ТАСС: принято окончательное решение возродить 104-ю дивизию Воздушно-десантных войск

Принято окончательное решение возродить 104-ю гвардейскую дивизию Воздушно-десантных войск России. Предполагается, что это произойдет уже к 1 декабря 2023 года.
Такое сообщение сделали в агентстве ТАСС, ссылаясь на близкий к оборонному ведомству источник, присутствующий на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
Принято окончательное решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады
- сообщил собеседник журналистам.
Впервые о предстоящем восстановлении этой воинской части командующий этого рода войск генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил 2 августа, когда военнослужащие ВДВ отмечали свой профессиональный праздник. По словам генерала, это событие должно состояться до конца текущего года, но когда конкретно, он не сказал. Помимо 104-й дивизии, в составе Воздушно-десантных войск должны в скором времени появиться два парашютно-десантных полка.
104-я ордена Кутузова гвардейская дивизия изначально считалась стрелковой. В годы Великой Отечественной войны она входила в состав 9-й гвардейской армии.
Среди образцов вооружения и военной техники, представленных на форуме «Армия-2023», имеются и такие, которые предназначены для российских десантников. В частности, речь идет о системе управления для Воздушно-десантных войск «Кассиопея-Д».