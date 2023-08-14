«ПКР Abu Mahdi создана благодаря Украине»: в итальянской прессе назвали «первооснову» для иранских крылатых ракет

Хотя Abu Mahdi позиционируется как «новое» оружие, оно в основном представляет собой дальнейшее развитие советской ракеты Х-55, которая появилась у Ирана благодаря продажи Украиной партии Х-55 в 2002 году

В конце июля ВМС Ирана сообщили о начале поставок на флот новой противокорабельной ракеты Abu Mahdi. Это дальнобойное оружие способно, согласно официальным сообщениям, поражать морские и наземные цели на расстоянии до 1000 км, что более чем в два раза превышает дистанцию полета ПКР QADIR и RAAD, имеющихся в настоящее время на вооружении страны.Новое изделие оснащено средствами противодействия, которые делают его невосприимчивой к РЭБ, и оборудовано ИИ для выполнения маневров уклонения, расчета оптимального пути и траектории прорыва обороны противника.Как указывается в издании RID, продукт оснащен модифицированным французским малогабаритным турбореактивным двигателем TRI-60-2 (вероятно, в местной версии TOLOUE-4), который, в частности, устанавливается на таких ракетах как Storm Shadow / SCALP EG, RBS-15.- называется в итальянской прессе «первооснова» ракетной программы Тегерана в сегменте КР.На базе Х-55 Ираном спроектировано уже целое семейство ракет и работы в этом направлении продолжаются форсированным темпом. Так, создание Abu Mahdi началось всего лишь в 2020 году, а уже в текущем году флот начал получать новую ПКР на вооружение.