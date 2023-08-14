Американский военный эксперт: F-16 не станут «серебряной пулей», которая точно позволит ВСУ прорвать оборону русских

В западной прессе продолжают анализировать ситуацию на фронтах украинского вооружённого конфликта. В большинстве случаев аналитика сводится к единому тезису: «контрнаступление ВСУ идёт крайне медленно, но всё же армия Украины демонстрирует небольшие успехи». Правда, тут же добавляется, что для достижения ранее поставленной цели по выходу к границе Крыма лета уже точно не хватит. Всё чаще появляются заявления о том, что «весной-летом 2024 года Украине может понадобиться второе контрнаступление – после получения американской боевой авиации». Но там тоже проблема - горячий сезон перед выборами в США.
В издании Tagesspiegel автор Бенджамин Хирш пишет, что «сложно надеяться на прорыв российской обороны без поддержки с воздуха».
Немецкий обозреватель:
Это стало ясно уже на начальном этапе контрнаступления, когда украинские пехотинцы оказались во власти огня российских вертолётов.
Приводится заявление американского военного эксперта Михаэля Кофмана (уроженец УССР Михаил Кофман), который сомневается в итоговом успехе ВСУ, если те получат американские F-16. По его словам, сомневаются в этом и американские генералы.
Михаэль Кофман:
Было бы неправильно думать, что существует какая-то серебряная пуля, которую Украина может успешно использовать для преодоления обороны России. Это иллюзия.
По словам Кофмана, и F-16 такой «серебряной пулей» ВСУ не станут. Нужна совокупность действий, разные типа оружия, согласованность операций, достаточные силы. Пока всего этого он у ВСУ, как заявил, не наблюдает.