В конце текущего года Пекин планирует провести третий по счету Форум по международному сотрудничеству «Один пояс – один путь». В 2023-м данной инициативе исполняется уже 10 лет. За это время программа смогла развивающимся странам создать более трех тысяч совместных проектов, на которые было привлечено более триллиона долларов.В то же время, на Западе пытаются всячески занизить значимость вышеупомянутого проекта и предстоящего форума. В частности, ряд европейских СМИ уже написали, что в этом году форум посетят гораздо меньше участников, чем ожидалось. Более того, на мероприятие якобы не собираются такие лидеры ЕС, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мелони.В свою очередь, издание Global Times со ссылкой на неназванный источник пишет, что состав участников предстоящего мероприятия тщательно согласовывается исходя из намерений государств в плане сотрудничества. Так, организаторы форума стремятся не к количеству и масштабу, а к качеству и эффективности. В целом, будущая встреча нацелена на укрепление партнерства между развивающимися странами.Что характерно, в материале от Global Times говорится, что некоторые лидеры из развитых стран приглашение не получат. В том числе и вышеупомянутые политики, которые заявили о нежелании посещать мероприятие.В китайском издании подобные заявления назвали «некорректными», ведь они и не могли посетить будущий форум, так как их на него просто-напросто не приглашали.