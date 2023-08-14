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Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»

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Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»

Согласно западной статистике, ВКС России располагали примерно 900 тактическими самолетами до начала СВО. К ним относятся истребители, штурмовики и фронтовые бомбардировщики. Как полагают западные обозреватели, с тех пор якобы было потеряно от 84 до 130 бортов в результате огня средств ПВО и истребителей, а также аварий. Однако это лишь часть общих потерь, к которым следует отнести до полусотни машин, изношенных в результате повышенной эксплуатации.


Чрезмерное использование этих самолетов дорого обходится России по мере затягивания войны. По моим подсчетам, дополнительные [летные] часы, добавленные с февраля 2022 года, фактически обошлись ей в 27-57 самолетов в виде условных потерь

- говорится в издании Defense News.

Как отмечает автор, все самолеты имеют срок службы. Они спроектированы с учетом общего количества ожидаемых летных часов, которые распределяются более-менее равномерно по времени и разделены периодами периодического технического обслуживания и диагностики.

С его слов, почти половина сил ВКС по-прежнему состоит из модернизированных самолетов советской эпохи. В то время как новые машины рассчитаны на 3500-4500 летных часов, а некоторые достигают 6000, советские борта – на налет всего 2000-3500 часов и многие из них (Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29) приближаются к концу срока службы. У них в лучшем случае осталось от 500 до 1000 часов.



В первые несколько месяцев конфликта на Украине ВКС совершали от 150 до 300 боевых вылетов в день по сравнению с примерно 60 в мирное время. Даже снизившись с тех пор до 100 боевых вылетов в день, ВКС фактически налетали вдвое больше с начала СВО.

Как отмечает автор, эта дополнительная нагрузка, по общепринятым меркам, эквивалентна потере примерно 34 самолетов с начала вторжения. Однако это отражает потери только по отношению к сроку службы новых машин. Поскольку у старых самолетов и без того оставалось мало часов, то фактически эквивалент потерь составил примерно 57 самолетов.

Таким образом ВКС будут продолжать терять от 30 до 60 самолетов в год в результате боевых действий, аварий и условных потерь. К лету 2024 года это может привести к тому, что численность ВКС опустится ниже 75% от довоенной

- полагает автор.

При этом нарастающие поставки средств ПВО и крылатых ракет, а также скорое появление истребителей F-16 у ВСУ приведут к еще большим потерям – как реальным, так и условным, считает автор.

Украинские F-16 могут навредить России, даже не сделав ни одного выстрела

- делается вывод в американской прессе.


О потерях самолётов (в связи с износом) в самих США издание не пишет.
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8 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:35
    +5
    В самом деле, износ самолетов при их эксплуатации очень не маленький , а стоимость эксплуатации высока.
    Но это именно что эксплуатацию по назначению. ! Уж лучше саблю использовать для того, что бы посечь врагов, и в итоге получить новую, чем смотреть, ка кона потихоньку ржавеет на стене в своих дорогих ножнах.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:45
      +4
      А ещё есть капремонт и продление ресурса. Ту-95 на котором я служил, был старше меня на год
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:55
        0
        А эти черти не учитывают ,что у нас есть авиастроение и ремонт?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:38
    +5
    Что только не придумают эти американские пропагандисты и потом задают себе вопрос: а почему это русские не капитулируют?А потому ,что кончается на У.Мы вооружение у НАТО не покупаем! А откуда оно у нас оно берётся,сами не знаем.Волшебные ворота открываются а оттуда все выезжает и кое где в круглосуточном режиме.Русские сказки и чудеса,при желании можете на себе проверить.
    1. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 15:42
      -7
      У Нато массово и многие годы покупали чипы, которые очень нужны в ракетах. И это, увы, факт. Тут хоть минусуй, хоть - не минусуй
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 15:40
    +3
    Таким образом ВКС будут продолжать терять от 30 до 60 самолетов в год в результате боевых действий, аварий и условных потерь. К лету 2024 года это может привести к тому, что численность ВКС опустится ниже 75% от довоенной

    это всего лишь математика, которая не учитывает к тому же создание новых самолётов. Пусть их число и не покрывает число выбывших, но расчёт уже неверный. Да и количество часов лётного ресурса самолета - очень условная единица. Новость из разряда «у русских заканчиваются ракеты»
  4. General Failure
    General Failure Сегодня, 15:46
    +5
    Интересно, этот американский попагандист слышал когда-нить о волшебном действе под названием "капитальный ремонт"?
    После него, говорят, самолет, хоть и не как новый, но все равно неплохо летает...
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:49
    +1
    Самолеты за время вылета, много чего уничтожают у противника, а это тоже денежки. А в долгой войне выигрывает, тот, у кого денежек больше. Так что самолеты наносят вред врагу, гораздо больше, чем сумарная стоимость самого самолёта плюс обслуживание его