«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей

То есть? в ближайшие 17 месяцев будет построено 60 самолетов [Су-57]. Это было бы значительным ускорением производства, даже с точки зрения планов, согласно которым Россия должна была получить 76 машин к 2028 году. Даже если бы такое ускорение было возможно, это, вероятно, означало бы остановку выпуска всех других истребителей

Россия принимает во внимание затяжной характер войны и то, что на вооружении ВСУ, наконец, появятся F-16 и, возможно, другие самолеты поколения 4/4+ (F/A-18C/D, Mirage 2000, Gripen)

В них [самолеты поколения 4/4+] нет смысла инвестировать. Су-57 – это вложения в будущее