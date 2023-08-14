Помощник президента России назвал основную причину снижения курса рубля

В интересах российской экономики — сильный рубль

Основной причиной падения курса рубля и ускорения инфляционных процессов является мягкая денежно-кредитная политика. Такую причину ослабления национальной валюты назвал помощник президента России Максим Орешкин.По словам Орешкина, волатильность рубля и значительное отклонение его курса от фундаментальных уровней влечет за собой осложнение структурной перестройки экономики и оказывает негативное влияние на реальные доходы населения. В ближайшее время помощник российского лидера спрогнозировал нормализацию этих процессов.— заявил Орешкин.Эксперт также отметил ускорение кредитной активности в России, в том числе рост потребительского кредитования, что вызывает особенное опасение. Орешкин подчеркнул, что Центробанк располагает всеми возможностями для нормализации ситуации и возвращения ситуацию к устойчивому уровню.В Банке России ранее объяснили причину ослабления национальной валюты динамикой импорта и экспорта. По словам зампредседателя регулятора Алексея Заботкина, ослабление рубля не представляет никакой угрозы для финансовой стабильности российской экономики.Также сообщается, что Центробанк допускает повышение ключевой ставки на запланированном на 15 сентября заседании. Аналитики полагают, что ставка может вырасти минимум на 1 процентный пункт и достигнет уровня в 9,5% годовых. Ряд экспертов ожидает повышения ставки до 10,5% осенью и до уровня в 12% к концу текущего года.