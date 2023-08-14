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Командующий ОС ВСУ Наев признал сложность поражения российских дронов-камикадзе типа «Герань»

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Командующий ОС ВСУ Наев признал сложность поражения российских дронов-камикадзе типа «Герань»

В Киеве признали, что сбивать российские дроны-камикадзе типа "Герань" над украинской столицей очень сложно, поскольку невозможно определить маршрут их полета. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.


Российские военные снова изменили тактику применения дронов-камикадзе типа "Герань", которые на Украине упорно называют иранскими "Шахедами". По словам Наева, дроны очень тяжело обнаруживаются, поскольку постоянно меняют маршруты, при полетах используют рельеф местности, в ночное время визуально не наблюдаются. Единственное, по чему их можно обнаружить - это звук двигателя.

(...) Сложность поражения заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически и определить направление их полета в ночное время довольно сложно

- заявил Наев добавив, что уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздухе очень трудно.

А вот официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат так не считает, по его словам, украинская ПВО сбивает все, что летает, а российские "Герани" так вообще пачками кладет. На днях он заявил, что с начала спецоперации украинскими зенитными комплексами сбито одиннадцать гиперзвуковых ракет "Кинжал" и сколько-то там баллистических ракет ОТРК "Искандер", хотя еще месяц назад клялся и божился, что у Украины нет зенитных комплексов, способных перехватывать баллистические ракеты.

А про гиперзвуковые вообще можно не говорить, единственная система, которая, как заявляется, это может делать, находится в разработке в Израиле. Как говорил Шойгу: "Мы не запускаем столько ракет, сколько сбивает Украина".
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18 комментариев
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 13:13
    -5
    Нет никакого противоречия.
    Если угадать маршрут дрона-камикадзе и на его пути поставить простую зенитную установку - будет сбит.
    Если маршрут не предугадали - дрон пролетит на свою цель.
    Это относится и к украинским, и к российским дронам этого типа.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:28
      +2
      "Мы не запускаем столько ракет, сколько сбивает Украина".
      ВСУ сбивает даже больше ! lol
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:39
      0
      Вояка,маршрут легко изменить в полёте,как и скорость полёта,высоту полёта...Так что тут слово "угадывать " не подходит,маршрут нужно уметь вычислить и то получится очень даже примерный результат...
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:42
      +2
      На Украине запретили мопеды, они сводят с ума местное ПВО, их звук моторов один в один как у "герани"
    4. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 13:57
      0
      Всё верно, но есть одно НО - как угадать маршрут дрона??? Угадать его можно только в конечной точке, в непосредственной близости от предполагаемого объекта атаки. Но там уже можно и не успеть сбить (атаковать может с любого направления), или "недосбить", когда поражённый дрон всё равно долетит до цели.
  2. АГ-76
    АГ-76 Сегодня, 13:25
    +1
    А как же "сбито 100 из 100" ?
    Выходит, говеные Пэдриоты и Ириски ни на что неспособны?
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 13:40
      0
      Когда уркошумерское "Радио тысячи холмов" говорит, что ПВО отработало на 100%, просто имеется в виду, что все выпущенные им ракеты куда-то попали! laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    +1
    Командующий ВСУ со скрипом, но вынужден признать сложности по борьбе с "Геранью", а вот Игнат продолжает усердно выполнять свои служебные обязанности - врать, врать и врать населению о безграничных возможностях украинской ПВО.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:25
    +2
    Вчера британские спецы подключали в Одессе комплекс Patriot к питанию, рассчитывая поставить на дежурство сегодня или завтра. Работала на оборону только одна РЛС. Теперь ни Патриота, ни РЛС, ни британских спецов. Про это ничего не хочет Игнат рассказать ? Или про батарею ЗРК "Патриот", ушатаную "кинжалами" в Жулянах тремя днями ранее? wink
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Теперь ни Патриота, ни РЛС, ни британских спецов.

      Не всё так просто. Батарея Патриот = машина управления+локатор+ 4...8 пусковых. Всё это разнесено на приличное расстояние. Что именно поражено, какие машины и сколько - в тумане войны.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:27
    0
    Переводим с украинског- русского на чисто Русский.НАТО не имеет возможностей к 100 % уничтожению Гераней, если они прорвутся к любому западному мегаполису.У русских это несколько лучше получается.Они пока имеют только имедживые последствия.
  6. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 13:32
    +3
    Как так?! Кинжалы сбивают, а мопед не могут what
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:35
    +1
    В Киеве признали, что сбивать российские дроны-камикадзе типа "Герань" над украинской столицей очень сложно, поскольку невозможно определить маршрут их полета. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
    . Постойте, постойте, недавно наглы писали, что кукуевские "создали" самую лучшую ПВО.... в мире, по крайне мере в окрестностях кукуев???
    Это что ж получается, наглы ВРАЛИ?!
  8. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 13:36
    0
    Ну вот, трудно сбивать "Герани"! А то всё "Шахеды" да "Шахеды"! laughing
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:39
    -1
    Интересно, а мы такие сбивать можем? Ну или учимся хотя бы, если не можем
  10. vladcub
    vladcub Сегодня, 13:43
    0
    " сколько сбивает Украина" завсегда так. Закон пропаганды.. :"семерых одним махом"
  11. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:48
    0
    Да, " маршрут полёта неизвестен".
    Как всегда русские нарушают "порядок, основанный на правилах". Украина должна срочно обратиться ко всему западному, прогрессивному миру с требованием, чтобы они надавили на Россию.
    Русские должны перед пусками опубликовывать маршрут и высоты полёта беспилотников и ракет. Вот тогда украинская ПВО будет работать так, как её рекламировали, на 100%. Может быть...
  12. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 13:54
    0
    сбито одиннадцать гиперзвуковых ракет "Кинжал" и сколько-то там баллистических ракет ОТРК "Искандер"

    "Куртка замшевая...три" (с)