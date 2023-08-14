Обанкротившееся немецкое предприятие займется поставками беспилотников LUNA NG для нужд ВСУ

Под «шумок» масштабных военных поставок на Украину многие страны-«доноры» преследуют прагматичные цели, избавляясь от небоеспособной либо проблемной технике и получая при этом за ее отгрузку финансовую компенсацию. Так, например, обстояло дело при передаче ВСУ самоходок AS-90 Британией и CAESAR 8х8 Данией – оба изделия имеют массу дефектов.
Германия вовсе решила совместить «спасение» незалежной и мощностей по производству БПЛА LUNA. Данные беспилотники выпускались баварской компанией EMT с 2000 года, но она «пошла на дно» после срыва сделки по их покупке Саудовской Аравией – Эр-Рияд посчитал нужным воспользоваться другими предложениями на мировом рынке. В итоге EMT была обанкрочена, а само предприятие отошло к Rheinmetall, который провел ребрендинг изделия, назвав его LUNA NG – «Nächsten Generation», то есть нового поколения.
LUNA NG скоро будет действовать на Украине. Система должна быть готова к поставке в течение 2023 года. Размещенный сейчас заказ стоит небольшую двузначную сумму в миллион евро. Это последнее слово в беспилотной воздушной разведке
- говорится на сайте Rheinmetall.
Разведывательный комплекс LUNA NG включает в себя наземную станцию управления, несколько БПЛА, пусковую катапульту, сети для ловли дронов при посадке, а также оборудование для полевого ремонта. Вся система установлена на грузовике HX со сменным кузовом производства MAN.
LUNA NG могут оставаться в воздухе более 12 часов. Дальность передачи данных составляет 100 км (при установке дополнительного оборудования StaCom – до 300 км), пространственный охват – свыше 30 тыс. кв. км.