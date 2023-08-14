В Киеве завершены работы по установке украинского малого герба в виде трезубца на щите советского монумента Родина-мать. В настоящее время продолжаются работы по демонтажу оборудования, при помощи которого украинский трезубец поднимали на монумент, с которого ранее был демонтирован изначально находившийся там герб СССР. Кроме того, украинские власти официально переименовали Родину-мать в "Мать-Украину".
Несмотря на демонтаж символики более развитой цивилизации и установку на ее место украинского трезубца, во Львове - колыбели бандеровской идеологии - не удовлетворены заменой герба СССР на трезубец. Львовские архитекторы считают, что даже без советского герба монумент Родина-Мать является символом, направленным на прославление СССР. Исходя из этого, главе киевского режима Владимиру Зеленскому предложили полностью снести монумент и вместо него установить стеклянное сооружение в форме ростка, символизирующего "возрождение Украины".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала демонтаж герба СССР со щита монумента Родина-мать в Киеве и замену его трезубцем.
Мать нельзя переименовать. Она одна.
- написала ранее Захарова в своем Telegram-канале.
Демонтаж монументов, хоть в малейшей степени связанных с советской или русской историей, а также переименование по этому же принципу улиц и населенных пунктов продолжается на подконтрольных Украине территориях начиная с 2015 года, когда постмайданным режимом был принят закон о так называемой "декоммунизации".