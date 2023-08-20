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Французские репортёры пишут, что Макрон «потопил» Францию

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Французские репортёры пишут, что Макрон «потопил» Францию

Президент Франции отдохнул в Фор-де-Брегансон, привилегированном местечке на побережье Средиземного моря. Стоит отметить, что Макрону на отдыхе есть о чём поразмышлять, принимая во внимание события последних нескольких месяцев.


Все началось с волны протестов в пригородах Парижа. Затем произошел государственный переворот в Нигере, свергнувший президента Мохамеда Базума, главного союзника Парижа в Сахеле.

К этим двум плохим для Макрона новостям добавляется еще одна причина для беспокойства руководства Франции: отсутствие консенсуса по миграционной политике и в целом неспособность Макрона договориться с республиканцами, единственными, кто может гарантировать стабильность в законодательный орган, в котором сторонники президента имеют лишь относительное большинство - в Национальной ассамблее.

Три заявленные проблемы в некотором роде взаимосвязаны. Общим знаменателем является внутренняя безопасность, частично зависящая от внешней безопасности, в стране с большой социальной напряженностью, разногласиями и крайне правыми, чью способность победить на выборах больше никто не отрицает.

Переворот в Нигере, когда протестующие сожгли французские флаги и вместо них вывесили флаги российские, был унижением для Елисейского дворца. Он визуализировал провал десятилетней политической деятельности Франции в Сахеле и высокую цену колониального наследия. Дестабилизация в этом регионе мира повышает риск еще большей неконтролируемой иммиграции в Европу. Об этом говорят сами французские аналитики.

Президент Франции хотел бы провести реформу, состоящую из политики кнута и пряника, жесткости и, в то же время, гибкости. Она будет включать более строгий пограничный контроль, решительные и быстрые меры по депортации, но в то же время возможность легализации на условной и постепенной основе незаконных иностранцев, которые могут работать в секторах с острой нехваткой рабочей силы, таких как строительство, сельскохозяйственная отрасль и ресторанный бизнес, среди прочего.

Республиканцы, которые теперь контролируются правыми, даже слышать не хотят о регуляризации, потому что, по их мнению, что она имеет эффект домино, поскольку она откроет дверь для массовой легализации незарегистрированных лиц, и пример этот будет распространяться на новые и новые миллионы нелегалов.

Макрон также страдает от серьезных преследований со стороны журналистов, даже в исторически авторитетных СМИ, таких как еженедельник Le Point, которые обвиняют его в том, что он «потопил» Францию. Этот термин активно используется французскими репортерами, особенно в последнее время.
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15 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:52
    +1
    Президент Франции отдохнул в Фор-де-Брегансон
    Самое время отдыхать когда в стране напряженка, из Мали выгнали, из Нигера гонят... А ему по барабану, т.к. на второй срок не собирается зная, что не выберут.
    Макрон также страдает от серьезных преследований со стороны журналистов
    Пусть радуется, что пока только журналисты преследуют, а не революционеры-народники с пистолетами за пазухой и бомбой под мышкой.
    «Бедный Йорик! Я знал его, Горацио…»
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:58
      0
      Зачем его устранять физически? Тухлыми яйцами и помидорами закидают - это и будет его "казнь" как политика. Досидит свой срок и будет забыт. Хотя наверно будет вылазить как все экс- .... чтобы напоминать о себе любимом фееречной аналитикой и высказываниями.

      зы Морду вроде ему же уже били на камеру? Не ?
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 09:07
        0
        Зачем его устранять физически?
        А я разве о физическом устранении? Это образно для придания понимания бренности бытия. Поэтому и Йорика вспомнил.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 09:46
          0
          Макрон вообще ЕДИНСТВЕННЫЙ президент в мире, который честно и прямо перед телекамерами заявил, что ему плевать на избирателей, поскольку второй раз избираться не собирается.
          А на счёт "потопил" Францию - Франция "открыла кингстоны" в тот момент, когда решила стать слугой англосаксов. Макрон просто неизбежный результат того решения. Следующий президент будет хуже, и Макрона будут вспоминать с ностальгией.
      2. Mister X
        Mister X Сегодня, 09:13
        0
        Цитата: Nexcom
        Досидит свой срок и будет забыт

        Досидит ли - вот вопрос.
        Или повторит подвиг Лизаветы с трассы

        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:21
          0
          Я уж и забыл про неё....
          Думаю что её подвиг "премьерства" вряд ли повторит. Макрон - точно не повторит, он давно на должности.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:22
      0
      -протестующие сожгли французские флаги и вместо них вывесили флаги российские,
      Макрон объявил РФ жесткую санкцию:"Я перестану звонить Путину"...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:25
        0
        Лично перегрызёт телефонный кабель зубами? lol
  2. Комментарий был удален.
  3. Cannon
    Cannon Сегодня, 09:01
    +1
    Переворот в Нигере, когда протестующие сожгли французские флаги и вместо них вывесили флаги российские, был унижением для Елисейского дворца++++++Не нужно говорить "ГОП" и верить никому не надо, а уж пшеницу раздавать даром и подавно. Кому-то не достаточно списанных африканских долгов? ....."Назначенный мятежниками премьер Али Махаман Ламин Зейн утверждает в интервью The New York Times. Он «не видел никаких намерений» военных Нигера сотрудничать с Россией или ЧВК «Вагнер». «Не подталкиваете нигерцев к партнерам, которых вы не хотите видеть здесь», — сказал премьер.

    Зейн обвинил французских чиновников в снисходительности, однако хочет, чтобы Франция осталась в Нигере. «Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали», — объяснил он.""
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:02
    +1
    Потопил Микрон не только Францию, но и все свои колонии в Африке, да и не только свои колонии.
    Спасибо таким идиотам как он и им подобным.
    Ждём остальных таких горе правителей.
    Чтобы всё было хорошо на стороне стран которые были ими ограблены.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:05
      +1
      Отбашляет правительству в колонии - и снова может дружба начатся. В Африке подношения страсть как любят. Особенно в валютных счетах Европейских и Швейцарских банков.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:05
    +1
    Не всё так и плохо у Макрона пусть не прибедняется.Ни чего он из Африки не потеряет.Всё будет он получать за евро,но чуть подороже может в разы.Плохо будет , если придётся покупать всё за дензнаки на которых будет улыбающийся Пригожин .Одна "Пригожинка ",а курс он сам нарисует. bullyПроблема Макрона украинские беженцы на средиземноморских пляжах- раздражают .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:24
      +1
      Чем больше захистников на пляжах за границей - тем их меньше в ВСУ.
      Так что это нам выгодно.
      Заоодно и пусть высасывают средства на свое содержание за границей, мозги им там компостируют, приворовывают в магазах и прочае.... Как говорится - не мы расскажем, они сами покажут кто они на самом деле. Какие они на самом деле эуропэйцы....
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:31
        0
        Nexcom.Захистники лежащие на пляжах Франции и на Украине бы лежали на пляжах,но им там не комфортно ,шлындрают по пляжу всякие - вместо того что бы на передовой воевать. hi
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:47
    0
    Мне как-то плевать с высокой колокольни на этого лягушатника и его проблемы!