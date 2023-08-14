Замглавы ОСК Владимир Королёв назвал сроки возвращения в состав флота ТАКР «Адмирал Кузнецов» и ТАРКР «Адмирал Нахимов»

Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" продолжает проходить ремонт с модернизацией, работы на корабле идут по графику. Об этом сообщил заместитель главы ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.
ТАКР "Адмирал Кузнецов" вернется в боевой состав Военно-морского флота России в 2024 году, никаких изменений в планах сдачи корабля заказчику нет. По словам Королева, работы на корабле идут по графику, сроки передачи остаются прежними. При этом он не уточнил, когда все же состоится возвращение авианесущего крейсера, поскольку глава ОСК Рахманов в конце 2022 года называл первый квартал 2024 года, а в этом году появилась информация, что произойдет это под конец следующего года.
Также в 2024 году вернется в боевой состав флота и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", в его графике работ тоже нет никаких изменений, все идет по плану. Корабль готовят к выходу на ходовые испытания.
Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними - 2024 год
- приводит ТАСС слова Королева.
"Адмирал" Кузнецов встал на капитальный ремонт в 2018 году, заказчику его передадут с новым оборудованием, силовой установкой, системой управления взлётом и посадкой палубной авиации, а также навигации. Кроме того, обновился и корпус корабля, а также палуба.
"Адмирал Нахимов" отправился на ремонт в 1999 году, но фактически начался он только в 2013-м. На сегодняшний день известно, что в рамках модернизации крейсер полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, крейсер будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.