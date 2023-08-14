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Украинские ресурсы: ВСУ прощупывают российскую оборону на левом берегу Днепра, планируя десантную операцию

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Украинские ресурсы: ВСУ прощупывают российскую оборону на левом берегу Днепра, планируя десантную операцию

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ активизировались на левом берегу Днепра, предпринимаются попытки высадки небольших тактических десантов. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник на Банковой, в офисе Зеленского не исключают удара на Херсонском направлении.


ВСУ активизировались на Херсонском направлении, украинский Генштаб поставил командованию группировки задачу найти подходящий плацдарм для форсирования Днепра и высадки больших сил в рамках новой фазы контрнаступления. В Киеве не исключают десантной операции на Днепре, поскольку основное контрнаступление на Запорожском и Донецком направлениях явно застопорилось. Предполагается, что при форсировании Днепра у ВСУ будет больше шансов прорвать оборону российской армии, чем в Запорожской области.

На данный момент выдвижения и концентрации больших сил украинской армии на Херсонском направлении не наблюдается, но мелкие группы периодически высаживаются на нашем берегу, проводя разведку, иногда боем. Все это косвенно подтверждает возможную подготовку десантной операции, о которой в Киеве говорят уже давно.

Смещения фокуса контрнаступления с Запорожского направления на Херсонское добивается командующий оперативно-тактического командования "Таврия" Тарнавский, который уже разработал, вернее доработал существующий план форсирования Днепра в пяти местах с одновременным захватом Запорожской АЭС. Против выступает главком ВСУ Залужный считающий, что десантная операция на Днепре ничего, кроме больших потерь ВСУ не принесет. При этом будут потрачены последние резервы.

По имеющимся данным, Залужный выступает за продолжение контрнаступления на основных направлениях, тем более что тактика "мясных штурмов" уже начала приносить свои плоды на Времевском выступе, где ВСУ удалось зацепиться за Урожайное. Пусть ценой больших потерь, но кого они в Киеве волнуют.
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8 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:20
    -1
    Урожайное это даже не первая линия обороны.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:22
    0
    Нужно было нам в том месте побережье минировать посильнее,чтобы было то что и на суше-глухой тупик для "наступа"всуук.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:31
      0
      ну, хотят ВСУ пободаться со спецназом ФСБ на ЗАЭС - пущай развлекаются
      там еще минирование в круговую, управляемые фугасы, мины, дистанционные роботы, доты
      всё размечено, в маяках, короче пристреляно 152-мм, 203-мм, 240-мм
      короче, веселуха как ВСУ любят
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:24
    +1
    ВСУ прощупывают российскую оборону на левом берегу Днепра, планируя десантную операцию

    Какими силами?
    Опять же плацдарм надо удержать и расширить вводя дополнительные резервы, цель десанта туманная...отвлечения внимания...заставить расходовать резервы, либо связать боями на этом направлении...вопросов много.
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 12:26
    -1
    Похоже на дезинформацию. Не потянет ВСУ десант через Днепр, при господстве в воздухе ВКС РФ. Вот Запорожская АЭС да, если сумеют проскочить и закрепиться, то шанс у ВСУ есть из-за ограниченности применения вооружения вблизи с АЭС.
  5. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:31
    +1
    Оглядываясь назад, мы все генералы, но решение покинуть Херсон без единого выстрела было для меня неправильным решением. Представьте, если бы даже небольшой гарнизон оставался воевать внутри города Херсона и, к счастью, параллельно строилась линия Суровкина, сколько времени и сколько материалов потребовалось бы украинцам, чтобы освободить этот небольшой гарнизон? Многие, на мой взгляд, дают вам довольно значительное стратегическое и временное преимущество в этой зоне боевых действий, на мой взгляд.
  6. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 12:32
    +1
    Судя по сообщениям с линии боестолкновения ВСУ везде продвигаются за счёт сильного артиллерийского огня. Причем огонь артиллерии с той стороны самый разнообразный, начиная с минометного. Отсюда вывод, что артиллерийская разведка и контрбатарейная борьба или не ведется, или ведется в недостаточных объемах.
    О чём уже здесь писалось, что нет штатных подразделений артиллерийской разведки на низовом уровне.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    0
    Тарнавский доработал существующий план форсирования Днепра в пяти местах с одновременным захватом Запорожской АЭС. Против выступает главком ВСУ Залужный
    Все же Залужный наиболее реалистичен и грамотен в отличии от других генералов ВСУ считая, что операция на Днепре кроме больших потерь ни чего не принесет. Но очевидно, что к Залужному уже не прислушиваются. В фаворе генералы жертвующие тысячами своих солдат ради медийного "успеха". Посмотрим чем обернется для ВСУ эта затея.