Командующий ОС ВСУ Наев признал сложность поражения российских дронов-камикадзе типа «Герань»

(...) Сложность поражения заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически и определить направление их полета в ночное время довольно сложно

В Киеве признали, что сбивать российские дроны -камикадзе типа "Герань" над украинской столицей очень сложно, поскольку невозможно определить маршрут их полета. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.Российские военные снова изменили тактику применения дронов-камикадзе типа "Герань", которые на Украине упорно называют иранскими "Шахедами". По словам Наева, дроны очень тяжело обнаруживаются, поскольку постоянно меняют маршруты, при полетах используют рельеф местности, в ночное время визуально не наблюдаются. Единственное, по чему их можно обнаружить - это звук двигателя.- заявил Наев добавив, что уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздухе очень трудно.А вот официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат так не считает, по его словам, украинская ПВО сбивает все, что летает, а российские "Герани" так вообще пачками кладет. На днях он заявил, что с начала спецоперации украинскими зенитными комплексами сбито одиннадцать гиперзвуковых ракет "Кинжал" и сколько-то там баллистических ракет ОТРК "Искандер", хотя еще месяц назад клялся и божился, что у Украины нет зенитных комплексов, способных перехватывать баллистические ракеты.А про гиперзвуковые вообще можно не говорить, единственная система, которая, как заявляется, это может делать, находится в разработке в Израиле. Как говорил Шойгу: "Мы не запускаем столько ракет, сколько сбивает Украина".