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Американский военный эксперт: F-16 не станут «серебряной пулей», которая точно позволит ВСУ прорвать оборону русских

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Американский военный эксперт: F-16 не станут «серебряной пулей», которая точно позволит ВСУ прорвать оборону русских

В западной прессе продолжают анализировать ситуацию на фронтах украинского вооружённого конфликта. В большинстве случаев аналитика сводится к единому тезису: «контрнаступление ВСУ идёт крайне медленно, но всё же армия Украины демонстрирует небольшие успехи». Правда, тут же добавляется, что для достижения ранее поставленной цели по выходу к границе Крыма лета уже точно не хватит. Всё чаще появляются заявления о том, что «весной-летом 2024 года Украине может понадобиться второе контрнаступление – после получения американской боевой авиации». Но там тоже проблема - горячий сезон перед выборами в США.

В издании Tagesspiegel автор Бенджамин Хирш пишет, что «сложно надеяться на прорыв российской обороны без поддержки с воздуха».

Немецкий обозреватель:

Это стало ясно уже на начальном этапе контрнаступления, когда украинские пехотинцы оказались во власти огня российских вертолётов.

Приводится заявление американского военного эксперта Михаэля Кофмана (уроженец УССР Михаил Кофман), который сомневается в итоговом успехе ВСУ, если те получат американские F-16. По его словам, сомневаются в этом и американские генералы.

Михаэль Кофман:

Было бы неправильно думать, что существует какая-то серебряная пуля, которую Украина может успешно использовать для преодоления обороны России. Это иллюзия.

По словам Кофмана, и F-16 такой «серебряной пулей» ВСУ не станут. Нужна совокупность действий, разные типа оружия, согласованность операций, достаточные силы. Пока всего этого он у ВСУ, как заявил, не наблюдает.
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:06
    +1
    Интересно, когда нибудь кончится у НИХ надежды на какоето конкретное оружие?! То Копья, то Химеры, то Леопарды, то ракеты импортные дальнобойные, теперь F.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:12
      0
      Американский военный эксперт: F-16 не станут «серебряной пулей»
      Пулей, да еще и серебряной - сомнительно. А вот грудой алюминия - да запросто! am
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:29
      0
      Цитата: Ропот 55
      Интересно, когда нибудь кончится у НИХ надежды на какоето конкретное оружие?! То Копья, то Химеры, то Леопарды, то ракеты импортные дальнобойные, теперь F.

      Приснопамятный Адольф надеялся до самого последнего дня. Игрок на рояле идёт по тому же пути. Только вермахт пытался чудо оружие создать, а укровермахт желает его получить в дар. request
  2. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 15:10
    +1
    Нужна совокупность действий, разные типа оружия, согласованность операций, достаточные силы. Пока всего этого он у ВСУ, как заявил, не наблюдает.

    России бы это тоже не помешало am
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:15
    +1
    ВВС не гарантируют победу в конвенциональной войне.
    Но вполне могут обеспечить "боевую ничью" или спасти от поражения.
    В этом их смысл.
  4. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 15:28
    0
    Después de todo el diverso armamento que occidente le suministra continuamente a Ucrania, supongo que el gobierno ruso no hablará jamás de líneas rojas. Para qué seguir choteándose.
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 15:45
    0
    В первую очередь ф-16 значительно увеличит радиус обстрелов ракетами и ограничит применение вертолетов.
    Вообщем пуля не пуля, а крови попортит