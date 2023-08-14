«Глупость или злой умысел»: глава Крыма предложил жёстче наказывать за публикацию видео работы ПВО

Ваш хайп помогает врагу

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жёстче наказывать за публикацию фото и видео работы ПВО на ресурсах интернет. Это касается также других данных, раскрывающих противнику местоположение военных объектов и результаты работы оборонных систем.Такое сообщение чиновник сделал в своем Telegram-канале.Аксенов также считает недопустимым публиковать видеоизображения и фотографии, где показаны результаты террористических атак ВСУ. По его мнению, какими бы мотивами ни руководствовались граждане, выкладывающие такие фото и видео в соцсетях, чатах, форумах и прочих ресурсах, движет ими глупость или злой умысел, они действуют как вольные или невольные пособники врага.Поэтому глава региона призывает россиян вести себя ответственно и не забывать о последствиях, к которым могут привести необдуманные действия. Особенно это касается шагов, способных нанести ущерб безопасности или вред российским Вооруженным силам. Даже не подозревая об этом, граждане могут ненамеренно помочь противнику вести военные действия и осуществлять акты терроризма против мирных россиян, а также проводить информационные диверсии.Ранее с подобной просьбой к жителям Крыма обратился и советник Аксенова – Олег Крючков. Он попросил крымчан воздержаться от съемок и публикации кадров работы средств противовоздушной обороны.- пояснил чиновник свой призыв.Подобные обращения уже неоднократно звучали от представителей властей Крыма и Севастополя.