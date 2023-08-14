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Российские разведчики в ходе контратаки захватили позиции ВСУ севернее села Работино

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Российские разведчики в ходе контратаки захватили позиции ВСУ севернее села Работино

Бойцы подразделений разведки российской армии в результате успешной контратаки выбили боевиков киевского режима с занимаемых ими позиций в районе села Работино в Запорожской области.


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, российские разведчики сумели застать врасплох противника, проведя контратаку в районе села Работино на ореховском участке фронта. В результате штурма украинские боевики, понеся значительные потери, были вынуждены оставить оборудованные укрепления. Также сообщается, что часть оборонявшихся сдались в плен.



Накануне сообщалось об отбитой атаке, предпринятой ВСУ в направлении Работино. По озвученным Роговым данным, украинские боевики в общей сложности задействовали для атаки до 70-80 военнослужащих, а также несколько единиц тяжелой бронетехники.

Также сообщается, что фронтовой авиацией ВС РФ была нанесена серия авиаударов 500-килограммовыми бомбами ФАБ-500 по местам скопления живой силы и военной техники, а также по складам боеприпасов украинской армии в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в районе Орехова в Запорожской области.

В районе села Работино продолжаются ожесточенные бои. Подразделения российской армии успешно отражают атаки украинских боевиков. Противник активно использует кассетные и химические боеприпасы, ведет огонь из танков, ствольной артиллерии и минометов. Российская артиллерия на этом направлении успешно сжигает военную технику противника, ВСУ также несут значительные потери в живой силе.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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7 комментариев
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 14:55
    -1
    Противник активно использует кассетные и химические боеприпасы, ведет огонь из танков, ствольной артиллерии и минометов.

    Может кто в курсе наши ВС РФ как было заявлено ранее в ответку используют кассетные боеприпасы? Уж очень хотелось бы что да используют.
    1. Shumi2010
      Shumi2010 Сегодня, 15:21
      0
      у какогото военкора проскакивало, что тоже пуляют. офиц подтверждения не было
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:58
    +10
    "Каша" там сейчас происходит, и кровушка льется как не при памяти и не видно пока ни конца ни края. Печально это, не думал что увижу своими глазами что Украина и Россия будут рвать друг друга с таким остервинением, и каждый будет думать что правда на его стороне, вот ведь жизнь как повернулась.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:38
      +2
      Цитата: Ропот 55
      "Каша" там сейчас происходит, и кровушка льется как не при памяти и не видно пока ни конца ни края. Печально это, не думал что увижу своими глазами что Украина и Россия будут рвать друг друга с таким остервинением, и каждый будет думать что правда на его стороне, вот ведь жизнь как повернулась.

      Правда у каждого своя. А вот свастика, волчий крюк и зиги - точно только у фашистов. Украинцы предали своих дедов, воевавших против фашизма.
      Наказания без вины не бывает. (С) Глеб Жеглов.
      Все украинцы виновны в предательстве своих предков, в снисходительности к бандеровцам и неонацистам, в хатаскрайности и т.д. И они ответят по полной за свои вины. Мне их ни чуть не жаль.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:11
    +5
    Вчера тут половина форума переживала за это Работино. Я сразу сказал, что провальная тактика хохла результата не даст! Они даже не могут перестроиться, кидают своих солдат на убой... Нашим парням тоже тяжело, но правда все равно на нашей стороне.
    1. Alex100
      Alex100 Сегодня, 15:30
      +3
      "...провальная тактика хохла результата не даст! Они даже не могут перестроиться". Они перестроились- перед штурмом мощная артподготовка, а затем штурм. Об этом неоднократно пишут журналисты с мест. И снарядов у них достаточно. С этой тактикой они вышли на северные подступы Работино и буквально сравняли с землей Урожайное. Наши откатились на южные окраины. Также их арта постоянно бьет по нашему левому берегу на Днепре и не дает ликвидировать 2 плацдарма.
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 15:54
    0
    Получается что против ВСУшной тактики просачивания малыми группами , кассетные боеприпасы были бы наиболее эффективным средством. Надеюсь , что в их применении /непоременнии нет никаких политических политесов .