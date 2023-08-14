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Замглавы ОСК Владимир Королёв назвал сроки возвращения в состав флота ТАКР «Адмирал Кузнецов» и ТАРКР «Адмирал Нахимов»

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Замглавы ОСК Владимир Королёв назвал сроки возвращения в состав флота ТАКР «Адмирал Кузнецов» и ТАРКР «Адмирал Нахимов»

Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" продолжает проходить ремонт с модернизацией, работы на корабле идут по графику. Об этом сообщил заместитель главы ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.


ТАКР "Адмирал Кузнецов" вернется в боевой состав Военно-морского флота России в 2024 году, никаких изменений в планах сдачи корабля заказчику нет. По словам Королева, работы на корабле идут по графику, сроки передачи остаются прежними. При этом он не уточнил, когда все же состоится возвращение авианесущего крейсера, поскольку глава ОСК Рахманов в конце 2022 года называл первый квартал 2024 года, а в этом году появилась информация, что произойдет это под конец следующего года.

Также в 2024 году вернется в боевой состав флота и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", в его графике работ тоже нет никаких изменений, все идет по плану. Корабль готовят к выходу на ходовые испытания.

Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними - 2024 год

- приводит ТАСС слова Королева.

"Адмирал" Кузнецов встал на капитальный ремонт в 2018 году, заказчику его передадут с новым оборудованием, силовой установкой, системой управления взлётом и посадкой палубной авиации, а также навигации. Кроме того, обновился и корпус корабля, а также палуба.

"Адмирал Нахимов" отправился на ремонт в 1999 году, но фактически начался он только в 2013-м. На сегодняшний день известно, что в рамках модернизации крейсер полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, крейсер будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.
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23 комментария
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 11:18
    +5
    не учли в списке БК:
    + 6 ЗРПК Панцирь-М х 32 зур = 192 зур с дальностью 20 км, 24 канала цу
    + ЗРК Кинжал (Тор) 8 х 8 зур = 64 зур с дальностью 12 км
    (вероятно заменят на ЗРК Редут)
    + ПТО Пакет-НК минимум 2 х 4 = 8 торпед / антиторпед
    а это уже 192 + 264 зур = 456 единиц
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:25
      -2
      Вот бы по Киеву бахнуть полным БК. laughing
      А лучше по Варшаве, чтобы лунный пейзаж сделать. good
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:54
        0
        А может лучше спрятать его подальше от зоны боевых действий, целее будет? После бездарной потери "Москвы", где ещё не обнародовали настоящую причину катастрофы, надо дать этим кораблям набраться опыта безаварийного плавания в мирных условиях. Или "потренироваться на кошечках", с более слабым соперником. recourse
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 12:01
          +1
          ТАРК пр.1144 имеет бронирование 100-мм вдоль всего корпуса но в глубине: 2,5 м выше ватерлинии и 1 м ниже, двойное дно на всем протяжении и противоторпедную защиту из 3-х отсеков до 3,5 м
          на ТАРК Адм Нахимов применяют еще и керамику по стойкости превышающую сталь в 4 раза
          по его размерам и ВИ под 25 КТ к примеру можно забронировать борт карбидом бора в 50 см. что будет эквивалентом 2 метра стали
          а вес 1 кв.м. составит 250 кг (500-мм керамики) - против 3750 кг стали (500-мм)
    2. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 11:44
      +1
      для такого огромного корабля 4х2 Пакет-НК маловато будет поэтому разумно влепить 8х2
      1. Подтекст
        Подтекст Сегодня, 12:31
        0
        Землекоп: для такого огромного корабля 4х2 Пакет-НК маловато будет поэтому разумно влепить 8х2

        пла сша несут 96 противоторпед: на 4-е 4-х торпедных залпа, по 6 штук на каждую
  2. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 11:28
    +1
    А Нахимов то "зубастый" получается!!! what... интересно, у партнёров есть схожие корабли?!
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:34
      -1
      ТАРК пр.1144 (ви 25 кт) + ТАВКР пр.1143.5 = КУГ - эти 2 крейсера самодостаточны даже по одиночке
      конечно можно включить в КУГ еще 2 фрегата 22350 - но и так уже избыточно
      аналогов ТАРК пр.1144 в мире - НЕТ
      4 атомных крейсера ВМС США Вирджиния ви 11 кт, все списаны и утилизированы,
      и то они были в 2,5 раза меньше ТАРК пр.1144
      1. Комментарий был удален.
    2. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 11:56
      +2
      У партнеров зубов поменьше, зато их - сотни и они по размеру раза в 2 мешьне. А значит и для радара -тоже
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 12:10
        -1
        и опять х25
        вообще то, на всех кораблях ВМФ РФ, даже ракетных катерах стоят загоризонтные РЛС Калужского НПО Тайфун
        которые выдают целеуказание даже в пассивном режиме на дальность 750 км
        а так же сопровождают цели и выдают целеуказание в активном режиме на 1500 км.
        ЗГРЛС Монолит, Монумент, Минерал, Позитив
        так что ПКР Оникс, Циркон, Х-35, Вулкан, Гранит, Москит спокойно поражают надводные цели на своих дальностях (!) soldier
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:05
      -1
      А Нахимов то "зубастый" получается!!!
      Гляжу я на самые "зубастые" танки на СВО и вся их зубастость заканчивается на самой примитивной противотанковой мине, которая лишает танк всех его "зубов". Боюсь, так и было с "Москвой", которую атаковала парочка примитивных морских дронов, враз похоронивших всю славу и боевой путь флагмана ЧФ. Мне горько об этом думать, сам причастен к флоту и никак не могу уравнять потерю любого корабля с потерей любого самолета или танка - штучное изделие! recourse
      1. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 12:18
        0
        Не порите чушь, Москва был утоплен ПКР Гарпун
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 12:23
          0
          не порите чушь,
          РК Москва затонул в результате отсутствия борьбы за живучесть в шторм при буксировке в Севастополь
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:38
    0
    То есть получается Нахимов один может авианосную группу утопить wassat теоретически
    1. NKT
      NKT Сегодня, 12:03
      +2
      Если эта группа ничего не будет делать, то да, потопит
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 12:15
      -1
      Да авианосную группу может утопить и всего один МРК Буян-М (950 тонн водоизмещения) со своими 8 ПКР Калибр laughing теоретически

      Вон как они успешно с Каспия по Сирии постреляли.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:39
    +1
    "Адмирал" Кузнецов встал на капитальный ремонт в 2018 году, заказчику его передадут с новым оборудованием, силовой установкой, системой управления взлётом и посадкой палубной авиации, а также навигации. Кроме того, обновился и корпус корабля, а также палуба.

    Давайте сравним:
    Заказан к постройке 3 марта 1981 года
    Строительство начато 1 сентября 1982 года
    Спущен на воду 4 декабря 1985 года
    Введён в эксплуатацию 20 января 1991 года

    За 10 лет с нуля до ввода в строй... 3 года с начала строительства до спуска на воду...
    * * *
    "Адмирал Нахимов" отправился на ремонт в 1999 году, но фактически начался он только в 2013-м.
    * * *
    Зато сколько яхт выстроено за деньги, уворованные в России...
    * * *
    Интересно, кто-то ответил за эту волокиту, граничащую с подрывом обороноспособности страны? Есть ФИО ответственных за этот бардак?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:18
      0
      Есть ФИО ответственных за этот бардак?
      Есть!!! Начну с себя, что не смог стать Президентом России и построить, как Петр I великий флот. В школе учился на 3-4, институт выбрал не профильный для такой должности. И в принципе, не умею "локтями толкаться", прорываясь на этот пост. Ну и кого мне винить, если были и есть более достойные и целеустремленные люди? Пусть у них не все получается, но я бы вообще все угробил, или скорее, меня бы грохнули на подходе к этой должности. А кто-нибудь уверен в своих силах, что у него получится лучше? Так почему вы не там?
  5. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 11:49
    -1
    ""Адмирал" Кузнецов встал на капитальный ремонт в 2018 году, заказчику его передадут с новым оборудованием, силовой установкой, системой управления взлётом и посадкой палубной авиации, а также навигации. Кроме того, обновился и корпус корабля, а также палуба. "
    Ощущение, что от "старого" крейсера останется только название ;)
    1. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 11:57
      +1
      Когда из Тбилиси переименовывали, то тоже так думали...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:52
    +1
    С Нахимовым проведена титаническая работа ,без изменения набора корпуса засунуть в него кучу нового.Веселиться можно было только с надстройками,там запретов нет - режь не хочу.Нужна срочно ещё одна верфь - Керчь" Залив" ,но вываливать туда деньги придётся только после решения вопроса с Украиной.Вчера показали Звезду на Дальнем Востоке она живее всех живых.Пусть теперь ВТБ голову ломает от такого счастья как судостроение.У нас на уровне только судостроение " Река - Море" ,тут мы могем.
  7. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:00
    0
    Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними - 2024 год. Однако до конца года ещё далеко! Как вернуться так и выпьем!!!!!!!!
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 12:20
    +1
    Также в 2024 году вернется в боевой состав флота и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", в его графике работ тоже нет никаких изменений, все идет по плану.


    https://tass.ru/armiya-i-opk/11084401
    7 апреля 2021
    Передачу ВМФ России атомного крейсера "Адмирал Нахимов" перенесли на 2023 год

    В августе 2020 года на форуме "Армия-2020" гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что работы на плаву с крейсером идут по графику, на корабле начался монтаж систем вооружения. По его словам, "Адмирал Нахимов" должен быть передан флоту в 2022 году.