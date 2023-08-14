В ГКНПЦ имени Хруничева назвали сроки завершения работ над ракетой «Рокот-М» с российской системой управления

Наземные испытания будут завершены в следующем году с первым пуском в 2024 году

Центр имени М.В. Хруничева завершает работу над новой версией перспективной ракеты-носителя "Рокот-М", наземные испытания ракеты запланированы на следующий год. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ГКНПЦ имени Хруничева Денис Денискин.Специалисты Центра завершают работу над перспективной ракетой "Рокот-М" с российской системой управления, которая заменила украинскую. В планах ГКНПЦ в следующем году провести наземные испытания ракеты, а затем первый пуск. Сама ракета уже находится на этапе сборки, одновременно приводится в нормальное состояние пусковой комплекс на космодроме "Плесецк".- заявил Денискин.Ракета "Рокот" - жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель лёгкого класса, спроектированная в ГКНПЦ имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б) в рамках конверсионной программы. Позволяет выводить на орбиту до 2150 килограммов полезной нагрузки при использовании разгонного блока "Бриз-КМ". Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года.В 2019 году Министерство обороны завершило эксплуатацию ракеты "Рокот" с украинской системой управления, совершив последний запуск 30 августа. Одновременно, с 2018 года Центр имени Хруничева начал работу над модернизированной версией ракеты "Рокот-М" с российской системой управления. Как заявили в военном ведомстве, новая ракета разработана в рамках государственного оборонного заказа за счет средств Министерства обороны РФ. "Рокот-М" будет использоваться для проведения запусков космических аппаратов в интересах российского военного ведомства.