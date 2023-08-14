Financial Times: Число украинских мужчин, пойманных при попытке выехать за границу, эквивалентно пяти бригадам ВСУ

Через полтора года конфликта украинская армия, на фоне колоссальных потерь, столкнулась с серьезным недобором в боевых подразделениях. При этом всеобщая мобилизация, судя по всему, проходит с большим «скрипом». Иначе, как объяснить недавнее решение президента Зеленского заменить всех украинских военкомов.
О коррупции в ходе мобилизации на территории нашей «западной соседки» в своем материале рассуждают эксперты из Financial Times.
В статье говорится, что несмотря на якобы высокий патриотический дух, все больше военнообязанных на Украине не хотят идти на фронт.
Эксперты приводят в пример огромное количество видеороликов, на которых молодых людей в разных украинских городах буквально «отлавливают» прямо в автобусах, магазинах и на улице, а затем везут в военкоматы. Более того, во многих населенных пунктах даже появились свои ТГ-каналы, сообщающие о передвижениях сотрудников военных комиссариатов.
В то же время в материале говорится, что некоторые военнообязанные готовы платить тысячи долларов и делать поддельные документы, чтобы покинуть страну и не попасть на войну. Что характерно, благодаря высокому уровню коррупции, многим из них удалось это сделать.
Так, Financial Times приводит данные украинской погранслужбы, где говорится, что при попытке пересечь границу были задержаны в общей сложности 13 600 человек, еще 6 100 человек арестовали с поддельными документами. Таким образом, как пишут британские журналисты, число задержанных эквивалентно 5 бригадам ВСУ.
При этом неизвестно, скольким призывникам удалось покинуть территорию страны. Их, вероятно, гораздо больше.