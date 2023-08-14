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«Первое появление БТР Rosomak на фронте»: в польском издании «заметили» уничтожение машины «национальной гордости» на Украине

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«Первое появление БТР Rosomak на фронте»: в польском издании «заметили» уничтожение машины «национальной гордости» на Украине

Киевский режим, закупив польские БТР Rosomak, ожидал поступления очередного «чудо-оружия», способного «расправиться» с российскими войсками. Всего на средства от США и ЕС было закуплено от 150 до 200 бронемашин данного типа.


Большую роль придавали этому контракту и в Варшаве: официальные лица наперебой расхваливали достоинства БТР Rosomak, прогнозируя его эффектное появление на фронте. Однако реалии скорректировали эти радужные надежды.

В ходе первого зафиксированного боевого применения Rosomak он был уничтожен

- говорится в польском издании Altair.

Как указывается, бронетранспортер был подбит бойцами Западного военного округа ВС РФ в районе Купянска из 82-мм миномета. Он осуществлял эвакуацию солдат, когда в верхнюю часть корпуса прилетел боеприпас, приведший к уничтожению машины. Как предполагает автор, БТР находился на вооружении 44-й механизированной бригады ВСУ.

Примечательно, что это, пожалуй, единственное польское издание, «заметившее» потерю широко разрекламированной машины. По всей видимости, тяжело принимать тот факт, что Rosomak, являющийся одним из предметов национальной гордости, «дебютировал» столь неподходящим образом на поле боя.

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19 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 11:04
    +2
    Первым делом,первым делом RosomakИ,
    А «нацгордости», «нацгордости» потом...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:21
      +1
      БТР подбили миномётом!!! Пути господни неисповедимы.
      Так себе реклама для Росомахи. Круче было бы, если бы его подбили из Калаша или ПМ.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:38
        0
        В ходе первого зафиксированного боевого применения Rosomak он был уничтожен

        Было бы странным, если бы его не спалили. Ведь долбили по нему со всех сторон.
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:24
      +1
      БТР Rosomak это очень высокая техника - мечта гранатометчика
      он больше подходит для морпехов для использования на УДК
      для сухопутных войск нужны более приземистые БТР и БМП
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:32
        0
        Да, приземистые, но тут уже наверно мечта авианаводчика артовода с дроном.
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 12:25
          0
          как говорят наши зенитчики: "если мы не летаем - то и ни кто не летает"
          а на подходе у нас КАЗ Арена-М для танков и БМП с защитными боеприпасами даже для защиты верхней полусферы
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:04
    +1
    А я из того поколения, которое помнит башни БМП-3 и "Тунгусок" в Грозном 95го. Тоже дебют, не задался. Реальность она штука такая, да, отличается от рекламных проспектов и ожиданий.
    Кстати было видео начала идиотизма, Мариуполь кажется, там наш мехвод морпехов или десантуры, в общем тоже сетовал, что если мина сверху прилетает, то очень грустно, когда со стороны наблюдаешь за соседом.
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:07
    +3
    Прямое попадание из миномета - какой БТР выдержит?
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:27
      0
      разработчик БМП-3 говорит, что борт с доп.бронированием и решеткой держит 100-мм фугас
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:31
        +2
        разработчик БМП-3 говорит, что борт с доп.бронированием и решеткой держит 100-мм фугас

        Ну это тогда не БМП, а какая-то "адская колесница" (с)...
        Не каждый танк словив такой фугас остается на ходу, а тут БМПэха....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:10
    +2
    на средства от США и ЕС было закуплено от 150 до 200 бронемашин данного типа.
    Не успели поляки надуться от гордости, а ВСУ порадоваться, как
    В ходе первого зафиксированного боевого применения Rosomak он был уничтожен
    После этого полякам пришлось выпустить воздух из раздутых щек.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:13
      +3
      После этого полякам пришлось выпустить воздух из раздутых щек.


      Вы перепутали, уважаемый - это были напыженные ягодицы.... lol hi

      зы А так то да, бздышеки весьма горды продукцией собственного оборонпрома. Особенно Крабом гордятся.
  5. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:23
    0
    Товар куплен, деньги получены, чего полякам огорчаться? БТР и не рассчитан на такие "подарки" сверху.
  6. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:29
    +1
    А что ,кто то думает что есть не уязвимая бронетехника. Не питайте надежд. Горят все. Единственное что может предотвратить на поле боя лишним потери это оснащение КАЗ . И установка пассивной защиты. Решетки и тд. И тп. При создании подобной техники должен быть краеугольном камнем в проектировании УДОБСТВО! её использования . Загрузка и выгрузка ,то ради чего она создавалась. Перевозить солдат.
    1. Пуз Большой
      Пуз Большой Сегодня, 12:00
      +1
      Разве КАЗ может защитить от падающей сверху мины?
  7. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 11:29
    +1
    надеюсь экипаж чисто из пшеков состоял..под командованием их матрсаного хозяина
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:01
    0
    Хороший прилет, мне понравилось. Надеюсь хрюшки с корочкой получились.
  9. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 12:08
    0
    Ну, как бы, судя по видео, "Росомак" далеко не уничтожен. Повреждён - да, но после попадания он ещё метр проехал.
    Что же по поводу "уничтожения любой техники", то где-то было видео, как повреждают ходовую часть БМПТ "Терминатор-2" (он на базе Т-72, в отличие от Терминатора на базе Т-90, при этом экипаж в количестве 3-х человек преспокойно выскочил из БМПТ), потом приходит танк для его буксировки и по ним в общей сумме (люди посчитали) 18 прилётов FPV-дронами прошло. Буксировка и эвакуация прошли успешно. Так что есть техника, которая может и выжить.
  10. Семенов
    Семенов Сегодня, 12:26
    0
    На какие средства закупается эта вся техника и прочее. Экономики ведь нет по существу, кредиты все равно придется отдавать.