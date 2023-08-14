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«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей

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«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об усилении акцента на производстве новейших боевых самолетов Су-57. Вслед за этим отставной генерал авиации Владимир Попов сообщил, что к концу 2024 года в ВКС поступит 60 Су-57. По его словам, эти машины должны обеспечить два полка и, следовательно, всего четыре эскадрильи.


На эти заявления обратили внимание в польской прессе, дав свою оценку по развертыванию выпуска новейших истребителей в России.

То есть? в ближайшие 17 месяцев будет построено 60 самолетов [Су-57]. Это было бы значительным ускорением производства, даже с точки зрения планов, согласно которым Россия должна была получить 76 машин к 2028 году. Даже если бы такое ускорение было возможно, это, вероятно, означало бы остановку выпуска всех других истребителей

- отмечается в издании Defence24.

Как указывает автор, при этом еще не завершена доводка Су-57 до продвинутой версии с новым двигателем, то есть 60 новых машин будут поставлены ВКС в базовой комплектации. В связи с этим он задается вопросом, почему не логичнее было построить больше машин поколения 4+.

Россия принимает во внимание затяжной характер войны и то, что на вооружении ВСУ, наконец, появятся F-16 и, возможно, другие самолеты поколения 4/4+ (F/A-18C/D, Mirage 2000, Gripen)

- пишет автор.

С его слов, в этих условиях нерационально оснащать свою авиацию машинами поколения 4+, которые будут равны по своим боевым возможностям своим западным аналогам.

В них [самолеты поколения 4/4+] нет смысла инвестировать. Су-57 – это вложения в будущее

- делается вывод в польской прессе.
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4 комментария
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  1. Alexej
    Alexej Сегодня, 20:41
    +1
    к концу 2024 года в ВКС поступит 60 Су-57

    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги... Кто-нибудь верит что оно свершится?
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:53
      0
      Не забывайте, от слов к делу........пропасть..... request
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:00
      0
      Никто из промышленников 60 Су-57 не обещал. Это сказал очередной отставной балабол. Посмотрел поисковик - обещают 22 самолета до конца 2024г.

      Замгендиректора Ростех на форуме Армия-2023 10 августа 2023г.
      https://ria.ru/20230810/su-57-1889212034.html
    3. Добрый
      Добрый Сегодня, 21:04
      0
      Гладко было на бумаге, да забыли про овраги... Кто-нибудь верит что оно свершится?
      Я верю! Часть самолетов наверняка уже готовы.