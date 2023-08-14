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Financial Times: Число украинских мужчин, пойманных при попытке выехать за границу, эквивалентно пяти бригадам ВСУ

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Financial Times: Число украинских мужчин, пойманных при попытке выехать за границу, эквивалентно пяти бригадам ВСУ

Через полтора года конфликта украинская армия, на фоне колоссальных потерь, столкнулась с серьезным недобором в боевых подразделениях. При этом всеобщая мобилизация, судя по всему, проходит с большим «скрипом». Иначе, как объяснить недавнее решение президента Зеленского заменить всех украинских военкомов.


О коррупции в ходе мобилизации на территории нашей «западной соседки» в своем материале рассуждают эксперты из Financial Times.
В статье говорится, что несмотря на якобы высокий патриотический дух, все больше военнообязанных на Украине не хотят идти на фронт.

Эксперты приводят в пример огромное количество видеороликов, на которых молодых людей в разных украинских городах буквально «отлавливают» прямо в автобусах, магазинах и на улице, а затем везут в военкоматы. Более того, во многих населенных пунктах даже появились свои ТГ-каналы, сообщающие о передвижениях сотрудников военных комиссариатов.

В то же время в материале говорится, что некоторые военнообязанные готовы платить тысячи долларов и делать поддельные документы, чтобы покинуть страну и не попасть на войну. Что характерно, благодаря высокому уровню коррупции, многим из них удалось это сделать.

Так, Financial Times приводит данные украинской погранслужбы, где говорится, что при попытке пересечь границу были задержаны в общей сложности 13 600 человек, еще 6 100 человек арестовали с поддельными документами. Таким образом, как пишут британские журналисты, число задержанных эквивалентно 5 бригадам ВСУ.

При этом неизвестно, скольким призывникам удалось покинуть территорию страны. Их, вероятно, гораздо больше.
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:20
    +2
    некоторые военнообязанные готовы платить тысячи долларов и делать поддельные документы, чтобы покинуть страну и не попасть на войну.

    дождутся что скоро их и из-за границы начнут возвращать в Неньку.....
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 12:29
      0
      дождутся что скоро их и из-за границы начнут возвращать в Неньку...

      А и хай с ними, пущай возвертают взад, по крайней мере, меньше станет хохлопатриотов в гейропе и штатах!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:20
    +1
    Это те пойманы у которых не оказалось 5000 долларов,или кто не захотел их отдавать в надежде свалить ао быстрому с баблом wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:22
      +2
      И тест на ЛГБТ-толерантность не прошли....
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 12:23
      +1
      Это те пойманы у которых не оказалось 5000 долларов,или кто не захотел их отдавать в надежде свалить ао быстрому с баблом wassat
      А так же те, что уплатили эти деньги, но при прохождении границы их загребли все равно.
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 12:31
        0
        загребли все равно

        Так они за энто самое и скакали с кашрулями на бошках!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:24
    +2
    несмотря на якобы высокий патриотический дух, все больше военнообязанных на Украине не хотят идти на фронт
    Как-то не вяжется "патриотический дух" с нежеланием идти на фронт, которое только растет. Ну если только патриотизм не измерять желанием все раскрашивать в цвета украинского флага и на каждом углу клясть русских.
    при попытке пересечь границу были задержаны в общей сложности 13 600 человек, еще 6 100 человек арестовали с поддельными документами
    Эти точно попадут на ЛБС, но мотивированности у них не будет.
  4. Семенов
    Семенов Сегодня, 12:28
    0
    Это только поймали, а сколько не поймали.
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:28
    0
    Их, вероятно, гораздо больше.

    Несомненно! Кто же захочет лезть под пули ради зе!
    Ну только отъявленные русофобы и бандеровцы! Но в их среде есть и такие, которые на виду подпевают им, а в душе думают куда бы подальше убежать от войны. Умирать то не хочется.
    И будут новые военкомы брать, а потенциальные смертники платить!
    Это как в той побасенке.
    Стоит мужик привязанный к дереву, а его всего облепили комары. Сердобольный прохожий отломил веточку, да и согнал комаров.
    Мужик и взмолился: - Зачем ты согнал комаров? Они уже напились крови и сидели просто так! А сейчас прилетят другие, голодные и опять начнут пить с меня кровь!
    Мораль? А это кто как додумается....