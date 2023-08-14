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Помощник президента России назвал основную причину снижения курса рубля

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Помощник президента России назвал основную причину снижения курса рубля

Основной причиной падения курса рубля и ускорения инфляционных процессов является мягкая денежно-кредитная политика. Такую причину ослабления национальной валюты назвал помощник президента России Максим Орешкин.


По словам Орешкина, волатильность рубля и значительное отклонение его курса от фундаментальных уровней влечет за собой осложнение структурной перестройки экономики и оказывает негативное влияние на реальные доходы населения. В ближайшее время помощник российского лидера спрогнозировал нормализацию этих процессов.

В интересах российской экономики — сильный рубль

— заявил Орешкин.

Эксперт также отметил ускорение кредитной активности в России, в том числе рост потребительского кредитования, что вызывает особенное опасение. Орешкин подчеркнул, что Центробанк располагает всеми возможностями для нормализации ситуации и возвращения ситуацию к устойчивому уровню.

В Банке России ранее объяснили причину ослабления национальной валюты динамикой импорта и экспорта. По словам зампредседателя регулятора Алексея Заботкина, ослабление рубля не представляет никакой угрозы для финансовой стабильности российской экономики.

Также сообщается, что Центробанк допускает повышение ключевой ставки на запланированном на 15 сентября заседании. Аналитики полагают, что ставка может вырасти минимум на 1 процентный пункт и достигнет уровня в 9,5% годовых. Ряд экспертов ожидает повышения ставки до 10,5% осенью и до уровня в 12% к концу текущего года.
Использованы фотографии:
Pixabay
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60 комментариев
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  1. Дедок
    Дедок Сегодня, 11:29
    +12
    Такую причину ослабления национальной валюты назвал помощник президента России Максим Орешкин.

    а других в России не нашлось?
    цены растут на всё
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:41
      +10
      А как им не расти? Старые добрые времена парадоксальной экономики РФ как было? Нефть на внешнем рынке дорожает - плати здесь больше, чтобы осталась тут, а не туда ушла. Нефть на внешнем рынке дешевеет - плати здесь больше, чтобы бюджет наполнять недополученными акцизами. Теперь же вообще все затраты из за санкций на плечи потребителей. Даже новая забавная отмазка у промышленников, они завышают стоимость конечных продуктов теперь ещё из за "растущей конкуренции за работников на рынке труда". Вы хотели высоких з/п ну так вот получите, не обляпайтесь.
      1. krot
        krot Сегодня, 12:15
        +1
        Почему отменили продажу валюты экспортерами не в 100% так хотя бы в 75% ? Это сильно укрепляло рубль! Либералы прозападники и туда свой нос всунули? Хотят краха России ..
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 12:26
          0
          Цитата: krot
          Почему отменили продажу валюты экспортерами не в 100% так хотя бы в 75% ? Это сильно укрепляло рубль! Либералы прозападники и туда свой нос всунули? Хотят краха России ..

          Вы это... поаккуратней! laughing
          Президент Владимир Путин смягчил требования валютного контроля для экспортеров золота, металлов и зерна. С 1 июля 2021 года они могут не возвращать валютную выручку на счета в российских банках.

          Как то так request
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 12:25
        +1
        Дыра в бюджете вышла из под контроля .... лучше хлеб в два раза дороже чем вообще без хлеба ...самая инфляции ощутится когда придёт время Вове обнуляться в марте ... а это не есть хорошо.. обычно перед выборами бюджет раздают пенсионерам военным и служащим... а бабло щас ещё надо на осенних рекрутов ...
        Эххх а год назад какие тут обещани давали какие Васюки строили....и доллар хоронили и нефтегаз за рубли .... все в патриотический пук вышло как обычно впрочем
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:44
      +9
      Вот прям, как он открыл свою хлеборезку, так сразу всё понятно стало. Всё по полочкам разложил. Всех на чистую воду вывел. laughing
      Тут и экспертом не надо быть. Любому и так ясно. Грабёж населения продолжается. Состояния олигархов за время СВО выросло. Всё идёт по плану. Никто из руководителей ни в чём не виноват. 146% охлоса поддерживают Орешкина. laughing
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 11:52
        +4
        Если бы у нашей элиты не хранились бы средства в валюте, давно бы доллар упал до реального уровня его стоимости. А так теряют наши промышленники, но это не страшно, за счет налогов со смертных ( проще с миллиона по рублю взять чем миллион с олигарха) правительство покроет убытки.
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 12:10
          +3
          Цитата: НИКНН
          давно бы доллар упал до реального уровня его стоимости.

          А почему Вы считаете, что рубль недооценен? Сегодняшний курс как раз реально оценивает экономику РФ и ее перспективы.
          Кто там из хранцузов сказал, что для войны нужны только три вещи: "Деньги, деньги и еще раз деньги".
          Все, что мы имеем на данный момент, это результат развития промышленности, экономики, импортозамещения и санкций hi
  2. Aken
    Aken Сегодня, 11:34
    +10
    Предательство центробанка - главная причина. Это диверсанты.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    +4
    волатильность рубля и значительное отклонение его курса от фундаментальных уровней влечет за собой...
    Какое емкое слово вызывающее трепет у не финансиста. А всего-то: Волатильность — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо. Так тогда какой конкретно статистический, а главное реальный показатель у российского рубля если его стоимость скачет от 60 до 100 руб за доллар? Что говорит статистика по этому поводу?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:12
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Какое емкое слово вызывающее трепет у не финансиста.

      У меня это слово - «вола-тильность» - ассоциируется с скотоложеством: использованием вола в качестве сексуального домогательства...
      Иногда вся эта иностранная азбука вызывает тошноту...Были обычные педерасты со статьёй в УК РСФСР, а стали сексуальными меньшинствами...Были спекулянты - стали бизнесмены и банкиры...Кстати, банкир - это который в бане с тёлками «киряет» (бухает)?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:37
    +7
    Какой то диссонанс.Ослабление курса для экономики не представляет опасности,для населения-снижение доходов(ну и фиг с этими людьми,так?)Сильный рубль-в интересах экономики..Все нелогично
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 11:50
      +3
      Какой то диссонанс.Ослабление курса для экономики не представляет опасности,для населения-снижение доходов(ну и фиг с этими людьми,так?)Сильный рубль-в интересах экономики..Все нелогично

      Президент ещё в 2014 году всё объяснил, причин для паники нет. wink
      Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», - наглядно объяснил президент.

      ссылка на источник:https://tvzvezda.ru/news/201411231337-us74.htm
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:55
        +1
        так мы еще и богатеем что-ли при этом?? belay
        пойду 50 грамм приму из-за такого пируэта....
        1. Gomunkul
          Gomunkul Сегодня, 11:57
          +5
          так мы еще и богатеем что-ли при этом??

          Богатые становятся ещё богаче, а бедные ещё беднее.
          Всё по классике.
  5. Паллада
    Паллада Сегодня, 11:38
    +16
    Когда Путин заступил на трон доллар СЩА стоил порядка 28 рублей. Сейчас 100. Это как же нужно так руководить чтобы за 23 года обвалить национальную валюту в 3,5 раза. Возмутительно. И самое интересное что на этом обесценивание национальной валюты не закончится. Вот и вся его стряпня.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:44
      -5
      А вы тогда намного лучше жили? Когда доллар по 28 был? laughing
      Даже если бы он один к одному был - это не показатель того, что вы зубы на полку не положите
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 11:59
        +3
        Мы с супругой в возрасте когда лекарства приходится принимать каждый день. И как назло все состоят из импортных компонентов даже если расфасованы у нас. И для нас огромная разница 50 рублей зелёный или 1 цент равно одному рублю. Хотя вам доказывать что то бесполезно.
      2. Паллада
        Паллада Сегодня, 12:03
        +6
        Представьте себе да. Вот сейчас все заморские товары растут в цене, а за ними и наши подтягиваются. А зарплаты разве так выросли? Пример ая гранта в 15 году стоила порядка 200 тыс. деревянных а сейчас даже боюсь сказать наверное 800. так зачем такие вопросы задавать, не лучше ли заново в школу пойти.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 11:54
      0
      Когда Путин заступил, 5 тыс, это была хорошая зарплата, а средняя 2 тысячи.
      Сейчас средняя 60 тыс.
      Пересчитайте всё это в доллары.
    3. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 11:57
      +3
      Ну люди лучше жить не хотят , поэтому голосуют уверенно по кругу )
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    -1
    Центробанк может стабилизировать курс рубля ,но не хочет .Деньгов надо много на СВО и не только.Вопрос стоит когда поступит команда - всё хватит ,падаем на 10 руб и это новый курс.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:39
      +1
      У Вас прям такие мечты фантазийные.... Даже для ненаучной фантастики сильно круто. Ага, ЩАЗ они на такой курс согласятся....
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:00
        0
        Вроде понятно объяснил ,минус 10 руб.- 10 + 120 = ?.
      2. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:02
        +2
        В лучшем случае,в четвертом квартале к 90 вернуться . А вообще если нефть рости не будет ,то и больше зелёный вырастит. Война дело очень дорогое.
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 12:13
          +1
          Цитата: ASAD
          В лучшем случае,в четвертом квартале к 90 вернуться

          Будьте реалистом. Для начала надо хотя бы остановится laughing
        2. Адрей
          Адрей Сегодня, 12:23
          0
          Цитата: ASAD
          А вообще если нефть рости не будет ,то и больше зелёный вырастит

          Нефть стабильно растет последние 1.5 месяца. С 73 до 86. И что?request laughing
    2. Адрей
      Адрей Сегодня, 11:57
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Центробанк может стабилизировать курс рубля ,но не хочет

      Да нуна laughing!? Может тогда и методы озвучите коими стабилизировать?
      "Нет у вас методов против Кольки Сопрыкина!".
      Вот и "сидит" ЦБ "на попе ровно".
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:17
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Вопрос стоит когда поступит команда - всё хватит ,падаем на 10 руб и это новый курс.

      По 10 - не по 10, но к началу предвыборной кампании придёт «спаситель», ибо:
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 11:40
    +7
    Можно вернуть стабильный курс к выборам президента. Сказать населению как трудна была борьба, но мы справились, и немного рейтинга в копилку добрать. laughing
    1. Комментарий был удален.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:44
      +2
      Ааа,эээ..А с ценами,подросшими что прикажете?Подросшими фактически на все.Ну может арбузы подешевели..Но ими сыт не будешь...
      1. Oleg Fedechkin
        Oleg Fedechkin Сегодня, 12:01
        +2
        Да в Пятерке, уже ананас консервированный, дешевле российского огурца в банке стоит!!!
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:47
      +5
      Можно вернуть стабильный курс к выборам президента.
      Не к выборам а к "переизбранию". Будьте точны в формулировках, а то смысл меняется)
  8. al3x
    al3x Сегодня, 11:40
    +7
    ЦБ РФ случайно не является иноагентом? При том, самым главным в стране...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:42
      +3
      ИМХО там всё гораздо хуже......
      ____________________________
  9. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:42
    +5
    По словам зампредседателя регулятора Алексея Заботкина, ослабление рубля не представляет никакой угрозы для финансовой стабильности российской экономики.
    Т.е. по его экспертному мнению обвал нац. валюты с 60р до 100р за 1у.е. это финансовая стабильность российской экономики laughing он просто стебется над людьми.
  10. Escariot
    Escariot Сегодня, 11:43
    +4
    СВО стоит денег, а санкции делают свое дело.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:45
      0
      Даймлер-Бенцы им теперь гораздо сложнее обслуживать - немцы отключили диагностическую аппаратуру от он-лайн базы диагностики. А на Москвич 3 что-то никто не бежит пересаживаться.
      Даже УрО РАН купил за 12 лямов джип Хюндай Палисад в дорогущей комплектации.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 12:16
        0
        Цитата: Nexcom
        Даймлер-Бенцы им теперь гораздо сложнее обслуживать - немцы отключили диагностическую аппаратуру от он-лайн базы диагностики

        А у нас много простых граждан на Меринах ездило??
        И да, базу взломают/купят- фирменного сервиса и ТО все равно нет, так какая к шутам разница чем диагностику сделают????
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:45
      +3
      СВО стоит денег
      И платить за это, естественно, будут те у кого больше всего денег.
    3. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:47
      +2
      Пример из истории. Один из римских императоров ещё 1.5К лет назад, решил повысить плату армии, хорошо так повысить. В итоге солдаты радовались этому несколько лет, а потом инфляция цен вернуло всё на свои места и даже сделала хуже чем было.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:53
        +6
        Примерно это сейчас и происходит. Вливание рублей идет колоссальными темпами. По самому минимуму только на мобилизованных более 600млрд ежемесячно. Денежная масса раздувается, а сила нацвалюты падает.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 12:18
        +2
        Цитата: Копчёный
        Один из римских императоров ещё 1.5К лет назад, решил повысить плату армии, хорошо так повысить. В итоге солдаты радовались этому несколько лет,

        В 1993 военным индексировали д/д каждый квартал- я начал год с 62 000 а закончил с 256 000.Цена телевизора росла вместе с моей получкой.Так за 250 000 и купили...
  11. Скорин
    Скорин Сегодня, 11:45
    +11
    Ну вот и стольник за зелёный. Как умиляли заголовки новостей полтора года назад...Газорубль совершает революцию, доллар рушится, граждане выходите из токсичных валют... Все, сдулось...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:52
      +1
      Все, сдулось...

      Правильнее бы звучало кое-что в рифму означающее стремительное падение, но произносить не стану - забанят....
    2. al3x
      al3x Сегодня, 11:55
      +5
      Этой сказке про рухнувший доллар уже около 40-50 лет, а вечно зелёный жив, здоров и крепнет. Пора перестать верить в этот бред) т.к. нет ни единого признака, что он сдохнет, кроме пропаганды 1 и 2 каналов российского ТВ.
  12. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:45
    +4
    Основными причинами являются преступные в при нонешней ситуации решения о разрешении оставлять валютную выручку за рубежом, и разрешении дорогим партнёрам вывода из страны капитала в валюте. Чьими там интересами руководствовались принимая такое - я уж не знаю, но в условиях военного времени это чистой воды предательство и измена. По иному - такое расценить просто невозможно.
  13. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:45
    +3
    Основной причиной падения курса рубля и ускорения инфляционных процессов является мягкая денежно-кредитная политика. Такую причину ослабления национальной валюты назвал помощник президента России Максим Орешкин.
     Ах, вот как? Так что? Ничего страшного? laughing Можно не переживать? И тем более:
    В интересах российской экономики - сильный рубль
    ..Расходимся,ничего страшного.Орешкин сказал. laughing laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:50
      0
      Вы имеете ввиду вот если бы Песков сказал, тогда да-а-а-а-а.... wink
  14. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:50
    +2
    Сво дело не дешёвое, плюс отток идёт и идёт
  15. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 11:55
    +5
    Орешкин говорил тоже самое в декабре , когда курс был 70 за доллар . Сейчас август курс уверенно за 100. Это просто его пустой треп. СВО вытягивает кучу ресурсов, с чем и связан обвал рубля. Других путей тащить весь это груз , кроме как девальвирование рубля и обнищание народа , у властей похоже нет.
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:00
    +3
    Помощник президента России назвал основную причину снижения курса рубля

    Сегодня одно политическое трепло вещало, что, если мы хотим строить реальную, настоящую экономику, то курс рубля и инфляция должны восприниматься должным образом...Никак нельзя, иначе - гиперинфляция и крах экономики.
    Знакомая песня? С 1991 года поют...Там уже и некоторые певцы подохли, некоторые сбежали при первом президенте, часть - при втором...И, что самое главное, все слушают эту «шнягу» и молчат...Ждут, когда на заборах вместо воробьёв будут индюки сидеть...
    * * *
    А простой российский солдат, находящийся на излечении, в интервью сказал, что сильнее российской армии нет никакой. Если потребуется доказать, то дойдут и до Берлина, как было в 1945-м, а, если понадобится - и до самого Атлантического океана...Вот так просто, только отдадут приказ...
    * * *
    Странная ситуация...Настоящие патриоты страны воюют на переднем крае, а оборзевшая и зажравшаяся шелупонь, которая напринимала законов о защите чести и достоинства, продолжает воровать и врать, что без этого никак нельзя...
    * * *
    Это без смертной казни за воровство в особо крупных размерах и некоторые другие преступления - нельзя. А без спекуляции за государственный счёт, без чрезмерного денежного содержания чиновников - можно...Когда средняя зарплата в СССР равнялась 134 рубля Генсек ЛИБ имел оклад 2000 рублей...
    * * *
    Действительно, какой, однако, тщательный подбор и какая выверенная кадровая политика.
  17. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:03
    +4
    По словам Орешкина, волатильность рубля....оказывает негативное влияние на реальные доходы населения
    У населения доходы падают у олигархов и государства растут, все же просто как в анекдоте: у бедных денег мало, но зато их много, с каждого по доллару по рублю олигарху яхта.
  18. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 12:05
    +2
    Помощник президента России назвал основную причину снижения курса рубля
    Это наверное в ЦБ решили перевыполнить план, т.с. пятилетку за три года. laughing
    Минфин РФ рассчитал курс доллара на 2023 год и плановый период 2024–2025. Основанием для прогнозов послужил социально-экономический анализ всех сложившихся к настоящему моменту факторов — внешних и внутренних. Согласно расчетам ведомства, к 2023 году курс доллара составит 68,3 рубля. В дальнейшем аналитики ожидают его повышения до 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году. При этом отмечается, что «в реальном эффективном выражении» курс будет сохраняться на стабильных отметках.
  19. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:11
    +1
    Цитата: rotmistr60
    Что говорит статистика по этому поводу?

    Статистика передаёт право слова прокуратуре, а та... его не берёт! no
    Короче, цЫрк на верёвочках...
  20. Жнец
    Жнец Сегодня, 12:16
    0
    Вот чем можно гордиться в нашем государстве из финансовой системы? У нас есть заводы, фабрики, НИИ с умными людьми, строятся объекты, взлетают косм. корабли и т.д.
    и такая слабая ден. единица, позор какой- то. Ну нечем гордиться в этой сфере, мы аутсайдеры на мировом финансовом рынке
    1. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 12:20
      +1
      Абсолютно согласен . У всех развитых стран крепкая валюта , еще раз у всех. Мы же страна третьего мира с такой валютой. И тому же Китаю такой партнер непредсказуемый не сдался . Потому что нищий народ, это не тот рынок , где можно толкать свои товары . Поэтому если за 20 лет не получилось у текущей власти поменять ситуацию , то не получится уже никогда .
  21. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 12:18
    +1
    Меня не сильно курс интересовал, потому что жить приходится от пенсии до пенсии, накоплений нет... Но могу гарантированно сказать, что сегодня от пенсии на счету осталось 400 с небольшим рублей, а сегодня только 14 число, до следующей пенсии больше полмесяца(( А раньше, когда доллар стоил 30 рублей (пенсия эквивалентна 1000 долларов), на пенсию месяц жил спокойно, даже излишки оставались... Гнилое у нас государство, надо его менять, начиная с Великого))) Задолбали!!!
  22. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 12:19
    +2
    капитализм, счастье, зашибись! Кушайте полной ложкой, только не обляпайтесь. Во всем есть положительные стороны, чем круче нас будут грабить, тем больше умных людей потянется к книжной полке за томиком Ленина, тем скорее рабочие осознают свои классовые интересы, которые категорически не совпадают с интересами капитала.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:25
      0
      Уже проходили один раз, всё это классовое боголепие всё равно закончилось тягой к джинсам, жвачке и сортам колбасы.