Французские репортёры пишут, что Макрон «потопил» Францию

Президент Франции отдохнул в Фор-де-Брегансон, привилегированном местечке на побережье Средиземного моря. Стоит отметить, что Макрону на отдыхе есть о чём поразмышлять, принимая во внимание события последних нескольких месяцев.
Все началось с волны протестов в пригородах Парижа. Затем произошел государственный переворот в Нигере, свергнувший президента Мохамеда Базума, главного союзника Парижа в Сахеле.
К этим двум плохим для Макрона новостям добавляется еще одна причина для беспокойства руководства Франции: отсутствие консенсуса по миграционной политике и в целом неспособность Макрона договориться с республиканцами, единственными, кто может гарантировать стабильность в законодательный орган, в котором сторонники президента имеют лишь относительное большинство - в Национальной ассамблее.
Три заявленные проблемы в некотором роде взаимосвязаны. Общим знаменателем является внутренняя безопасность, частично зависящая от внешней безопасности, в стране с большой социальной напряженностью, разногласиями и крайне правыми, чью способность победить на выборах больше никто не отрицает.
Переворот в Нигере, когда протестующие сожгли французские флаги и вместо них вывесили флаги российские, был унижением для Елисейского дворца. Он визуализировал провал десятилетней политической деятельности Франции в Сахеле и высокую цену колониального наследия. Дестабилизация в этом регионе мира повышает риск еще большей неконтролируемой иммиграции в Европу. Об этом говорят сами французские аналитики.
Президент Франции хотел бы провести реформу, состоящую из политики кнута и пряника, жесткости и, в то же время, гибкости. Она будет включать более строгий пограничный контроль, решительные и быстрые меры по депортации, но в то же время возможность легализации на условной и постепенной основе незаконных иностранцев, которые могут работать в секторах с острой нехваткой рабочей силы, таких как строительство, сельскохозяйственная отрасль и ресторанный бизнес, среди прочего.
Республиканцы, которые теперь контролируются правыми, даже слышать не хотят о регуляризации, потому что, по их мнению, что она имеет эффект домино, поскольку она откроет дверь для массовой легализации незарегистрированных лиц, и пример этот будет распространяться на новые и новые миллионы нелегалов.
Макрон также страдает от серьезных преследований со стороны журналистов, даже в исторически авторитетных СМИ, таких как еженедельник Le Point, которые обвиняют его в том, что он «потопил» Францию. Этот термин активно используется французскими репортерами, особенно в последнее время.