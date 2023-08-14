Украинские ресурсы: ВСУ прощупывают российскую оборону на левом берегу Днепра, планируя десантную операцию

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ активизировались на левом берегу Днепра, предпринимаются попытки высадки небольших тактических десантов. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник на Банковой, в офисе Зеленского не исключают удара на Херсонском направлении.ВСУ активизировались на Херсонском направлении, украинский Генштаб поставил командованию группировки задачу найти подходящий плацдарм для форсирования Днепра и высадки больших сил в рамках новой фазы контрнаступления. В Киеве не исключают десантной операции на Днепре, поскольку основное контрнаступление на Запорожском и Донецком направлениях явно застопорилось. Предполагается, что при форсировании Днепра у ВСУ будет больше шансов прорвать оборону российской армии, чем в Запорожской области.На данный момент выдвижения и концентрации больших сил украинской армии на Херсонском направлении не наблюдается, но мелкие группы периодически высаживаются на нашем берегу, проводя разведку, иногда боем. Все это косвенно подтверждает возможную подготовку десантной операции, о которой в Киеве говорят уже давно.Смещения фокуса контрнаступления с Запорожского направления на Херсонское добивается командующий оперативно-тактического командования "Таврия" Тарнавский, который уже разработал, вернее доработал существующий план форсирования Днепра в пяти местах с одновременным захватом Запорожской АЭС. Против выступает главком ВСУ Залужный считающий, что десантная операция на Днепре ничего, кроме больших потерь ВСУ не принесет. При этом будут потрачены последние резервы.По имеющимся данным, Залужный выступает за продолжение контрнаступления на основных направлениях, тем более что тактика "мясных штурмов" уже начала приносить свои плоды на Времевском выступе, где ВСУ удалось зацепиться за Урожайное. Пусть ценой больших потерь, но кого они в Киеве волнуют.