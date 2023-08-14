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Сайга ППК: Новый гражданский карабин под пистолетный патрон

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Сайга ППК: Новый гражданский карабин под пистолетный патрон

Сайга ППК –гражданский карабин в пистолетном калибре, разработанный концерном «Калашников» на основе пистолета-пулемета ППК-20. Карабин работает на свободном затворе и «заточен» под патрон 9х19 мм.


Об особенностях новинки рассказал оружейный эксперт Константин Лазарев.

С его слов, отличий от той же Сайги-9 очень много. По большому счету – это два абсолютно разных карабина.

В отличие от предшественницы, Сайга ППК получила складывающийся на правую сторону приклад от ППК-20, внешне напоминающий приклад от АК-12 (отличается габаритами), что несколько повысило удобство при транспортировке карабина и хранении его в небольшом сейфе.

Анатомическая пистолетная рукоять объединена со спусковой скобой и, опять же, схожа с той, что используется в новом АК-12.

При этом со слов эксперта, отличным решением в Сайге ППК стал новый флажковый предохранитель. С ним, в отличие от «калашниковской кочерги», удобно работать одним пальцем. Режимов два – безопасный и стрельба.

Приемник магазина никаких изменений не претерпел.

В то же время, карабин получил новую крышку ствольной коробки с новым целиком «диоптр», который будет устанавливаться на все современные образцы оружия от концерна «Калашников».

В Сайге ППК реализована единая прицельная линия, на которую можно будет устанавливать достаточно длинный прицельный комплекс, от коллиматора до тепловизионного прицела.

Кроме того, гражданский карабин получил новое цевье с планками Пикатинни сверху и снизу уже в базовой комплектации. Конструкция данного элемента такова, что он, в отличие от своего коллеги в Сайге-9, не контактирует со стволом.

К слову, на последнем имеется стандартная резьба, что позволяет устанавливать практически любой дульный компенсатор.

Напоследок Лазарев отметил, что основными отличиями Сайги ППК от боевого пистолета-пулемета являются габариты, невозможность стрелять со сложенным прикладом и очередями.

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12 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:34
    0
    Новый гражданский карабин под пистолетный патрон
    belay "О, какое тонкое извращение..." (из неприличного анекдота)
    Гражданский, со стрельбой очередями? recourse
    1. Элизиум
      Элизиум Сегодня, 16:39
      +1
      "Напоследок Лазарев отметил, что основными отличиями Сайги ППК от боевого пистолета-пулемета являются габариты, невозможность стрелять со сложенным прикладом и очередями."
      Но гладкоствол под пистолетный патрон... what
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:46
        0
        Но.... Нахрена?? Что им делать? Самооценку повышать?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:38
    0
    Нихрена не понимаю в стрелковке, но не есть ли это гибрид ежа и ужа?
    Если это охотничье оружие, то не мала ли дальность и точность пистолетной пули? Охотникам нужно что-то больше похожее на снайперку, чтобы "белку в глаз".
    Это байда наверно эффективна только в закрытых помещениях?)))
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:51
      +2
      Во-первых, это легальный способ сделать нечто для убогого российского гражданского рынка, но это вложение денег да бы заработать. К примеру, есть на складах какое то старьё с царских времён. Патрон под это оружие, за деньги конкретного бизнесмена само собой, проходит сертификацию как охотничий, далее это старьё переделывается под нормы гражданского рынка и выпускается в продажу с конским ценником для желающих мажоров и прочая. Во-вторых, это такая унылая замена российским пистострадальцам(сторонники легализации короткоствольного оружия), чтобы палить в тире патронами 9мм почти как из пистолета. Ну и способ достать эти 9мм патроны для кое кого. Если не ваша тема лучше и не интересоваться, российская гражданская оружейка, это такое сборище сумасшедших, не дай Бог никому.
    2. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 17:33
      +1
      Это пистолет-пулемет с ограничением на стрельбу очередями,
      распространённое на Западе оружие.

      Используют спортсмены для практической стрельбы.
  3. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 16:58
    0
    В то же время, карабин получил новую крышку ствольной коробки с новым целиком «диоптр», который будет устанавливаться на все современные образцы оружия от концерна «Калашников»
    .
    В "Калашникове", похоже, возобладало нетрадиционное лобби. Ещё и АК-19 под 5,56х45 сделали.
  4. KCA
    KCA Сегодня, 17:05
    0
    У меня знакомого егеря хулиганы попросили СКС утопить, где поглубже, ну а он машинку пожалел, СКС весчь, а это так, баловство, ни о чём, ну в смысле охоты, по людям, может, и прокатит, в упор если
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 17:12
    0
    Что то похоже на изобретение сумасшедшего! Такая дубина под мелкий патрон да ещё и гладкий ствол, точно в психушке праздник!
  6. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 17:19
    +2
    Лучше бы разрешили домашнее ответственное хранение личного армейского оружия. В личном сейфе. По примеру Швейцарии. Сейчас вопить начнут да как так то! Это заговор! Русскому человеку такое доверять нельзя|! А вот пришла война. Ответственный гражданин едет на фронт . Со своим автоматом. Классно ухоженным. С нужными ему прицелами и тюнингом. Он любит и разбирается в оружии. Это же классно для страны. Нет оно же лучше вывалить к ногам кучу старья, ржавого. Вот это русскому не жалко.кто нибудь придумает как воевать например из АКС 74 ? Ночью. Только не ляпните трасерами. Плыз. Засмею.
  7. faiver
    faiver Сегодня, 17:43
    +1
    как по мне так хрень ненужная, но ведь продают переделки ППШ и МР-38/40 под одиночную стрельбу с магазинами под 10 патронов, может и эта батва своего покупателя найдет
  8. Балу
    Балу Сегодня, 17:47
    0
    Какая интересная новость! belay А я вот все жду , когда же услышу про ответное применение кассетных юоеприпасов по хохлопитекам в ответ на очередное применение ими кассетных боеприпасов . А то пальчиком погрозили типа вот у нас всякие есть как вдарим, а мирные жители ЛДНР и новых территорий продолжают гибнуть от американских кассетных боепипасов. Что должно произойти, чтобы и нам испытать на поле боя в реальных условиях. Хохлопитеки уже и хим оружие применяли, а мы все миндальничаем what