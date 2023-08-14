Польские власти задержали двух граждан России по обвинению в шпионаже

В Польше местной полицией задержаны два гражданина России, которых обвиняют в шпионаже.Как сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминський, ABW (Агентством внутренней безопасности) страны совместно с полицией были выявлены и задержаны двое российских граждан, как утверждается, распространявших в Варшаве некоторые "пропагандистские материалы". Задержанным были предъявлены обвинения в том числе в шпионской деятельности, их арестовали.Судя по всему, польские спецслужбы произвели арест российских граждан, просто осмелившихся открыто высказать в соцсетях свою политическую позицию, отличающуюся от официальной позиции властей этой страны.Польские власти регулярно сообщают о выявленных "российских шпионах". В конце июня текущего года по аналогичному обвинению был задержан российский хоккеист Максим Сергеев, игравший за польскую команду в первой лиге. В июле также сообщалось о задержании гражданина Украины, якобы сотрудничавшего с российской разведкой.Сенат Польши внес в национальное законодательство страны изменения, значительно ужесточающие наказание по обвинениям в шпионаже. Если ранее за участие в сотрудничестве с иностранными разведками согласно польским законам грозило от года до десяти лет лишения свободы, то после внесения соответствующих поправок в законодательство минимальный срок заключения был увеличен до пяти лет, а максимальный — до 30 лет.