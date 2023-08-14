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Южная Корея и США проведут военные учения Ulchi Freedom Shield

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Южная Корея и США проведут военные учения Ulchi Freedom Shield

Начиная со следующей недели, у Южной Кореи и США состоятся ежегодные совместные учения Ulchi Freedom Shield, сообщили в Комитете начальников штабов ВС республики. В ходе мероприятия вооружённые силы обеих стран проведут манёвры для отработки взаимодействия воинских подразделений в полевых условиях, штабные учения, а также отработают действия гражданской обороны.


Нынешние учения будут жёсткими и реалистичными, направленными, прежде всего, на укрепление совместной обороноспособности и потенциала альянса. Будут отработаны и сценарии с целью отражения потенциальных угроз в сфере безопасности и уроки, полученные в недавних войнах и конфликтах

– приводит агентство Yonhap заявление, сделанное южнокорейскими военными.

В то же время, командно-штабные учения будут проходить на базе компьютерной симуляции, равно как и отработка действий на случай кибератак и терактов. В текущем году в рамках Ulchi Freedom Shield будут проведены в общей сложности порядка 30 совместных полевых учений, что более чем вдвое превышает их количество по сравнению с прошлым годом (тогда их было лишь 13). Весной при проведении соответствующих учений всего было выполнено 25 таких манёвров.

Как ожидается, в военных учениях примут участие и представители государств-членов Командования ООН, среди которых – Австралия, Канада, Франция, Великобритания, Греция, Италия, Новая Зеландия, Филиппины и Таиланд.

Стоит отметить, что решение о проведении манёвров со стороны Сеула и Вашингтона вызвано необходимостью противостоять КНДР в качестве «главной «угрозы» в регионе. Так это объясняют в США и Сеуле.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:20
    +1
    США и ЮК,будет ещё участник учений, не сомневайтесь и не визжите потом. bullyКак бы он свой сценарий учений не навязал.Ему фиолетово, друзья своё почтение выразили.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:24
    +3
    Южная Корея и США проведут военные учения Ulchi Freedom Shield
    Ребятки не наигрались, куличики пекут, как бы КНДР не подбросило хворосту. feel Будет пирожок.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:29
    +1
    Какие все таки красивые названия придумывают американские генштабисты. "Шит Свободы"!!!!
  4. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 17:18
    0
    Как ожидается, в военных учениях примут участие и представители государств-членов Командования ООН, среди которых – Австралия, Канада, Франция, Великобритания, Греция, Италия, Новая Зеландия, Филиппины и Таиланд.

    КНДР просто обязана поставить миллионы боеприпасов и системы вооружений для нужд СВО чтобы европейцы своей безопасностью озаботились. А австралийцы, канадцы, новозеландцы, филиппинцы и тайландцы должны знать что термоядерные ракеты могут прилететь и по их душу. А то, понимаешь, решили поиграть в военные игры. Лидер КНДР заявил о необходимости экспоненциального роста ракет и пусковых установок для них.
    Турки мудро поступили, не послав своих военных, они были третьи по численности в союзной коалиции во время Корейской войны и понесли относительно тяжелые потери с учетом их численности.