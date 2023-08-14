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Польские власти задержали двух граждан России по обвинению в шпионаже

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Польские власти задержали двух граждан России по обвинению в шпионаже

В Польше местной полицией задержаны два гражданина России, которых обвиняют в шпионаже.


Как сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминський, ABW (Агентством внутренней безопасности) страны совместно с полицией были выявлены и задержаны двое российских граждан, как утверждается, распространявших в Варшаве некоторые "пропагандистские материалы". Задержанным были предъявлены обвинения в том числе в шпионской деятельности, их арестовали.

Судя по всему, польские спецслужбы произвели арест российских граждан, просто осмелившихся открыто высказать в соцсетях свою политическую позицию, отличающуюся от официальной позиции властей этой страны.

Польские власти регулярно сообщают о выявленных "российских шпионах". В конце июня текущего года по аналогичному обвинению был задержан российский хоккеист Максим Сергеев, игравший за польскую команду в первой лиге. В июле также сообщалось о задержании гражданина Украины, якобы сотрудничавшего с российской разведкой.

Сенат Польши внес в национальное законодательство страны изменения, значительно ужесточающие наказание по обвинениям в шпионаже. Если ранее за участие в сотрудничестве с иностранными разведками согласно польским законам грозило от года до десяти лет лишения свободы, то после внесения соответствующих поправок в законодательство минимальный срок заключения был увеличен до пяти лет, а максимальный — до 30 лет.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Wistula
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23 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:40
    +2
    Написал в СМИ свое мнение в Польше - шпион по определению Польская демократия ,смотрю перешагнула все свободы !
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 12:41
    -2
    Польские власти задержали двух граждан России по обвинению в шпионаже
    Это часом не Петров с Бошировым? wink laughing
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:44
      -1
      Походу в буденовках интернационал в кабаке пели.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:06
        -1
        Выгуливали кота Скрипалей в запретных зонах. laughing
      2. Комментарий был удален.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:25
          0
          Цитата: Татьяна
          По ходу надо тогда и России запретить торжественные мероприятия высокопоставленных поляков, проводимых ежегодно 2 сентября на мемориальном кладбище в Медном под Смоленском, как шпионаж и военную провокацию со времён ВОВ.

          А зачем запрещать, пусть приезжают и затем всех арестовать, как шпионов.
          После этого Польша подумает, арестовывать ил нет российских граждан.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 13:29
            0
            По ходу тогда и России, ВО-ПЕРВЫХ, следует запретить торжественные мероприятия высокопоставленных поляков, проводимых ежегодно 2 сентября на мемориальном кладбищев Медном под Смоленском расстрелянных польских офицеров как военную провокацию Польши в СССР/России ещё со времён ВОВ. А именно.

            2.09.2014 г. ноту протеста пытались передать (см. видео 27:50 мин) официальной польской делегации. Поскольку представители Польши каждый раз наотрез отказываются общаться с россиянами, то и, ВО-ВТОРЫХ, посла Польши как главу траурной делегации Польшы на кладбище под Смоленском тоже следует АРЕСТОВАТЬ как ШПИОНА и ПРОВОКАТОРА Польши против России!
            Тем более сейчас - во время проведения Россией СВО на Украине!

            Мифы Медного. Опубликовано 8 лет тому назад.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 12:55
      -2
      Поленья совсем с тормозов сорвались, это от вседозволенности.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:29
        +1
        Цитата: frruc
        Поленья совсем с тормозов сорвались, это от вседозволенности.

        а что бы было с гражданами польши ф в РФ если бы оные рекламировали службу в ВСУ?!!
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Gomunkul
      Это часом не Петров с Бошировым?

      Их не арестуешь, он бойцы невидимого фронта, их никто не видит.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:44
    +2
    Логичен ответ с задержанием двух польских русофобов с обвинением в шпионаже в пользу польской Дефензивы. smile
    С поляками только так надо вести дела, по другому они не понимают.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:50
    +6
    задержаны два гражданина России, которых обвиняют в шпионаже... распространявших в Варшаве некоторые "пропагандистские материалы"
    С каких это пор "шпионы" занимаются распространением "пропагандистских материалов". У них совершенно другие задачи причем скрытные. Меня интересует вопрос зачем наши граждане сегодня едут во враждебную Польшу (если только не по служебной надобности)? В России мало острых ощущений?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: rotmistr60
      зачем наши граждане сегодня едут во враждебную Польшу
      С нашими людьми никогда ничего не случается, случается только с другими ! (Сарказм)
    2. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 13:21
      +1
      А едут они туда чтоб наши мидовские бездельники их там защищали и мы жестко не могли этим пшекам отвечать. По мне давно "пьяный" тракторист должен был проехаться меж березок в смоленской губернии.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: rotmistr60
      Меня интересует вопрос зачем наши граждане сегодня едут во враждебную Польшу (если только не по служебной надобности)?

      Адреналину погонять и на свою попу приключений поискать.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:33
        0
        Цитата: carpenter
        на свою попу приключений поискать

        судя по всему нашли
  5. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 13:02
    +2
    Это похоже про них писали в СМИ утром, что задержаны два гражданина расклеивающие листовки ЧВК Вагнер. Неделю местные шляхтичи были в ужасе наблюдая на улицах листки с логотипами ЧВК Вагнер в которых приглашали на работу, обещали прийти в гости и т.д.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:06
    0
    Надеюсь у нас в России найдётся пара другая поляков лля ареста по обвинению в шпионаже.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:26
      +1
      Какого рожна они туда попёрлись?
      Почувствовали себя "людьми мира", вот миром им по фэйсу и прилетело...
  7. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 13:08
    +1
    Вряд ли бы к гражданам, которые расклеивали бы листовки с поддержкой ВСУ, в РФ отнеслись иначе. Только другую статью нашли бы.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:24
      0
      Логично... в чужой монастырь со своим уставом не лезут...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:23
    0
    Судя по всему, польские спецслужбы произвели арест российских граждан, просто осмелившихся открыто высказать в соцсетях свою политическую позицию, отличающуюся от официальной позиции властей этой страны.
    . Какие у них были мотивы, цели, в том, что они написали/сказали, фиг её знает... так то понятно, это не шпиены, просто у них не хватило ума понять, где они находятся, да и вообще, чего они туда попёрлись, чего им там надо было???
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:28
    +1
    не ходите дети в африку гулять ...
    а если серьезно, чего сейчас переться в подобные страны, зная, что могут быть проблемы?
  10. superoper
    superoper Сегодня, 14:10
    0
    Пару польских бизнесменов в Москве крепануть в ответку. Пусть ноют после из Лефортово, чтобы обменялись на наших.