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Киев просит союзников оказать помощь в разминировании украинской территории

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Киев просит союзников оказать помощь в разминировании украинской территории

Официальный Киев просит союзников оказать помощь в разминировании украинской территории. Ему критически не хватает специалистов по обезвреживанию мин и специальной техники.

Об этом сообщается в британской газете The Guardian.

Как-то исправить ситуацию старается министр обороны Украины Алексей Резников. Вряд ли его волнуют мины и неразорвавшиеся боеприпасы в мирных украинских и донбасских городах и поселках. Глава оборонного ведомства и британские журналисты почему-то не вспоминают о многочисленных «лепестках», разбросанных украинскими военными по населенным пунктам Донбасса и калечащих местных жителей. Наверняка его больше интересуют проходы в минных полях на передовой для дальнейших попыток контрнаступления ВСУ.

Украинский министр утверждает, что на некоторых участках фронта плотность минных полей составляет пять мин на один квадратный километр. Сложно представить, как это можно реализовать на практике.

Поэтому Резников требует от союзников ускорить подготовку украинских саперов, а также предоставить побольше специальной техники и поставить ее побыстрее.

В организации HALO, созданной США и Британией на некоммерческой основе и специализирующейся на разминировании, считают, что поставки спецтехники киевскому режиму неспособны решить данную проблему. По их подсчетом, даже десять тысяч поставленных Западом минных тралов смогут разминировать территорию Украины не раньше, чем через десятилетие.

Британские журналисты называют сложившуюся ситуацию критической. Они обращают внимание на большие потери, которые терпит личный состав инженерных подразделений ВСУ, пытающихся проделать проходы в минных полях на передовой.
Использованы фотографии:
https://rsb-group.ru/
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19 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 11:09
    +3
    Рано разминировать. Ещё заминировали не всё. Пор Кукуеву ещё не все лепестки разбросаны.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:28
      +1
      Цитата: Aken
      Рано разминировать. Ещё заминировали не всё. Пор Кукуеву ещё не все лепестки разбросаны.

      Союзники уже помогают Куеву в разминировании: начали поставки кассетных боеприпасов. Теперь вся Украина будет разминирована, и свидомые могут скакать на любых минных полях. good
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:07
      0
      Видимо там что то с переводом -
      "Украинский министр утверждает, что на некоторых участках фронта плотность минных полей составляет пять мин на один квадратный километр. Сложно представить, как это можно реализовать на практике."
      Видимо там 5 мин на квадратный МЕТР....
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 11:10
    +2
    Украинский министр утверждает, что на некоторых участках фронта плотность минных полей составляет пять мин на один квадратный километр. Сложно представить, как это можно реализовать на практике.
    Это такая трудность перевода? Вообще плотность минной постановки может доходить до 2,5 мин на один погонный метр фронта. Так, что пять мин на километр квадратный это - НИ О ЧЕМ
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:14
      +1
      Дык тама не только мины, тама кусты-трава.... hi
      И хазонокосарок немае у хлопцив-захистников....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:22
        0
        Интересно.Найдутся желающие пойти на разминирование под Запорожьем?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:27
          0
          Мобиков прогонят. Или могут "додуматься" до того чем занимались гансы в ВОВ, мирняк или пленных прогонят по полю - с них станется.
        2. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 11:29
          0
          Интересно. Найдутся желающие пойти на разминирование под Запорожьем?

          Но ведь в атаку по минным полям ходят, а на разминирование это та же лотерея. Повезёт не повезёт выбор то не велик.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 11:39
            0
            Я имею в виду забугорных спецов.Они же их просят.Спецов и технику
        3. Бородач
          Бородач Сегодня, 11:32
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Интересно.Найдутся желающие пойти на разминирование под Запорожьем?

          Там желающих хоть отбавляй. Каждый день с военкоматов новых добровольцев подвозят, а заградотряды из нацистских батальонов отправляют насильно мобилизованных добровольцев добровольно разминировать минные поля своими собственными ногами. И никакая техника для разминирования киборгам не нужна: у них стальные ноги. am
          1. Комментарий был удален.
          2. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 11:40
            +1
            В итоге получается,да-ходули..Если повезет выжить поваляться по госпиталям.Потом ждать в очереди эти стальные ходули..
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:26
        0
        Цитата: Nexcom
        Дык тама не только мины, тама кусты-трава.... hi
        И хазонокосарок немае у хлопцив-захистников....

        Какое хорошее имя - Мина, пусть от него у б/укров мурашки по коже бегают.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:11
    0
    Когда такое просит страна, территория, ещё ведущая конфликт, там фишка в другом. Это обучение своих граждан вроде как разминированию, но по факту это тупо подготовка хороших специалистов по минно-взрывному делу. Это ещё в чеченские войны проходили, ну кто помнит ещё из старпёров.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 11:29
      +1
      Чего это из старперов то. Я сея еще огурчиком чувствую. Малосольным. tongue
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:36
      0
      но по факту это тупо подготовка хороших специалистов по минно-взрывному делу.

      Так этих специалистов у них и так навалом . Им сейчас и свои мины наставленные в большом количестве всеми подразделениями кому не лень было и наши разминировать надо
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:20
    0
    Киев просит союзников оказать помощь в разминировании украинской территории.
    С просьбой о поставках техники разминирования понятно, т.к. уничтожается и выходит из строя, а подготовку саперов своими силами Киев уже не в силах провести? Или заграничный сертификат о прохождении обучения заставит мины самим выскакивать из земли и разряжаться? Скоро в сортир будут ходить, как научили в НАТО и по их стандартам.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: rotmistr60
      Или заграничный сертификат о прохождении обучения заставит мины самим выскакивать из земли и разряжаться?

      А какая радость - "мы получили европейский сертификат минера, мы еще на шаг шагнули в Европу, она нами гордится".
      Написал и самому тошно, хотя я не соврал.
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:03
    0
    Киев просит союзников оказать помощь в разминировании украинской территории

    хитрожопое Украинское правительство просит союзников разминировать впереди наступающего ВСУ в надежде, что РФ не будет применять оружие по иностранным саперам. А вот и не угадали. Будет.
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:06
    0
    Киев просит союзников оказать помощь в разминировании украинской территории

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    — Вам же посоветовали "объезжать" минные поля! ...
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