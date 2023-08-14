Официальный Киев просит союзников оказать помощь в разминировании украинской территории. Ему критически не хватает специалистов по обезвреживанию мин и специальной техники.Об этом сообщается в британской газете The Guardian.Как-то исправить ситуацию старается министр обороны Украины Алексей Резников. Вряд ли его волнуют мины и неразорвавшиеся боеприпасы в мирных украинских и донбасских городах и поселках. Глава оборонного ведомства и британские журналисты почему-то не вспоминают о многочисленных «лепестках», разбросанных украинскими военными по населенным пунктам Донбасса и калечащих местных жителей. Наверняка его больше интересуют проходы в минных полях на передовой для дальнейших попыток контрнаступления ВСУ.Украинский министр утверждает, что на некоторых участках фронта плотность минных полей составляет пять мин на один квадратный километр. Сложно представить, как это можно реализовать на практике.Поэтому Резников требует от союзников ускорить подготовку украинских саперов, а также предоставить побольше специальной техники и поставить ее побыстрее.В организации HALO, созданной США и Британией на некоммерческой основе и специализирующейся на разминировании, считают, что поставки спецтехники киевскому режиму неспособны решить данную проблему. По их подсчетом, даже десять тысяч поставленных Западом минных тралов смогут разминировать территорию Украины не раньше, чем через десятилетие.Британские журналисты называют сложившуюся ситуацию критической. Они обращают внимание на большие потери, которые терпит личный состав инженерных подразделений ВСУ, пытающихся проделать проходы в минных полях на передовой.