На румынском черноморском курорте произошёл взрыв морской мины

Недалеко от пирса в курортном населенном пункте Костинешти что-то взорвалось. Выяснилось, что на румынском черноморском курорте произошел взрыв морской мины.Об этом сообщает местный канал Știrile Pro TV.Румынские тележурналисты сообщают, что в результате взрыва никто не пострадал.На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной и спасательной служб, а также водолазы Военно-морских сил Румынии. Они намерены не только расследовать причины произошедшего, но и убедиться, что никто не находится в опасности.Взрыв, который прогремел сегодня примерно в 9.30, был довольно мощным. Согласно заявлению представителя службы по чрезвычайным ситуациям Андрея Эне, продолжается расследование инцидента и его причин.Вскоре в той же части акватории Черного моря была замечена еще одна мина, которая дрейфовала по течению. К ней командование уже выслало группу военных водолазов, чтобы оценить ситуацию и, если плывущей предмет действительно взрывоопасен, обезвредить его.Комментируя происшествие, глава пресс-службы ВМС Румынии Корнелиу Павел традиционно обвинил в нем Россию. Он заявил, что ситуация с безопасностью судоходства из-за морских мин существенно ухудшилась после того, как Вооруженные силы РФ начали спецоперацию на Украине.В этом сезоне на курорты черноморского побережья Румынии прибыло рекордное количество отдыхающих. Оно примерно приближается к 110 тысячам человек.