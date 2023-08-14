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В Киеве завершили монтаж украинского трезубца на советском монументе Родина-мать

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В Киеве завершили монтаж украинского трезубца на советском монументе Родина-мать

В Киеве завершены работы по установке украинского малого герба в виде трезубца на щите советского монумента Родина-мать. В настоящее время продолжаются работы по демонтажу оборудования, при помощи которого украинский трезубец поднимали на монумент, с которого ранее был демонтирован изначально находившийся там герб СССР. Кроме того, украинские власти официально переименовали Родину-мать в "Мать-Украину".


Несмотря на демонтаж символики более развитой цивилизации и установку на ее место украинского трезубца, во Львове - колыбели бандеровской идеологии - не удовлетворены заменой герба СССР на трезубец. Львовские архитекторы считают, что даже без советского герба монумент Родина-Мать является символом, направленным на прославление СССР. Исходя из этого, главе киевского режима Владимиру Зеленскому предложили полностью снести монумент и вместо него установить стеклянное сооружение в форме ростка, символизирующего "возрождение Украины".



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала демонтаж герба СССР со щита монумента Родина-мать в Киеве и замену его трезубцем.

Мать нельзя переименовать. Она одна.

- написала ранее Захарова в своем Telegram-канале.

Демонтаж монументов, хоть в малейшей степени связанных с советской или русской историей, а также переименование по этому же принципу улиц и населенных пунктов продолжается на подконтрольных Украине территориях начиная с 2015 года, когда постмайданным режимом был принят закон о так называемой "декоммунизации".
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31 комментарий
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 14:34
    +4
    Странный народ, если уж пошли по пути десоветизации, то нужно было пилить под корень.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 14:39
      +4
      Цитата: al3x
      Странный народ, если уж пошли по пути десоветизации, то нужно было пилить под корень.

      Под корень нельзя и боятся, там бандера с компанией в котле варится. winked
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:48
      +2
      Цитата: al3x
      Странный народ, если уж пошли по пути десоветизации, то нужно было пилить под корень.

      Нет ничего странного.
      Решение принимают чиновники, которые на этом лишнюю копеечку зарабатывают, а им скорость сноса такого памятника только в минус.
      Сначала герб на щите поменяют, потом щит в руке поменяют, затем вместо нынешней головы установят голову Тимошенко или Савченко, водрузят венок на голове, после наступит черёд замены одежды. Во общем, чем дитя не занималось лишь бы не плакало, а в случае с Украиной - лишь бы на любой деятельности можно было рубить бабло до бесконечности. crying
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:35
    +8
    Щит напоминает дрюшлак. Мне одному так кажется?
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 14:42
      +1
      Цитата: Uprun
      Щит напоминает дрюшлак. Мне одному так кажется?

      А сам герб напоминает цирковую булаву для жонглирования.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:42
      +4
      Цитата: Uprun
      Щит напоминает дрюшлак. Мне одному так кажется?

      Какая страна, такие и памятники!
  3. Седов
    Седов Сегодня, 14:36
    +1
    Хоть засноситесь, хоть запереименуйтесь. Родина-Мать так и останется в сердцах людей символом эпохи..
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:51
      +3
      Цитата: Седов
      Родина-Мать так и останется в сердцах людей символом эпохи..

      Нет у них символа эпохи, эта эпоха была не ихняя, а советская и как он говорят русская. Они не хотят быть советским и тем более русскими, для них Европа кумир и вместе с ней и её "герои", те которым они поклоняются, те которые жгли хаты их дедов, те которые гнали дедов, отцов, матерей и бабушек в рабство и убивали, чтобы их оставалось меньше.
      А те кто остался верен эпохе, их мало и они уже немощные, их время прошло, сейчас в этой стране Сатана правит бал.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 14:53
      +4
      Мало того, она сама по себе - образец именно советского творчества.

      Также как Венера Милосская без рук любым человеком сразу определится как древнегреческая скульптура, так и одного взгляда на Родину-Мать достаточно, чтобы понять сходство с Рабочим и Колхозницей и вообще стиль, сегодня характерный для советского периода и Строгановки. Герб на щите ничего не меняет, разве что унижает этих деятелей, неспособных даже приблизительно такой же монумент создать.
  4. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 14:38
    +1
    Украина это ярковыраженное психопатическое обострение запада.
    Есть индивиды, у которых между ног большой пенис, но ощущают они себя девочками, а есть индивиды, которые по факту русские, но ощущают себя украинцами. Происхождение у них русское, предки у них русские, родной язык у них русский, родная культура у них русская, ментальность у них русская.....а ощущают они себя украинцами. Раньше такое лечили в психиатрических клиниках, но теперь на дворе нЭзалЭжность. Они сперва игнорировали реальность, но теперь пытаются ее переделать.
    Представьте...был русский человек, но потом внезапно стал украинцем. Как вы думаете какие чувства он будет испытывать по отношению к русским? ...правильно - ненависть! Ему до конца жизни надо доказывать что он не русский, а украинец....не мальчик, а девочка. Отсюда и эта ненависть ко всему русскому и эта страсть к уничтожению всего что напоминает тебе о себе самом иначе борьба с Я и неправильной реальностью НЕ Я. Поэтому и война.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:54
      +3
      Цитата: Землекоп
      Ему до конца жизни надо доказывать что он не русский, а украинец....не мальчик, а девочка.

      Вообщем всё как у всех трансгендеров.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:38
    +3
    Удивлён их расторопностью ,эти гадёныши осквернили памятник, не бандерве он ставился.Думая что погибшие в борьбе с нацизмом будут не против если мы снесём этот щит.Дайте наконец приказ - у нас денацификация выборочная получается?Честно говоря уже противно смотреть как мы отвечаем за осквернение нашей памяти.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 14:47
      +2
      Скажут, что Россия воюет с памятниками! laughing Хотя с другой стороны, какая разница, что они скажут? request
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:01
        +2
        БМП-2.Вот именно нам должно быть нам всё равно что скажут.Гитлеровские памятники остались даже в памяти?Сносили разными способами не заморачиваясь. hi
  6. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:38
    +5
    Несмотря на демонтаж символики более развитой цивилизации и установку на ее место украинского трезубца
    КРАСИВО СКАЗАНО!!!!!!
  7. Комментарий был удален.
  8. knn54
    knn54 Сегодня, 14:39
    0
    Похоже,что скоро увидим на Статуе "вышиванку".
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:39
    +1
    Владимиру Зеленскому предложили полностью снести монумент и вместо него установить стеклянное сооружение в форме ростка, символизирующего "возрождение Украины".

    Ну да стеклянный "росток", чтобы между ног не натирало:
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:41
    +3
    Их бы энергию, да в мирных целях!
    Интересно, а ЮНЕСКО как на это смотрит?!
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:43
    0
    А, вот вопрос: сложно ли попасть в этот щит УР? Понимаю, что "не наш метод", понимаю, что дорого и цель того не стоит. Но, все таки?
    Хотя, в любом случае, "наши" на это не решаться.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:14
      0
      Фиг бы с методом и ценой, главное чтобы памятник случайно не завалить
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:44
    +1
    А вообще, Родина-мать одна и слава Богу, что их липкие ручонки до неё не добирут
    ся!
    1. Sadok
      Sadok Сегодня, 15:35
      -1
      с этим тоже беда. в СССР с монументами как-то не задалось. Брестская крепость разве..
  13. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 14:46
    0
    На реконструкцию и внедрение данного недоразумения было выделено из бюджета 404 страны 1256358563443 миллионов долларов из кредитов запада!
  14. Alex66
    Alex66 Сегодня, 14:47
    +1
    Напоминает настенную живопись, когда шайка пришедшая к власти метит своими символами территорию и особо значимые объекты, при том что сами ни чего не могут предъявить в качестве сопоставимых по масштабам творений.
  15. Волк
    Волк Сегодня, 15:05
    0
    Трезуб символ ХАЗАРИИ а выражение МОСКАЛИ придумал Гитлер в « его» деле Майн Кампф . Развал начел еще когда МАЛОРУСИЮ назвали Украиной . Так что ……….
    1. Волк
      Волк Сегодня, 15:10
      0
      Надо читать Майн Кампф и все будет на много понятие и какую судьбу « Гитлер « планировал Славянам и как хотел разделит ЕвроАсию . Гитлер был КУКЛОМ как и Зеленски и один и другой просто выполнил план хазаев
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 15:52
        0
        Надо читать Майн Кампф и все будет на много понятие и какую судьбу « Гитлер

        Вот уж не думал, что доживу до того момента, когда на ВО мне будут советовать читать творчество Гитлера.... А вы точно денацификатор сударь?
  16. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:13
    +1
    Ну рано или поздно,но СВО закончится. Но как после таких вещей,относиться к грамадянам Украины? Тактично молчать,терпеть?.. Ну день можно,два,три,неделю..Но так хочется дать в морду! И за Родину- Мать, и за речевки на майданах,и за памятники полководцам....
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:23
    0
    Что там в районе 250 миллионов гривен ушло на замену герба . Но на ручке меча осталась пятиконечная звезда . Еще надо будет 250 миллионов на замену звезды .
    Вот это я понимаю коррупция .
  18. Sadok
    Sadok Сегодня, 15:26
    +1
    признайтесь, сам монумент - с гербами, без гербов - довольно уродлив. одни сиськи чего стОят. руки короткие... куда минздрав смотрел, когда разрешил такое поставить?
  19. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:39
    0
    установить стеклянное сооружение в форме ростка, символизирующего "возрождение Украины".
    - тут явно не форма ростка подходит)), как символ всей сути и перспектив украинства. А вообще - эти сподобятся и назовут "Мать Америка" у них душонки холопской хватит smile