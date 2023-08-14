Сайга ППК: Новый гражданский карабин под пистолетный патрон

Сайга ППК –гражданский карабин в пистолетном калибре, разработанный концерном «Калашников» на основе пистолета-пулемета ППК-20. Карабин работает на свободном затворе и «заточен» под патрон 9х19 мм.
Об особенностях новинки рассказал оружейный эксперт Константин Лазарев.
С его слов, отличий от той же Сайги-9 очень много. По большому счету – это два абсолютно разных карабина.
В отличие от предшественницы, Сайга ППК получила складывающийся на правую сторону приклад от ППК-20, внешне напоминающий приклад от АК-12 (отличается габаритами), что несколько повысило удобство при транспортировке карабина и хранении его в небольшом сейфе.
Анатомическая пистолетная рукоять объединена со спусковой скобой и, опять же, схожа с той, что используется в новом АК-12.
При этом со слов эксперта, отличным решением в Сайге ППК стал новый флажковый предохранитель. С ним, в отличие от «калашниковской кочерги», удобно работать одним пальцем. Режимов два – безопасный и стрельба.
Приемник магазина никаких изменений не претерпел.
В то же время, карабин получил новую крышку ствольной коробки с новым целиком «диоптр», который будет устанавливаться на все современные образцы оружия от концерна «Калашников».
В Сайге ППК реализована единая прицельная линия, на которую можно будет устанавливать достаточно длинный прицельный комплекс, от коллиматора до тепловизионного прицела.
Кроме того, гражданский карабин получил новое цевье с планками Пикатинни сверху и снизу уже в базовой комплектации. Конструкция данного элемента такова, что он, в отличие от своего коллеги в Сайге-9, не контактирует со стволом.
К слову, на последнем имеется стандартная резьба, что позволяет устанавливать практически любой дульный компенсатор.
Напоследок Лазарев отметил, что основными отличиями Сайги ППК от боевого пистолета-пулемета являются габариты, невозможность стрелять со сложенным прикладом и очередями.