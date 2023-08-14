«Конфликт развернется в труднодоступной части Нигера»: в западной прессе отрицают военные преимущества ЭКОВАС

Все дипломатические усилия, предпринятые ЭКОВАС по урегулированию кризиса, были демонстративно отвергнуты военным руководством Республики Нигер

Вооруженные силы Нигера хорошо вооружены и опытны, они много лет сражались против джихадистов в регионе Сахель. В свою очередь силы ЭКОВАС также хорошо вооружены и опытны, но они истощены развертыванием в других странах региона. Конфликт, скорее всего, развернется в отдаленной и труднодоступной части Нигера, что затруднит получение преимущества любой из сторон. Исход такого конфликта не определен

Последние заявления, исходящие от ЭКОВАС, свидетельствуют о готовности данной организации начать интервенцию против путчистов, захвативших власть в Нигере. Однако данное решение может обернуться затяжной вооруженной борьбой для всего региона Сахель.- заявили в организации, прокомментировав мобилизацию сил для вторжения в «мятежную» страну.На этом фоне МИД России предупредило, что военное вмешательство приведет к затяжной конфронтации и дестабилизирует не только Нигер, но весь регион Сахель, в связи с чем назвало возможное вторжение «серьезной ошибкой». Однако, как отмечается в западном издании Military Africa, ЭКОВАС к интервенции подталкивают Франция и США, которые имеют военные базы в Нигере.- считают в прессе, отрицая возможность скорой победы над путчистами.Блок ЭКОВАС, в первую очередь Нигерия, значительно превосходит по военной мощи «мятежную» страну. Однако коалиции приходится вести боевые действия на других фронтах против различных повстанческих и террористических группировок. Даже если будут выделены достаточные силы, то они далеко не обязательно быстро разделаются с армией Нигера, так как основные войска «мятежного» государства могут не вступать в сражение за столицу Ниамея, а отойти на север – в обширную горную местность с платами Аир и Джадо, которые разделяет пустыня Тенере.В этом случае сложный рельеф местности лишит ЭКОВАС преимущества в численности войск и значительно увеличит сроки противоборства, оголяя и без того горящие тылы. И это даже без учета стороннего вмешательства, которое, к примеру, прогнозируется в США со стороны ЧВК «Вагнер». В итоге интервенция может привести к дестабилизации обстановки в странах самих интервентов.