Мало того, что мы совершили самую огромную геополитическую ошибку, позволив русским и китайцам сблизиться, так мы ещё и подтолкнули их к созданию БРИКС. Как итог, 40 стран на сегодняшний день грозятся отказаться от доллара в качестве мировой резервной валюты. Если положение дел продолжит оставаться таким, то Великая депрессия покажется нам цветочками

Особенно важно ещё и то, что у русских больше ядерного оружия , чем у нас. У них, по крайней мере, на 1 тыс. ядерных боеголовок больше, чем у нас. Да и многие утверждают, что их оружие лучшего нашего. У них есть противобаллистическое оружие, которое и вправду работает, и которое остановит ракеты, летящие в Россию. Так что их оружие значительно превосходит наше. Так зачем же мы тогда провоцируем войну с ядерной сверхдержавой?

Роберт Кеннеди-младший, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии, в очередной раз раскритиковал власти своей страны за опрометчивую внешнюю политику, проводимую ими. В частности, кандидат-демократ сослался на провоцирование Москвы Вашингтоном.– заявил политик в интервью Des Moines Register – газете штата Айова.В то же время, Кеннеди-младший обратил внимание и на то, что Россия является более мощной в военном плане, нежели Соединённые Штаты.– задался вопросом Кеннеди-младший.Напомним, что ранее кандидат-демократ на пост хозяина Белого дома не раз обрушивался с критикой в адрес руководства Штатов, обвиняя их в развязывании конфликта на Украине. Он также счёл абсурдными усилия, предпринимаемые Западом по приёму Киева в НАТО. Наконец, американский адвокат и радиоведущий выразил недоумение в связи с ухудшением отношений между США и РФ на всех уровнях, возложив за это ответственность на действующего главу государства Джо Байдена.