Глава Минобороны КНР в ближайшие дни посетит РФ и Белоруссию, что озаботило Запад

Похоже, что опасения США и их союзников могут подтвердиться. На Западе озабочены тем, что несмотря на якобы нейтральную позицию в конфликте на Украине, Китай продолжает поддерживать и укреплять связи с Россией.Очевидным подтверждением тому являются планы главы Минобороны КНР посетить Россию и РБ уже в ближайшие дни. Об этом заявила пресс-служба китайского военного ведомства, опубликовав соответствующий пост в WeChat.Сообщается, что в Москве Ли Шанфу намерен принять участие в конференции по международной безопасности, начало которой запланировано на 15 августа. В РБ китайский чиновник посетит воинские части. Точная дата визита пока не сообщается, говорится лишь, что он может состояться в промежутке с 14 по 19 августа.Кроме того, глава Минобороны КНР планирует провести переговоры с военным и политическим руководством России и Белоруссии. О теме беседы также ничего не сообщается.Напомним, что Китай принял участие в так называемой мирной конференции по Украине в Джидде, которая в итоге закончилась для Киева ничем. В то же время глава МИД КНР Ван И сразу после мероприятия связался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, подчеркнув, что позиция Пекина по отношению к украинскому конфликту остается беспристрастной.