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Российские дипломаты покинули территорию Молдавии спецбортом после принятия властями РМ решения об их высылке

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Российские дипломаты покинули территорию Молдавии спецбортом после принятия властями РМ решения об их высылке

Группа российских дипломатов и технических работников посольства РФ в РМ в количестве 45 человек (вместе с семьями – 70) сегодня вылетела из Кишинёва спецрейсом. Вылет был осуществлён из международного аэропорта молдавской столицы на борту Ту-214 специального лётного отряда «Россия».


Вылетели 45 работников посольства, но за счёт членов их семей, эта цифра составляет примерно 70 человек. Прошло всё в штатном режиме. Молдавская сторона оказала должное содействие

– сообщил один из представителей дипмиссии.

Проводить дипломатов из России пришли представители общественных организаций.

Кстати говоря, решение об организации спецрейса было принято ввиду отсутствия авиасообщения между Москвой и Кишинёвом.

Напомним, что ранее посол нашей страны в Кишинёве Олег Васнецов высказался о решении МИД республики выслать сотрудников российского дипломатического представительства, назвав его безосновательным. Поводом для подобных действий со стороны руководства Молдавии послужили несколько публикаций, распространившихся в СМИ и соцсетях по итогам якобы журналистского расследования, в котором авторы «выразили тревогу» по поводу большого количества неких спутниковых антенн на здании посольства (а их журналисты насчитали аж целых 28). Согласно их версии, дипломаты, таким образом, якобы пытались осуществлять шпионскую деятельность в отношении властей страны. Официальный Кишинёв, в свойственной ему манере, как всегда не предоставил каких-либо доказательств этого, равно как и всем своим беспочвенным обвинениям, выдвигаемым ранее в адрес Москвы по поводу её «вмешательства» во внутренние дела Молдовы. Причём многочисленные антенны на посольствах США, Британии и целого ряда других стран Запада молдавские власти почему-то не волнуют.

О том, что решение руководства Молдавии сократить численность российских дипломатов с целью выслужиться перед Западом направлено против интересов её граждан, ранее высказался и экс-президент республики Игорь Додон.

МИД России же, в свою очередь, вынужден будет ответить зеркальными мерами, о чём уже сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Использованы фотографии:
Официальная страница посольства Российской Федерации в Республике Молдова
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24 комментария
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  1. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 14:44
    +3
    Ведьму Санду на кол осиновый и потом на костре сжечь как и полагается для нечистой силы!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:51
      +6
      VLAD-96 hi, за полтора года С. В. О. не посаженно на кол не одно лицо которое нашу страну поливало грязью и ещё кое чем(те кто на Л. Б. С. не в счёт) Зеленский и его компания бодричком, их пропагандисты цветут и пахнут, а вы предлагаете Санду мстить? Она всего лишь ОДНА из МНОГИХ. Не догадываетесь почему Молдова страх потеряла?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:30
        0
        Эту Сайю Манду не очень то и жалуют в Молдавии. Как бы она свою жизнь не закончила, как Чаушеску. am
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 15:29
      +1
      Санду на кол осиновый

      Что сказать, румын он и в молдавии румын, ещё одни, всякие румыны с молдованами, получившие государственность от России, стараются укусить своего создателя...
      Да, сколько ошибок Россия совершила в прошлом, создавая разные недостраны на своих территориях..
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 15:48
        +1
        Цитата: Ильнур
        Что сказать, румын он и в молдавии румын, ещё одни, всякие румыны с молдованами, получившие государственность от России, стараются укусить своего создателя...

        В своё время дочку ихнего господаря, не раз кидавшего нас с военной помощью, взяли в Кремль, в жены наследнику. Та замутила заговор, траванула княжича и решила то же провернуть с папаней, дабы самой править... Нельзя их в дом пускать, руку дающую они обычно стараются оторвать...
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 15:51
      0
      Я Илья Муромец,богатырь,родом из Мурома.
      ...
      Я Нику Попеску,дипломат.А откуда-не скажу...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:45
    +2
    Да уж, даже и не знаю как тут культурнее высказаться, ВОТ ВЕДЬ НЕЗАДАЧА ТА КАКАЯ)))
    1. Grossvater
      Grossvater Сегодня, 14:51
      0
      Да, к великому сожалению, правила этого ВО не позволяют!
  3. Ясная
    Ясная Сегодня, 14:45
    +6
    Мир поляризируется всё больше и больше. Либо ты по ту сторону, либо по другую.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 14:50
      +1
      Цитата: Ясная
      Мир поляризируется всё больше и больше. Либо ты по ту сторону, либо по другую.
      Нельзя не аплодировать амерам: пока Россия была занята они мягко нагибали всех, до кого смогли дотянуться. То что молдова об этом пожалеет и очень быстро - никаких сомнений нет.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 15:07
        +4
        Ошибаетесь. Молдове особо,жалеть,неочем. Они проголосовали за Санду,но это их личное дело. Прийдет новый глава Молдовы, " слезно" попросит наше правильство простить их и наши снова их,простят- откроют границы для товаров и граждан. И молдаване только посмеиваться будут над добротой и наивностью России.
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 15:33
          +1
          Конечно это их личное дело, но хочу надеяться что руководство РФ тоже уроки выучило и проявит здоровый прагматизм, когда
          Цитата: Андрей Николаевич
          Прийдет новый глава Молдовы, " слезно" попросит наше правильство простить их
          , тем более что предложить молдове кроме самой себя и нечего
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:03
      -1
      Нет.Подавляющее большинство стран просто отошло в сторону и смотрит..Чья возьмет..
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 15:51
      0
      Цитата: Ясная
      Мир поляризируется всё больше и больше. Либо ты по ту сторону, либо по другую.

      Так было всегда. Либо ты либо тебя.Если страна - ботан то её ничто не спасёт, тем более если у неё есть какие либо ресурсы. Однажды её придушат таки в порыве великой дружбы...
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:49
    +1
    Вот же случай! Еще и перед Молдавией оправдываться за 28 антенн на крыше?
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:55
    +3
    МИД России же, в свою очередь, вынужден будет ответить зеркальными мерами, о чём уже сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Зачем РФ вообще дип.отношения с этими полурумынами? Тем более есть ПМР, с территории которой можно вести все необходимые деловые и "прочие" контакты.
    К сожалению МИД РФ со времен троцкиста М.Литвинова (Меера-Геноха Моисеевича Валлаха) занимается только предательством интересов страны. За единственным исключением - А.А.Громыко. Да и тот испортил свою работу тем, что смог протолкнуть в министры иностранных дел мужа своей внучки А.Козырева, прозванного в отличие от самого Громыко, "Мистер ДА", который продал и предал вообще все.
    И это не считая дурака Б.Панкина.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:03
    +1
    Доигрались. Надо было больше нянькаться с Додоном,который как и Янукович, в свой стране был политический труп и пустое место. Полная неспособность нашей дипломатии в подборе кадров,во внешней политике. Теперь,пожинаем плоды....
  7. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:04
    +3
    «Европа нас ненавидит — вся Европа без исключения; мы одни— и должны остаться одни» (с) Тургенев, 1876 г.
  8. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 15:08
    +1
    Решение очень просто находится.
    Все молдавские работники обьявляются вне закона на территории России.
    И вместе с дипломатами Молдавии строем через границу Белоруссии выводятся на территории Молдавии через Украину.
    Либо баржами и сухогрузами через границу Румынии.
    Быстро без зароботков в России придут в чувство и Санду тоже.
    Порядок будет и в самой стране Молдавия и в Румынии.
    Быстро присоединят Румынию к Молдове.
    И вместо румынского-введут Мллдавский язык на территории обоих стран.
    Заменят власть и правительства.
    И будем жить дальше и дружить нормально
    1. Владимир Нижегородский
      Владимир Нижегородский Сегодня, 15:15
      0
      Ихние рабочие на территории России больше всего знают о дружбе и сотрудничестве.
      А правительство Молдавии и Румынии марионетки Запада и живут на их подачки
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:30
    +1
    Не понятно почему там наши дипломаты живут с семьями. Может там работать вахтовым методом. Всё равно от них там толку нет. А семьи живут в окружении ненависти. Детей жалко. soldier
  10. Dave36
    Dave36 Сегодня, 15:43
    +1
    Да все нормально, зачем в маленькой Молдавии столько дипломатов? Домой, все домой.
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 15:43
    +2
    А на какой, простите, ... нам целое посольство у цыган?! Не слишком ли жирно для табора?! В Румынии есть посол - вот он пусть и представляет наши интересы, хотя, из стран НАТО пора бы уже отозвать послов, для консультаций...
  12. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 15:47
    0
    выкинуть всех молдовашек, к псам обратно в их страну-хутор!