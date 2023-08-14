Российские разведчики в ходе контратаки захватили позиции ВСУ севернее села Работино

Бойцы подразделений разведки российской армии в результате успешной контратаки выбили боевиков киевского режима с занимаемых ими позиций в районе села Работино в Запорожской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, российские разведчики сумели застать врасплох противника, проведя контратаку в районе села Работино на ореховском участке фронта. В результате штурма украинские боевики, понеся значительные потери, были вынуждены оставить оборудованные укрепления. Также сообщается, что часть оборонявшихся сдались в плен.
Накануне сообщалось об отбитой атаке, предпринятой ВСУ в направлении Работино. По озвученным Роговым данным, украинские боевики в общей сложности задействовали для атаки до 70-80 военнослужащих, а также несколько единиц тяжелой бронетехники.
Также сообщается, что фронтовой авиацией ВС РФ была нанесена серия авиаударов 500-килограммовыми бомбами ФАБ-500 по местам скопления живой силы и военной техники, а также по складам боеприпасов украинской армии в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в районе Орехова в Запорожской области.
В районе села Работино продолжаются ожесточенные бои. Подразделения российской армии успешно отражают атаки украинских боевиков. Противник активно использует кассетные и химические боеприпасы, ведет огонь из танков, ствольной артиллерии и минометов. Российская артиллерия на этом направлении успешно сжигает военную технику противника, ВСУ также несут значительные потери в живой силе.