских пусковых установок, таких как гаубицы и реактивные системы залпового огня. Они не требуют никаких новых артиллерийских платформ и могут быть немедленно применены украинскими силами.

В завершение, Зиглер подчеркнул, что главный аргумент у критиков данного решения заключается в том, что вооружение Украины кассетными боеприпасами может негативно повлиять на способность Соединенных Штатов противостоять другим противникам. Как пишет эксперт, Пентагон в настоящее время обладает огромными запасами этого оружия, накопленными за несколько десятилетий и насчитывающими миллионы единиц. Следовательно, передача нескольких сотен тысяч таких снарядов Украине окажет незначительное влияние на готовность американской армии сражаться с любым противником.
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18 комментариев
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  1. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 11:31
    +3
    надо запомнить этого выродка..чо он вякоть будет ..когда Россия Нигеру начнет кассетные боеприпасы передавать)
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:36
      +3
      Нигеру лучше всего передать Стингеры и Джавелины am для прожарки лягушатины. am
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 11:38
        +1
        привет Карибский кризис-2
        господа, мы возвращаемся на Кубу soldier
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 11:46
          0
          Вот что значит колониальная дубинка - доллар. Не будь таковой у США так вольготно не вели бы себя, а попридержали бы пыл опасаясь санкций от других стран и придерживались международным договорённостям.
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 12:09
            0
            Борода, не передать, а продать эти игрушки.)
      2. Escariot
        Escariot Сегодня, 11:45
        0
        Не Нигеру, а афро-африканцу. Будьте политкорректны.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 12:15
          0
          Ой, да перестаньте. "Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле - евреи, а в Африке негры.--- "
      3. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 11:48
        -1
        Нигеру лучше всего передать Стингеры и Джавелины am для прожарки лягушатины.

        Так то оно конечно верно , но вряд ли там лягушатники скорее всего "легионеры" а на них по большему счёту правительству плевать-это расходный материал.
      4. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 12:03
        +1
        В Донецке девочку убило осколком французского снаряда, после болезни вышла на улицу погулять тут её и убило...мать поставившую дочку на ноги с тяжелейшим психическим ударом отвезли в психлечебницу. request Такова судьба.
        После таких случаев мне хочется Макрона, Байдена, Шольца, Зеленского подвесить на ближайшей березе и поджарить их задницы медленным огнём.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:33
    +1
    Голова-лицо-ноги..То есть голованогая экспертиза..Против противника на местности открытой-хорош боеприпас(ну,там гражданские страдают,да и бес с ними-сепары все равно)Но войска то в укрытиях...Ну,да ладно.Все по Задорнову
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:47
    +2
    А то, что у России аналогичных боеприпасов - полные арсеналы, ентого иксперда никак не смущает?
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:01
      0
      А его каким боком должно смущать? Применяться они будут за тысячи километров от него.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    0
    решение президента Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы вполне оправдано
    А главное редакция Wall Street Journal сожалеет, что это не было сделано раньше. У Сша таких боеприпасов много, так, что воюй - не хочу. Выход один - на применение кассетных боеприпасов необходимо отвечать своими, которых тоже много.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 12:00
      0
      Кассетные боеприпасы должны быть использованы раньше, до того, как это сделает враг. Все остальное безответственно.
      А вообще применение кассетных бомб и урановых боеприпасов безответственно!
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:00
    0
    Применение напалма ВКС России тоже будет вполне оправдано.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:09
    +1
    Судя по видосикам, артогонь по наступающим пешим т.н. ДРГ ВФУ ведётся осколочно-фугасными снарядами, а не кассетными. Почему???
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:17
    0
    Цитата: LeutnantTom
    Кассетные боеприпасы должны быть использованы раньше, до того, как это сделает враг. Все остальное безответственно.
    А вообще применение кассетных бомб и урановых боеприпасов безответственно!

    Война вообще безответственно. request
  8. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 12:29
    0
    Да дело не в самих кассетных боеприпасах. Ни Россия, ни Украина, ни США не подписывали конвенцию о неприменении кассетных боеприпасов.
    Дело в том, в чьи руки они их передали. А передали они их в руки отморозков-террористов.
    Россия применяет кассетники (да, применяет, не сомневайтесь). Но применяет по позициям ВСУ.
    Украина применяет кассетники. По гражданскому населению. Просто США вообще пофиг на то, что ими же вскормленный террористический нацистский режим любое вооружение, которое ему дают, тут же использует по мирным людям. Тактика террора - запугать, чтобы люди взбунтовались и выказали недоверие правительству, которое недостаточно хорошо их защищает от террористов.