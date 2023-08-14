Владимир Путин поприветствовал участников открывшегося в Подмосковье военно-технического форума «Армия-2023»

Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надёжно защищала бы каждое государство

Международный военно-технический форум "Армия-2023" открылся сегодня в Подмосковье, в его работе примут участие делегации 60 стран. Как сообщили в пресс-службе форума, пройдет он с 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.Участников военно-технического форума "Армия-2023" в видеообращении поприветствовал российский президент Владимир Путин заявив, что Россия открыта к равноправному сотрудничеству с другими странами, выбравшими независимый путь развития и желающими построить новую мировую систему безопасности. По словам президента, в этом году на форуме свою продукцию представили 82 иностранные компании, тогда как в прошлом их было всего 32.- заявил российский лидер.Путин отметил, что на форуме партнерам России предлагается широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов, но призвал не забывать и о гражданской продукции российского оборонно-промышленного комплекса.Как уже говорилось выше, форум "Армия-2023" будет работать с 14 по 20 августа. Первый день форума, по традиции, является закрытым. С 15 по 17 августа форум могут посетить специалисты по специальным билетам и приглашениям, а с 18 августа форум будет открыт для посещения всеми желающими с 10:00 до 18:00.