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Обанкротившееся немецкое предприятие займется поставками беспилотников LUNA NG для нужд ВСУ

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Обанкротившееся немецкое предприятие займется поставками беспилотников LUNA NG для нужд ВСУ

Под «шумок» масштабных военных поставок на Украину многие страны-«доноры» преследуют прагматичные цели, избавляясь от небоеспособной либо проблемной технике и получая при этом за ее отгрузку финансовую компенсацию. Так, например, обстояло дело при передаче ВСУ самоходок AS-90 Британией и CAESAR 8х8 Данией – оба изделия имеют массу дефектов.


Германия вовсе решила совместить «спасение» незалежной и мощностей по производству БПЛА LUNA. Данные беспилотники выпускались баварской компанией EMT с 2000 года, но она «пошла на дно» после срыва сделки по их покупке Саудовской Аравией – Эр-Рияд посчитал нужным воспользоваться другими предложениями на мировом рынке. В итоге EMT была обанкрочена, а само предприятие отошло к Rheinmetall, который провел ребрендинг изделия, назвав его LUNA NG – «Nächsten Generation», то есть нового поколения.

LUNA NG скоро будет действовать на Украине. Система должна быть готова к поставке в течение 2023 года. Размещенный сейчас заказ стоит небольшую двузначную сумму в миллион евро. Это последнее слово в беспилотной воздушной разведке
- говорится на сайте Rheinmetall.

Разведывательный комплекс LUNA NG включает в себя наземную станцию управления, несколько БПЛА, пусковую катапульту, сети для ловли дронов при посадке, а также оборудование для полевого ремонта. Вся система установлена на грузовике HX со сменным кузовом производства MAN.

LUNA NG могут оставаться в воздухе более 12 часов. Дальность передачи данных составляет 100 км (при установке дополнительного оборудования StaCom – до 300 км), пространственный охват – свыше 30 тыс. кв. км.

Использованы фотографии:
Rheinmetall
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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:06
    +2
    EMT была обанкрочена, а само предприятие отошло к Rheinmetal
    Rheinmetal из кожи вон лезет оказывая помощь Киеву то поставляя свою продукцию, то перекупая у бельгийской фирмы танки для ремонта и последующей передачи ВСУ, теперь БПЛА. Либо правительство Германии осуществляет это прикрываясь Rheinmetal, либо в руководстве концерна все сплошь неонацисты. А скорее и то, и другое.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:28
      0
      И в правительстве Германии и в руководстве Rheinmetal - одни неофашисты. Европеец = фашист.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:40
      0
      Ну и кто им поправит финансовое положение ? это маразм 80 уровня выпускать продукцию зная, что за нее не заплатят, а Украина такой же банкрот.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:11
    +1
    Цитата: rotmistr60
    Либо правительство Германии осуществляет это прикрываясь Rheinmetal, либо в руководстве концерна все сплошь неонацисты. А скорее и то, и другое.

    Это полбеды... smile
    БМВ и Мерседес запретили пользование ПО в России для владельцев автомобилей этих компаний.
    Так прежде чем покупать продукцию с Германии, Франции, США, Британии и т. д. надо помнить о последствиях санкций этих стран.
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 13:35
    +2
    Это еще ничего. Харьковский "Турбоатом",за продукцией которого полмира стояло в очереди не один год.еще лет 10 назад, после визита "Гаранта" стал производить одноразовую посуду.
  4. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:40
    +1
    Цитата: Леха с Андроида.
    Цитата: rotmistr60
    Либо правительство Германии осуществляет это прикрываясь Rheinmetal, либо в руководстве концерна все сплошь неонацисты. А скорее и то, и другое.

    Это полбеды... smile
    БМВ и Мерседес запретили пользование ПО в России для владельцев автомобилей этих компаний.
    Так прежде чем покупать продукцию с Германии, Франции, США, Британии и т. д. надо помнить о последствиях санкций этих стран.
    Да, прислали письмо на эл. почту, что некоторые программные фишки (которыми я и так не пользовался) более недоступны. Пробки в навигации отключились - одно жаль. Теперь Яндекс в помощь.
    А если они решат "окирпичить" машины - то перепрошьем и дальше поедем... Но вот веры немецкому автопрому больше нет. Дорого и с подставой. Хорошо еще, что машинке шесть лет, зависимость от сетевых функций не была столь тотальной.
    Даешь автомобильное импортозамещение! Но настоящее. Я с гордостью буду ездить на КАЧЕСТВЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ автомобиле. А немцы, американцы, корейцы и китайцы - за неимением родного. hi
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:43
    +1
    LUNA NG скоро будет действовать на Украине. Система должна быть готова к поставке в течение 2023 года. Размещенный сейчас заказ стоит небольшую двузначную сумму в миллион евро. Это последнее слово в беспилотной воздушной разведке
    - говорится на сайте Rheinmetall.
    . Просто мишень...
    Впрочем, кого это должно волновать кроме тех, кому за это платить придётся...
    Можно предположить, что заплатит немецкий налогоплательщика.