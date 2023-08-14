Global Times: Лидеры ЕС не собираются посещать форум «Один пояс - один путь» в КНР, хотя многих из них просто не приглашали

В конце текущего года Пекин планирует провести третий по счету Форум по международному сотрудничеству «Один пояс – один путь». В 2023-м данной инициативе исполняется уже 10 лет. За это время программа смогла развивающимся странам создать более трех тысяч совместных проектов, на которые было привлечено более триллиона долларов.
В то же время, на Западе пытаются всячески занизить значимость вышеупомянутого проекта и предстоящего форума. В частности, ряд европейских СМИ уже написали, что в этом году форум посетят гораздо меньше участников, чем ожидалось. Более того, на мероприятие якобы не собираются такие лидеры ЕС, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мелони.
В свою очередь, издание Global Times со ссылкой на неназванный источник пишет, что состав участников предстоящего мероприятия тщательно согласовывается исходя из намерений государств в плане сотрудничества. Так, организаторы форума стремятся не к количеству и масштабу, а к качеству и эффективности. В целом, будущая встреча нацелена на укрепление партнерства между развивающимися странами.
Что характерно, в материале от Global Times говорится, что некоторые лидеры из развитых стран приглашение не получат. В том числе и вышеупомянутые политики, которые заявили о нежелании посещать мероприятие.
В китайском издании подобные заявления назвали «некорректными», ведь они и не могли посетить будущий форум, так как их на него просто-напросто не приглашали.