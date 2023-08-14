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Глава Минобороны КНР в ближайшие дни посетит РФ и Белоруссию, что озаботило Запад

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Глава Минобороны КНР в ближайшие дни посетит РФ и Белоруссию, что озаботило Запад

Похоже, что опасения США и их союзников могут подтвердиться. На Западе озабочены тем, что несмотря на якобы нейтральную позицию в конфликте на Украине, Китай продолжает поддерживать и укреплять связи с Россией.


Очевидным подтверждением тому являются планы главы Минобороны КНР посетить Россию и РБ уже в ближайшие дни. Об этом заявила пресс-служба китайского военного ведомства, опубликовав соответствующий пост в WeChat.

Сообщается, что в Москве Ли Шанфу намерен принять участие в конференции по международной безопасности, начало которой запланировано на 15 августа. В РБ китайский чиновник посетит воинские части. Точная дата визита пока не сообщается, говорится лишь, что он может состояться в промежутке с 14 по 19 августа.

Кроме того, глава Минобороны КНР планирует провести переговоры с военным и политическим руководством России и Белоруссии. О теме беседы также ничего не сообщается.

Напомним, что Китай принял участие в так называемой мирной конференции по Украине в Джидде, которая в итоге закончилась для Киева ничем. В то же время глава МИД КНР Ван И сразу после мероприятия связался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, подчеркнув, что позиция Пекина по отношению к украинскому конфликту остается беспристрастной.
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9 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 11:39
    +1
    Чего американцы так беспокоятся?
    Китайский министр обороны приедет в Москву и Минск обсудить угрозы со стороны агрессивной Северной Кореи.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 11:47
      0
      Вот и беспокоятся а не организуем ли мы военный блок против КНДР.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:59
        0
        Именно так - амеры всеми силами в КНДР демократию защищают, аж АУГ тогда подогнали.
        1. DirtyLiar
          DirtyLiar Сегодня, 12:23
          0
          аж АУГ тогда подогнали

          Это что-то однотипное с АУЕ? )))
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:47
    +2
    Очевидным подтверждением тому являются планы главы Минобороны КНР посетить Россию и РБ уже в ближайшие дни.

    Радует особенно:
    и РБ

    Надеемся ещё на ответный визит министра обороны КНДР.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    0
    Китай продолжает поддерживать и укреплять связи с Россией... планы главы Минобороны КНР посетить Россию и РБ уже в ближайшие дни.
    На Западе по этому поводу озабочены... А кто создает условия для сближения России и КНР не задумывались? Строят политику по принципу "что тут думать, трясти надо", а потом удивляются.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:04
    0
    У них ночной кошмар: 1 млн китайских добровольцев на границе с Польшой.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 12:06
    0
    А что будет если,например,ляпнуть что китайский министр приехал пригласить "вагнер" для обмена опытом на тайваньский "полигон"?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:21
      0
      Самоходному деду вероятно сразу придётся реанимобиль вызывать.
      Марк Милли сразу вспомнит об исторической родине. И прочие тоже.