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В Минобороны Украины заявили «о выполнении определённой задачи» на левом берегу Днепра в Херсонской области

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В Минобороны Украины заявили «о выполнении определённой задачи» на левом берегу Днепра в Херсонской области

В Министерстве обороны Украины сегодня вновь дали комментарий украинским репортерам по поводу ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области.


Заместитель главы украинского оборонного ведомства Анна Маляр сказала по этому поводу следующее:

Определённые подразделения [ВСУ] выполнили там определённые задачи, но, разумеется, мы не можем разглашать данную информацию. Однако с этими задачами они справились

В то же время, признала замминистра украинского Минобороны, украинским войскам пока что не удаётся закрепиться на левом берегу.

Маляр:

Прежде чем закрепиться там, враг должен быть выдавлен, а территория зачищена.

Напомним, что на минувшей неделе в интернет пространство просочилась информация, согласно которой украинские вооружённые формирования были замечены в районе села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра. Группа российского комбата-разведчика, как заявлено, была взята в плен украинскими боевиками. Позже сама Маляр заявила, что ВСУ ещё не сумели закрепиться в этом районе, добавив, однако, что они отработали там определённую задачу. О какой задаче шла речь, чиновница так и не уточнила.

Более того, в настоящее время до сих пор неясным остаётся вопрос о том, создан ли на левом берегу украинской армией плацдарм. Отсутствуют также какие-либо данные и о численности украинских военных там.

Информацию о попытке высадки украинского десанта в районе Казачьих Лагерей потвердил и врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он назвал её неудачной.
Использованы фотографии:
Соцсети/Маляр
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:28
    +1
    Сальдо должен говорить : противник на плацдарме на левом берегу Днепра уничтожен,попытки эвакуировать десант пресечены ещё на правом берегу нашей артиллерией.Если нет возможности сказать такое ,то лучше молчать.Пусть он не думает ,что он один источник информации.А то ляпнул - неудачно, так на сколько неудачно в его понятии?
  2. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 12:32
    0
    "Информацию о попытке высадки украинского десанта в районе Казачьих Лагерей потвердил и врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он назвал её неудачной."
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    Ну, судя по тому, что в той же "Сети", пару суток назад, российский комбат - разведчик, в прямой трансляции, показал группу отловленных россиянами, валяющихся на земле и допрашиваемых киевских бандеро - нациков - диверсантов, врио губернатора Сальдо совершенно прав...
  3. monetam
    monetam Сегодня, 12:33
    0
    Зачем распространять все эти глупости от вражеской пропаганды ?
    Это вотс читается, что если у врагов берешь информацию, и ее распространяешь, то это будет " хорошим информированием читателей из разных независимых источников" ? Это называется добровольно потворство врагу из-за собственной глупости.