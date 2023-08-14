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«Мы укрепляем Войско Польское»: Минобороны Польши подписало контракт на разработку и закупку тяжёлых боевых машин пехоты

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«Мы укрепляем Войско Польское»: Минобороны Польши подписало контракт на разработку и закупку тяжёлых боевых машин пехоты

Польша продолжает закупать вооружения в рамках сделанного недавно заявления о создании "самой мощной в Европе" сухопутной армии. Сегодня польское Министерство обороны объявило о заключении нового контракта на разработку и закупку для Войска Польского новой тяжелой боевой машины пехоты. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.


Польское военное ведомство подписало с Польской группой вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa PGZ SA) контракт на создание бронетехники для ВС Польши. Согласно документу, PGZ SA разработает для армии три вида бронетехники: тяжелую боевую машину пехоты, новый колесный бронетранспортер и легкую разведывательную машину.

Министерство обороны официально утвердило контракты на разработку и поставку техники для польской армии. К процессу создания машин будет привлечена Польская группа вооружений

- заявил Блащак.

Первый контракт предусматривает разработку и поставку польской армии тяжелой БМП на базе самоходной гаубицы Krab. Как заявляется, новая БМП будет иметь необитаемый боевой модуль, высокую степень защиты и огневую мощь. Основное предназначение - работа во взаимодействии с танками. Другие подробности пока не раскрываются.

Второе соглашение предусматривает разработку нового колесного бронетранспортера, который сначала дополнит, а затем окончательно заменит в войсках БМП Rosomak. Третий контракт предусматривает разработку и поставку в войска легких разведывательных машин. Планируется, что они поступят на вооружение разведки бронетанковых и механизированных частей.

Мы приобретем 700 тяжелых боевых машин пехоты (...) Другой контракт касается заказа почти 400 легких разведывательных машин. Мы укрепляем Войско Польское, оснащая его современной техникой

- добавил Блащак.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:54
    +1
    Войско Польское гипотетически прёт на Белоруссию ,мы гипотетически можем разрешить белорусскому расчёту нажать большой красный кнопка на мобильном ракетном комплексе " малой " дальности Искандер- М?Или сами врежем ,чтобы братьев белорусов не подставлять.Правда если белорусы ударят есть шанс всё остановить.А вот если мы ,придётся продолжать - может не до конца.А то интересно ,кто победит на выборах Байден или Трамп.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:59
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Войско Польское гипотетически прёт на Белоруссию ,мы гипотетически можем разрешить белорусскому расчёту нажать большой красный кнопка на мобильном ракетном комплексе " малой " дальности Искандер- М?

      Можно просто провести расследование - кто бросил валенок на пульт?! С привлечением представителей Польши, хотя ... какой уж там теперь Польши...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:05
      0
      На южном фланге Артёмовска танкисты и 3-й мотострелковый батальон 85-й бригады идут в атаку и уничтожают врага.В авангарде идёт лучший в мире танк Т-90М «Прорыв», за ним 2 БМП с десантом. Налетели так неожиданно и жестко, что артиллерия ВСУ проснулась только к отходу нашей техники, и то не смогли попасть, сообщает военкор Жданов.Сейчас в ожесточённых боях российские подразделения возвращают инициативу на этом участке фронта. Да, процесс сложный и не быстрый, но враг уже вынужден отходить с ряда ранее захваченных позиций.
      https://m.vk.com/wall-214241020_360060



      Одним из наиболее напряженных участков фронта СВО остается Артемовское направление. Серьезные бои идут за населенный пункт Клещеевка к юго-западу от города. Российские бойцы смогли вытеснить противника из этого села, заняв утраченные ранее позиции.


      В Сети появились кадры стремительной атаки бронегруппы 85-й бригады. В опубликованном видеоролике поражает скорость атаки на позиции врага. Один танк Т-90М «Прорыв» и две БМП-3 вышли к позициям противника. Идущий в авангарде танк нанес огневое поражение врагу, уничтожив в том числе боекомплект обороняющихся боевиков.Затем экипаж Т-90М обеспечил маскировочную дымовую завесу и благополучно отошел на исходную позицию. Очевидно, что высадившийся десант пехоты завершит зачистку окопов врага и новая позиция перейдет под контроль ВС РФ.

      https://topcor.ru/38222-bronegruppa-85-j-brigady-vs-rf-s-tankom-t-90m-v-avangarde-provela-stremitelnuju-ataku-na-pozicii-protivnika.html
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:16
        0
        Я тоже это посмотрел- и представил Лёпа и 2 Бредли так же работают по нашему опорнику.Можете провести сравнение массы залпа нашей отакующей группы и ВСУшной?Становится как бы не по себе,сидя на диване.Будть те так добры новость вставлять по теме- наберитесь терпения.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:05
      0
      На что рассчитывает страна с небольшой численностью населения и скромной экономикой, с ограниченными возможностями собственного ВПК и отсутствием полноценных ВМФ, ВВС и ПВО?
      Может быть часть населения Польши и унаследовала снобизм и идиотизм Пилсудского, но в современных условиях этого недостаточно для того, чтобы лезть на восток на рожён. fool
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:56
    0
    ВПК всего мира под предлогом войны вна Украине рвут на себя бабло.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 13:57
    +1
    «Мы укрепляем Войско Польское»: Минобороны Польши подписало контракт на разработку и закупку тяжёлых боевых машин пехоты

    fool Соседи уже ходили по этому пути, дохлый номер. Готовятся страну сдавать...
  4. Ralex
    Ralex Сегодня, 14:18
    0
    Вот мне интересно,откуда у поляков взялось столько денег на такое масштабное перевооружение?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:19
    0
    У поляков включается мозх,только когда их начинают делить на многочлены.