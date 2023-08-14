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ТАСС: принято окончательное решение возродить 104-ю дивизию Воздушно-десантных войск

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ТАСС: принято окончательное решение возродить 104-ю дивизию Воздушно-десантных войск

Принято окончательное решение возродить 104-ю гвардейскую дивизию Воздушно-десантных войск России. Предполагается, что это произойдет уже к 1 декабря 2023 года.

Такое сообщение сделали в агентстве ТАСС, ссылаясь на близкий к оборонному ведомству источник, присутствующий на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Принято окончательное решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады

- сообщил собеседник журналистам.

Впервые о предстоящем восстановлении этой воинской части командующий этого рода войск генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил 2 августа, когда военнослужащие ВДВ отмечали свой профессиональный праздник. По словам генерала, это событие должно состояться до конца текущего года, но когда конкретно, он не сказал. Помимо 104-й дивизии, в составе Воздушно-десантных войск должны в скором времени появиться два парашютно-десантных полка.


104-я ордена Кутузова гвардейская дивизия изначально считалась стрелковой. В годы Великой Отечественной войны она входила в состав 9-й гвардейской армии.

Среди образцов вооружения и военной техники, представленных на форуме «Армия-2023», имеются и такие, которые предназначены для российских десантников. В частности, речь идет о системе управления для Воздушно-десантных войск «Кассиопея-Д».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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18 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:28
    +4
    ТАСС: принято окончательное решение возродить 104-ю дивизию Воздушно-десантных войск
    recourse ..... потерявши плачем. request
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:28
    +2
    Основана дивизия была в декабре 1944 года. Окончательное же формирование дивизии произошло в 1946 году, когда 104-я гвардейская стрелковая дивизия была реорганизована в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию, нёсшую своё Боевое Знамя вплоть до 1998 года. В 1998 году дивизия была реформирована и сокращена до бригады, получив название 31-я отдельная гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова бригада (c 2007 года — десантно-штурмовая).
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:35
    +5
    Ничего сложного , в 1998 г 104 Гвардейская ,ордена Кутузова дивизия ВДВ превратилась в 31 бригаду ВДВ,теперь будет обратный процесс.Знамя 104 дивизии из хранилища только достать.Поздравляю всех кто служил ранее в этой дивизии с возвращением её в строй." Себе - честь,Родине- слава". soldier
  4. Дмитрий356
    Дмитрий356 Сегодня, 16:36
    +6
    Новость звучит хорошо. Однако, можно воссоздать и 10 дивизий и 20-ть, вот только кто служить будет?
    1. hazarn
      hazarn Сегодня, 16:55
      +2
      Цитата: Дмитрий356
      кто служить будет?

      Не зря же законы напринимали, живую силу найдут.. Генералу чем больше частей, тем толще звезды. Вопрос в другом - хохла америка кормит, а кто у нас такое увеличение финансировать будет, от хорошей жизни что-ли все эти части сокращались.. И текущий курс $ по 100р цветочками покажется
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 17:12
        +3
        Цитата: hazarn
        И текущий курс $ по 100р цветочками покажется

        Да хоть по 200! Вот абсолютно фиолетово, поскольку моя экономика не имеет в обороте фашистских бумаг...
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 16:58
      +2
      Да ну?
      В ВДВ?
      Подскажите сколько человек на место конкурс в Рязанское ВВДКУ им. В.Ф. Маргелова ?
      В 14 году был 10 человек.
  5. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 16:42
    +3
    Цитата: tralflot1832
    Ничего сложного , в 1998 г 104 Гвардейская ,ордена Кутузова дивизия ВДВ превратилась в 31 бригаду ВДВ,теперь будет обратный процесс

    А техника, вооружение,экипировка, личный состав и т.д
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:52
      +3
      Техника и прочее не проблемма. А вот личный состав это да
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 17:15
        +3
        Если под техникой понимать ржавую и разукомплектованную рухлядь с баз хранения, то да - не проблема. Вот только с такой техникой и набранные по мобилизации люди опять быстро закончатся.
  6. Escariot
    Escariot Сегодня, 16:42
    +5
    Возрождают воздушно-десантную дивизию в статусе десантно-штурмовой, коя в ближайшее время будет использоваться в качестве мотострелковой, но с вооружением и штатом десантно-штурмовой.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:02
      +3
      Да уж. СВО уже можно переименовывать в "Операцию "Ы"", судя по количеству решений вида "чтоб враги не догадались"! laughing
      P.s.: Десантникам - почёт и уважение!
    2. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 17:39
      0
      В том-то и дело, что ВДВ в современном виде изжили себя. Части ВДВ и армейскооо спецназа в добавок к ним используются, как элитная пехота, но пехота лёгкая. Ещё до СВО части ВДВ стали оснащать танками. А в этом случае о какой пеиедроске по воздуху может идти речь? Сугубо на мой взгляд в каждом округе надо иметь аэромобильную штурмовую бригаду(как былы дшбр в приграничных округах СССР, а потом и несколько остались в России, но не так давно их подчинили ВДВ). Но бригады именно аэромобильно-штурмовые на вертолётах. О чём красноречиво говорит опыт Гостомеля. А в резерве Верховного оставить одну полноценную десантно-штурмовую дивизию. Которая должна иметь полк на авиатраспортируемой технике (больше всё равно перебросить возможности ВТА не хватит) и два полка на тяжёлой технике. Но их личный состав должен быть обучен днйствиям как лёгкая пехота и иметь ещё и средства огневой поддержки необходимые для неё. Эта дивизия резерва Верховного на тот случай, если в мирное время потребуется срочно спроецировать силу на расстояние. Как было со смутой в Кахахстане.
  7. alystan
    alystan Сегодня, 16:54
    +2
    104-я ордена Кутузова гвардейская дивизия изначально считалась стрелковой.

    Непонятно для чего создали стрелковую дивизию на базе уже гвардейской дивизии ВДВ?

    104-я гвардейская стрелковая дивизия создана 30 декабря 1944 года на базе 11-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

    И вновь, через два года ей возвращают ее прежний статус:

    Согласно приказу заместителя министра ВС СССР генерала армии Н.А.Булганина от 10 июня 1946 года № 0010 Управление 9-й гвардейской армии реорганизовано в Управление Воздушно-десантных войск ВС СССР, а все её корпуса и дивизии, в том числе 104-я гвардейская стрелковая дивизия 38-го гвардейского стрелкового корпуса, переформированы в воздушно-десантные.

    И теперь полноценное ее возрождение дивизии вместе с лозунгом "Себе - честь, Родине - слава!"
    Боевая техника дивизии легко опознается по нарисованному символу - скорпиону.
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 17:05
    +1
    Многое писать нельзя, статья уже, но знаю что тоже самое уже было за эти 1.5 года.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:05
    0
    На а Сердюковым делать ничего не будем - для примера и определения позиции власти?!
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:19
      +2
      Сердюков в 1998 году дивизию сократил до бригады? Вот вражина!
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 17:26
    +2
    Я рад, что в строй возвращаются прославленное соединение, но пока не понимаю в каком виде его возродят. Нужно ли сейчас России новое парашютно-десантное соединение? Может лучше бы его возродили в виде десантно-штурмового?