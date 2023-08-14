Американский военный эксперт: F-16 не станут «серебряной пулей», которая точно позволит ВСУ прорвать оборону русских

Это стало ясно уже на начальном этапе контрнаступления, когда украинские пехотинцы оказались во власти огня российских вертолётов.

Было бы неправильно думать, что существует какая-то серебряная пуля, которую Украина может успешно использовать для преодоления обороны России. Это иллюзия.