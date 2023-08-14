В Минобороны Украины заявили «о выполнении определённой задачи» на левом берегу Днепра в Херсонской области

Определённые подразделения [ВСУ] выполнили там определённые задачи, но, разумеется, мы не можем разглашать данную информацию. Однако с этими задачами они справились

Прежде чем закрепиться там, враг должен быть выдавлен, а территория зачищена.

В Министерстве обороны Украины сегодня вновь дали комментарий украинским репортерам по поводу ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области.Заместитель главы украинского оборонного ведомства Анна Маляр сказала по этому поводу следующее:В то же время, признала замминистра украинского Минобороны, украинским войскам пока что не удаётся закрепиться на левом берегу.Маляр:Напомним, что на минувшей неделе в интернет пространство просочилась информация, согласно которой украинские вооружённые формирования были замечены в районе села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра. Группа российского комбата-разведчика, как заявлено, была взята в плен украинскими боевиками. Позже сама Маляр заявила, что ВСУ ещё не сумели закрепиться в этом районе, добавив, однако, что они отработали там определённую задачу. О какой задаче шла речь, чиновница так и не уточнила.Более того, в настоящее время до сих пор неясным остаётся вопрос о том, создан ли на левом берегу украинской армией плацдарм. Отсутствуют также какие-либо данные и о численности украинских военных там.Информацию о попытке высадки украинского десанта в районе Казачьих Лагерей потвердил и врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он назвал её неудачной.