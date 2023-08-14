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Global Times: Лидеры ЕС не собираются посещать форум «Один пояс - один путь» в КНР, хотя многих из них просто не приглашали

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Global Times: Лидеры ЕС не собираются посещать форум «Один пояс - один путь» в КНР, хотя многих из них просто не приглашали

В конце текущего года Пекин планирует провести третий по счету Форум по международному сотрудничеству «Один пояс – один путь». В 2023-м данной инициативе исполняется уже 10 лет. За это время программа смогла развивающимся странам создать более трех тысяч совместных проектов, на которые было привлечено более триллиона долларов.


В то же время, на Западе пытаются всячески занизить значимость вышеупомянутого проекта и предстоящего форума. В частности, ряд европейских СМИ уже написали, что в этом году форум посетят гораздо меньше участников, чем ожидалось. Более того, на мероприятие якобы не собираются такие лидеры ЕС, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мелони.

В свою очередь, издание Global Times со ссылкой на неназванный источник пишет, что состав участников предстоящего мероприятия тщательно согласовывается исходя из намерений государств в плане сотрудничества. Так, организаторы форума стремятся не к количеству и масштабу, а к качеству и эффективности. В целом, будущая встреча нацелена на укрепление партнерства между развивающимися странами.

Что характерно, в материале от Global Times говорится, что некоторые лидеры из развитых стран приглашение не получат. В том числе и вышеупомянутые политики, которые заявили о нежелании посещать мероприятие.

В китайском издании подобные заявления назвали «некорректными», ведь они и не могли посетить будущий форум, так как их на него просто-напросто не приглашали.
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15 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 13:05
    +3
    А зачем приглашать "недоразвитых" лидеров развитых стран? А в каком направлении они развиты - по одной франции и германии видно
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:30
      +1
      Этого Макарона уже отовсюду гонят ссаными тряпками.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:52
        0
        Лидеры ЕС не собираются посещать форум «Один пояс - один путь» в КНР, хотя многих из них просто не приглашали

        Молодцы китайцы - умеют западным лидерам по самолюбию хорошо вдарить!

        И всё из-за того, что руководство СУВЕРЕННОЙ страны у себя в КНР продажных китайских олигархов, если таковые оказываются, либо не держит, либо держит в большой строгости и на Запад их с ворованными у страны капиталами из КНП никак не выпускает, а если что не так, то и всё их богатство для КНР НАЦИОНАЛИЗУРУЕТ!

        Поэтому руководство СУВЕРЕННОГО Китая и может решительным образом и Макрона и Шольца послать от себя в эротическое путшествие подальше!
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 14:11
          0
          Цитата: Татьяна
          И всё из-за того, что руководство СУВЕРЕННОЙ страны у себя в КНР продажных китайских олигархов, если таковые оказываются, либо не держит, либо держит в большой строгости и на Запад их с ворованными у страны капиталами из КНП никак не выпускает, а если что не так, то и всё их богатство для КНР НАЦИОНАЛИЗУРУЕТ!

          Прежде чем писать ЖИРНЫМИ буквами - почитайте про "Небесную сеть" китайскую....
          1.2% ( одну целую две десятых процента!!!) из наворованного и вывезенного за границы Китая смогли вернуть китайские спецслужбы за последние 10 лет....а 98.8%- не смогли..
          А еще оглянитесь вокруг себя и поищите вещи не "Майд ин Чайна" а "Майд ин PRC". И когда не найдете таковых вокруг себя то вы узнаете страшную вещь что все "Чайна" - это частник- капиталист, а все "PRC"- это государственные заводы.Но в быту одна голимая Чайна...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:06
    +1
    Лидеры ЕС не собираются посещать форум «Один пояс - один путь» в КНР, хотя многих из них просто не приглашали

    В гробу я всех этих лидеров ЕС видал...в белых тапочках.
    Там где они появляются у людей проблемы начинаются.
  3. hohohol
    hohohol Сегодня, 13:08
    +2
    на мероприятие якобы не собираются такие лидеры ЕС, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мелони.......что некоторые лидеры из развитых стран приглашение не получат. В том числе и вышеупомянутые политики, которые заявили о нежелании посещать мероприятие.....В китайском издании подобные заявления назвали «некорректными»

    Да какое там некорректное, главное первым пёрнуть - мы же короли!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:10
    +2
    на мероприятие якобы не собираются такие лидеры ЕС, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мелони
    Показательная троица. Зная, что не пригласят и для сохранения "лица" необходимо первыми заявить, что не собираются на форум в Китай по своим соображениям.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:13
    +3
    Вас не звали, а вы приперлись - вот это будет настоящая хохма. Макарон там еще на саммит БРИКС собирается?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:19
      +2
      Цитата: Uprun
      Вас не звали, а вы приперлись - вот это будет настоящая хохма. Макарон там еще на саммит БРИКС собирается?

      "Непрошенный гость, хуже Макрона !"
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:18
    0
    В китайском издании подобные заявления назвали «некорректными», ведь они и не могли посетить будущий форум, так как их на него просто-напросто не приглашали.

    "Мы вас то и не приглашали, и не поймем, чего вы у нас забыли !"
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 13:29
      0
      Тут лучше вспомнить мем про попа в доме (вернее отшельник он, Тарасов фамилия емнип)
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:30
    +1
    А что, гейропейских стоит отнести к развивающиеся странам???
    Хотелось бы увидеть, понять, где у них развитие и какое???
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:46
    0
    У Европы один путь - в США, и один пояс, который Штаты всё сильнее затягивают.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      и один пояс, который Штаты всё сильнее затягивают.

      вообще-то это называется ошейник feel
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:49
    0
    интересно читать эту инфу в разных источниках, хоть она уже и устарела
    европейцы пишут, что они не поедут, китайцы что европейцев не позвали