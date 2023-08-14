Financial Times: Число украинских мужчин, пойманных при попытке выехать за границу, эквивалентно пяти бригадам ВСУ

Через полтора года конфликта украинская армия, на фоне колоссальных потерь, столкнулась с серьезным недобором в боевых подразделениях. При этом всеобщая мобилизация, судя по всему, проходит с большим «скрипом». Иначе, как объяснить недавнее решение президента Зеленского заменить всех украинских военкомов.О коррупции в ходе мобилизации на территории нашей «западной соседки» в своем материале рассуждают эксперты из Financial Times.В статье говорится, что несмотря на якобы высокий патриотический дух, все больше военнообязанных на Украине не хотят идти на фронт.Эксперты приводят в пример огромное количество видеороликов, на которых молодых людей в разных украинских городах буквально «отлавливают» прямо в автобусах, магазинах и на улице, а затем везут в военкоматы. Более того, во многих населенных пунктах даже появились свои ТГ-каналы, сообщающие о передвижениях сотрудников военных комиссариатов.В то же время в материале говорится, что некоторые военнообязанные готовы платить тысячи долларов и делать поддельные документы, чтобы покинуть страну и не попасть на войну. Что характерно, благодаря высокому уровню коррупции, многим из них удалось это сделать.Так, Financial Times приводит данные украинской погранслужбы, где говорится, что при попытке пересечь границу были задержаны в общей сложности 13 600 человек, еще 6 100 человек арестовали с поддельными документами. Таким образом, как пишут британские журналисты, число задержанных эквивалентно 5 бригадам ВСУ.При этом неизвестно, скольким призывникам удалось покинуть территорию страны. Их, вероятно, гораздо больше.