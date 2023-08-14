Южная Корея и США проведут военные учения Ulchi Freedom Shield

Нынешние учения будут жёсткими и реалистичными, направленными, прежде всего, на укрепление совместной обороноспособности и потенциала альянса. Будут отработаны и сценарии с целью отражения потенциальных угроз в сфере безопасности и уроки, полученные в недавних войнах и конфликтах

Начиная со следующей недели, у Южной Кореи и США состоятся ежегодные совместные учения Ulchi Freedom Shield, сообщили в Комитете начальников штабов ВС республики. В ходе мероприятия вооружённые силы обеих стран проведут манёвры для отработки взаимодействия воинских подразделений в полевых условиях, штабные учения, а также отработают действия гражданской обороны.– приводит агентство Yonhap заявление, сделанное южнокорейскими военными.В то же время, командно-штабные учения будут проходить на базе компьютерной симуляции, равно как и отработка действий на случай кибератак и терактов. В текущем году в рамках Ulchi Freedom Shield будут проведены в общей сложности порядка 30 совместных полевых учений, что более чем вдвое превышает их количество по сравнению с прошлым годом (тогда их было лишь 13). Весной при проведении соответствующих учений всего было выполнено 25 таких манёвров.Как ожидается, в военных учениях примут участие и представители государств-членов Командования ООН, среди которых – Австралия, Канада, Франция, Великобритания, Греция, Италия, Новая Зеландия, Филиппины и Таиланд.Стоит отметить, что решение о проведении манёвров со стороны Сеула и Вашингтона вызвано необходимостью противостоять КНДР в качестве «главной «угрозы» в регионе. Так это объясняют в США и Сеуле.