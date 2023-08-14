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Владимир Путин поприветствовал участников открывшегося в Подмосковье военно-технического форума «Армия-2023»

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Владимир Путин поприветствовал участников открывшегося в Подмосковье военно-технического форума «Армия-2023»

Международный военно-технический форум "Армия-2023" открылся сегодня в Подмосковье, в его работе примут участие делегации 60 стран. Как сообщили в пресс-службе форума, пройдет он с 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.


Участников военно-технического форума "Армия-2023" в видеообращении поприветствовал российский президент Владимир Путин заявив, что Россия открыта к равноправному сотрудничеству с другими странами, выбравшими независимый путь развития и желающими построить новую мировую систему безопасности. По словам президента, в этом году на форуме свою продукцию представили 82 иностранные компании, тогда как в прошлом их было всего 32.

Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надёжно защищала бы каждое государство

- заявил российский лидер.

Путин отметил, что на форуме партнерам России предлагается широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов, но призвал не забывать и о гражданской продукции российского оборонно-промышленного комплекса.

Как уже говорилось выше, форум "Армия-2023" будет работать с 14 по 20 августа. Первый день форума, по традиции, является закрытым. С 15 по 17 августа форум могут посетить специалисты по специальным билетам и приглашениям, а с 18 августа форум будет открыт для посещения всеми желающими с 10:00 до 18:00.

Использованы фотографии:
Кремлин.ру
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7 комментариев
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  1. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 14:53
    -2
    На ixbt.com прочитал о том, сколько там будет интересных МАКЕТОВ показывающих достижения нашей экономики....
    https://www.ixbt.com/news/2023/08/14/rossijskaja-orbitalnaja-stancija-novye-rakety-dvigateli-i-sputniki--na-forume-armija2023-pokazhut-mnogo-interesnogo.html
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:57
    -1
    От заказчиков на наше вооружение в этом году отбоя не будет!Да и нам могут что то предложить стоящее( в обоих смыслах этого слова)Хотелось бы чтобы кроме затрофееного " Лепы" нас бы чем то удивили,в серии или постановкой в серию?! laughing
  3. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:05
    0
    Тем временем вполне "пропутинский" Сергей Марков пишет: "Польша проводит военную операцию RENGAW на границе с Белоруссией. Если прочитать обратно, то видно что это WAGNER. Боятся поляки Вагнер? Да. Но главное все таки другое. Главное то, что под открытием криков о Вагнере Польша стягивает войска на границу с Белоруссией и Украиной.

    3. А армию России они сейчас не боятся. И Вагнера не особо боятся. Они все считают, что армия России неожиданно для всех оказалась очень слабой и увязла в украинской войне без перспективы победы даже там. "
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:23
      -2
      Борис Сергеев.Вы темой в коментариях не ошиблись?Ни что так не рекламирует оружие как военные действия,с результатами применения этого оружия.Развечание нами Пэтриота и других ЗРК НАТО на рынке ЗРК чего стоит?!Работа наших ВКС на линии ЛБС и по ближним тылам у НАТО вызывает головную боль, пока противоядие НАТО не нашли.У них теперь проблема варить " мангалы " на крыши бронеобьектов и какие.Но они у них будут по космической цене премии класса с ИИ.Не умеют они делать дёшево.
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 15:41
        0
        Вы бы лучше поинтересовались, где те "не имеющие аналогов" вооружения, о которых нам рапортовали высокие начальники до 2022 года, когда уже полтора года простой люд просят скинуться на беспилотники, рации, "броники" и пр. Где хотя бы полтора миллионов комплектов военной формы?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 15:47
          0
          Да у вас коментарии от методичек ципсо не отличаются совсем.Вас видно насквозь - навязать свою тему обсуждения.Надеюсь ваша подмога сейчас появится,чтобы мы их знали в "лицо". hi
          1. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 15:55
            0
            И это вместо ответа на вопрос. Почему же при таком технологическом превосходстве, российское руководство едет в Иран и КНДР для "знакомства с боевой техникой"? Последняя, кстати, ещё и под санкциями со стороны РФ находится.