«Мы укрепляем Войско Польское»: Минобороны Польши подписало контракт на разработку и закупку тяжёлых боевых машин пехоты

Министерство обороны официально утвердило контракты на разработку и поставку техники для польской армии. К процессу создания машин будет привлечена Польская группа вооружений

Мы приобретем 700 тяжелых боевых машин пехоты (...) Другой контракт касается заказа почти 400 легких разведывательных машин. Мы укрепляем Войско Польское, оснащая его современной техникой