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На румынском черноморском курорте произошёл взрыв морской мины

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На румынском черноморском курорте произошёл взрыв морской мины

Недалеко от пирса в курортном населенном пункте Костинешти что-то взорвалось. Выяснилось, что на румынском черноморском курорте произошел взрыв морской мины.

Об этом сообщает местный канал Știrile Pro TV.

Румынские тележурналисты сообщают, что в результате взрыва никто не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной и спасательной служб, а также водолазы Военно-морских сил Румынии. Они намерены не только расследовать причины произошедшего, но и убедиться, что никто не находится в опасности.

Взрыв, который прогремел сегодня примерно в 9.30, был довольно мощным. Согласно заявлению представителя службы по чрезвычайным ситуациям Андрея Эне, продолжается расследование инцидента и его причин.

Вскоре в той же части акватории Черного моря была замечена еще одна мина, которая дрейфовала по течению. К ней командование уже выслало группу военных водолазов, чтобы оценить ситуацию и, если плывущей предмет действительно взрывоопасен, обезвредить его.


Комментируя происшествие, глава пресс-службы ВМС Румынии Корнелиу Павел традиционно обвинил в нем Россию. Он заявил, что ситуация с безопасностью судоходства из-за морских мин существенно ухудшилась после того, как Вооруженные силы РФ начали спецоперацию на Украине.

В этом сезоне на курорты черноморского побережья Румынии прибыло рекордное количество отдыхающих. Оно примерно приближается к 110 тысячам человек.



Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/Nick Dowling
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:29
    +1
    Им хочется выпросить у большого братом того, сего, ещё чего ни будь... будут подпевать ему во всем и всегда.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:32
    +2
    Мины и так всем известно чьи..., к бабке не ходи, но те отопрутся, я, не я и хата не моя. А про 110 тыс. туристов это круто, в одной только Анапе за сезон проходит около 4 млн. Походу у интуристов проблемы с визами на черноморское побережье.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:00
      +1
      Бедные туристы на Черноморском побережьи сейчас в некоторых местах за 40°.
      Кабардинка неделю назад.Скриншоты из Youtube.
      Температура воздуха.


      Температура воды.



      Но прямо сейчас ещё жарче.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:32
    +2
    Забыли румыны, кто ставил морские мины, которые срывало.
    А может их и не срывало, а их ставили в плавающем варианте, от селюков всё можно ожидать.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:33
    +2
    Рейд смотрю хорошо забит пароходиками!Но мощность слабовата у украинских мин!? bully
  5. ASM
    ASM Сегодня, 14:37
    +4
    Насколько я помню, окраина с перепугу вывалила в море очень много мин. Сколько еще их сорвется с якорей - никто не спрогнозирует. Одно радует, течения в Черном море таковы, что все это хозяйство понесет сначала вдоль западной части, потом южной, а уже потом к Новороссийску. Шансов отловить такие мины где-нибудь в Румынии или Турции весьма велики.
  6. Седов
    Седов Сегодня, 14:39
    +3
    На румынском черноморском курорте произошёл взрыв морской мины

    "Эхо войны" ("Брат-2")
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:42
    +2
    Какая детская непосредственность-пяточки с 2016го демонстративно минировали побеоежье а виновата рф непоставившая не одной мины на рейдах хуторянии.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:50
    +1
    Тут хорошо бы им в ответ заявить, то мина их... одна из тех, которых они сотнями понашпиговали весь северо-запад Черного моря во время ВОВ. Эхо войны. Всплыла вот. Пускай оправдываются...
  9. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:02
    0
    Ай , я яй ... Яка гадисть ... Нет конечно это не наша мина . Это старая советская мина . Попала в руки к укробандеривцам и вот результат . И ещё наверное просто совпадение такое , досмотр хедшего к жидоукрам транспорта нашим боевым кораблём и неожиданная мина возле Румынии . Совпадение такое вот ... Всё правильно , всё сходится ... Мина не наша . И остальные тоже ....