Российские дипломаты покинули территорию Молдавии спецбортом после принятия властями РМ решения об их высылке

Вылетели 45 работников посольства, но за счёт членов их семей, эта цифра составляет примерно 70 человек. Прошло всё в штатном режиме. Молдавская сторона оказала должное содействие

Группа российских дипломатов и технических работников посольства РФ в РМ в количестве 45 человек (вместе с семьями – 70) сегодня вылетела из Кишинёва спецрейсом. Вылет был осуществлён из международного аэропорта молдавской столицы на борту Ту-214 специального лётного отряда «Россия».– сообщил один из представителей дипмиссии.Проводить дипломатов из России пришли представители общественных организаций.Кстати говоря, решение об организации спецрейса было принято ввиду отсутствия авиасообщения между Москвой и Кишинёвом.Напомним, что ранее посол нашей страны в Кишинёве Олег Васнецов высказался о решении МИД республики выслать сотрудников российского дипломатического представительства, назвав его безосновательным. Поводом для подобных действий со стороны руководства Молдавии послужили несколько публикаций, распространившихся в СМИ и соцсетях по итогам якобы журналистского расследования, в котором авторы «выразили тревогу» по поводу большого количества неких спутниковых антенн на здании посольства (а их журналисты насчитали аж целых 28). Согласно их версии, дипломаты, таким образом, якобы пытались осуществлять шпионскую деятельность в отношении властей страны. Официальный Кишинёв, в свойственной ему манере, как всегда не предоставил каких-либо доказательств этого, равно как и всем своим беспочвенным обвинениям, выдвигаемым ранее в адрес Москвы по поводу её «вмешательства» во внутренние дела Молдовы. Причём многочисленные антенны на посольствах США, Британии и целого ряда других стран Запада молдавские власти почему-то не волнуют.О том, что решение руководства Молдавии сократить численность российских дипломатов с целью выслужиться перед Западом направлено против интересов её граждан, ранее высказался и экс-президент республики Игорь Додон.МИД России же, в свою очередь, вынужден будет ответить зеркальными мерами, о чём уже сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.